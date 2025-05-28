Президент Чехії Павел обіцяє продовжити постачання боєприпасів Україні після виборів у жовтні
Президент Чехії Петр Павел запевняє, що його країна продовжить постачати боєприпаси Україні, незалежно від того, хто прийде до влади після жовтневих виборів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Павел заявив в інтерв'ю Politico.
Минулого тижня Павел зібрав усі чеські політичні партії для відвертої розмови, "щоб переконатися, що всі вони розуміють принципи безпеки Чеської Республіки".
Головною мішенню була партія ANO на чолі з колишнім прем'єр-міністром Андреєм Бабішем, яка лідирує в опитуваннях. ANO висловила скептицизм щодо подальшої підтримки України і особливо щодо зусиль Чехії, спрямованих на постачання Києву 1,8 мільйона артилерійських снарядів цього року.
"Головна опозиційна партія ... не проти продовження нашої ініціативи щодо боєприпасів. ... Я думаю, що ініціатива щодо боєприпасів жодним чином не буде поставлена під загрозу", – сказав Павел.
"Вони лише роблять великий акцент на прозорості процесу, що, очевидно, є дуже виправданим", – додав він.
Карел Гавлічек, заступник голови ANO, не заперечив запевнень, які, за словами Павла, він отримав, але підкреслив, що угода щодо боєприпасів є "непрозорою".
"Виходячи з інформації, яку ми маємо, йдеться про невідповідну норму прибутку, низьку якість і сумнівних постачальників. З цих причин вона повинна управлятися на рівні НАТО", – сказав Гавлічек, заявивши, що партія планує подати кримінальну скаргу на те, як уряд прем'єр-міністра Петра Фіали керував цією програмою.
Зусилля Павла, спрямовані на те, щоб снаряди продовжували надходити до Києва, попри будь-які політичні потрясіння всередині країни, є частиною більш широкої програми зміцнення європейської безпеки в умовах зростаючої геополітичної напруженості, викликаної страхом перед Росією і занепокоєнням з приводу того, що США відступають від своїх зобов'язань у сфері безпеки під керівництвом Дональда Трампа.
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"Виходячи з інформації, яку ми маємо, йдеться про невідповідну норму прибутку, низьку якість і сумнівних постачальників. З цих причин вона повинна управлятися на рівні НАТО", - сказав Гавлічек, заявивши, що партія планує подати кримінальну скаргу на те, як уряд прем'єр-міністра Петра Фіали керував цією програмою.
БК від цих не дочекаємось.
Русня зробила висновок, що крім скажених відвертих русофілів ще треба вирощувати русофілів прихованих, типу поміркованих. Як от той директор інституту нацпам'яті у Польщі.
Не пройшли "легіонери" - пройде він, як поміркований.