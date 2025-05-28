Президент Чехії Павел обіцяє продовжити постачання боєприпасів Україні після виборів у жовтні

Президент Чехії Петр Павел запевняє, що його країна продовжить постачати боєприпаси Україні, незалежно від того, хто прийде до влади після жовтневих виборів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Павел заявив в інтерв'ю Politico.

Минулого тижня Павел зібрав усі чеські політичні партії для відвертої розмови, "щоб переконатися, що всі вони розуміють принципи безпеки Чеської Республіки".

Головною мішенню була партія ANO на чолі з колишнім прем'єр-міністром Андреєм Бабішем, яка лідирує в опитуваннях. ANO висловила скептицизм щодо подальшої підтримки України і особливо щодо зусиль Чехії, спрямованих на постачання Києву 1,8 мільйона артилерійських снарядів цього року.

"Головна опозиційна партія ... не проти продовження нашої ініціативи щодо боєприпасів. ... Я думаю, що ініціатива щодо боєприпасів жодним чином не буде поставлена під загрозу", – сказав Павел.

"Вони лише роблять великий акцент на прозорості процесу, що, очевидно, є дуже виправданим", – додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чехія може надати спеціальні тренування українським військовим в межах європейських гарантій безпеки, - Павел

Карел Гавлічек, заступник голови ANO, не заперечив запевнень, які, за словами Павла, він отримав, але підкреслив, що угода щодо боєприпасів є "непрозорою".

"Виходячи з інформації, яку ми маємо, йдеться про невідповідну норму прибутку, низьку якість і сумнівних постачальників. З цих причин вона повинна управлятися на рівні НАТО", – сказав Гавлічек, заявивши, що партія планує подати кримінальну скаргу на те, як уряд прем'єр-міністра Петра Фіали керував цією програмою.

Зусилля Павла, спрямовані на те, щоб снаряди продовжували надходити до Києва, попри будь-які політичні потрясіння всередині країни, є частиною більш широкої програми зміцнення європейської безпеки в умовах зростаючої геополітичної напруженості, викликаної страхом перед Росією і занепокоєнням з приводу того, що США відступають від своїх зобов'язань у сфері безпеки під керівництвом Дональда Трампа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чехія продовжить надавати всебічну підтримку Україні, - Ліпавський