Чехія продовжить надавати всебічну підтримку Україні, - Ліпавський

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський підтвердив, що його країна продовжить надавати Україні всебічну підтримку на різних рівнях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС Чехії, про це Ліпавський запевнив під час зустрічі з главою МЗС України Андрієм Сибігою на переговорах у Празі 5 травня.

"Звичайно, я запевнив міністра Сибігу, що участь Чехії в ініціативі щодо боєприпасів для України триває, і що фінансування забезпечено до вересня цього року. У 2024 році ми поставили Україні близько 1,5 мільйона боєприпасів великого калібру. Таким чином, ми стали одними з основних постачальників поряд зі США та Великою Британією", - сказав Ліпавський.

Крім того, міністри поінформували один одного про зусилля в мирному процесі, зокрема про стан переговорів України зі США та діяльність "коаліції охочих".

"Росія відмовляється від припинення вогню та продовжує бомбардувати Україну. Ми повинні підтримувати тиск санкцій, працювати в межах "коаліції охочих" та продовжувати надання боєприпасів, а також відбудову України", – наголосив Ліпавський.

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Також зазначається, що чеська допомога Україні продовжується через програми, що фінансуються в межах Інструменту для України або Міжурядової угоди про технічне та фінансове співробітництво з Україною. Європейська комісія схвалила заявку на фінансування чеських програм в межах Механізму для України у березні цього року. Це програми "Гарантія відновлення України", яка спрямована на відновлення критично важливої інфраструктури, обсягом 4,6 млрд чеських крон, та "Реконструкція та модернізація лікарень" обсягом 3,5 млрд чеських крон.

Своєю чергою Сибіга високо оцінив чеську оборонну підтримку України та наголосив на ефективній чесько-українській співпраці, зосередженій на боєприпасах та безпілотниках. Минулого року в Україні було запроваджено кілька конкретних проєктів в оборонній промисловості, а саме: спільне виробництво боєприпасів, виробництво боєприпасів малого калібру та складання гвинтівок. Але співпраця працює і у зворотному напрямку: одна з українських компаній переносить розробку та виробництво безпілотників до Чехії, що сприятиме розвитку чеської економіки.

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Нагадаємо, міністри закордонних справ України Андрій Сибіга та Чехії Ян Ліпавський провели зустріч у Празі, під час якої обговорили перспективи справедливого миру та посилення тиску на Росію.