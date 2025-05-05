Чехия продолжит оказывать всестороннюю поддержку Украине, - Липавский

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский подтвердил, что его страна продолжит оказывать Украине всестороннюю поддержку на разных уровнях.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД Чехии, об этом Липавский заверил во время встречи с главой МИД Украины Андреем Сибигой на переговорах в Праге 5 мая.

"Конечно, я заверил министра Сибигу, что участие Чехии в инициативе по боеприпасам для Украины продолжается, и что финансирование обеспечено до сентября этого года. В 2024 году мы поставили Украине около 1,5 миллиона боеприпасов крупного калибра. Таким образом, мы стали одними из основных поставщиков наряду с США и Великобританией", - сказал Липавский.

Кроме того, министры проинформировали друг друга об усилиях в мирном процессе, в частности о состоянии переговоров Украины с США и деятельности "Коалиции желающих".

"Россия отказывается от прекращения огня и продолжает бомбить Украину. Мы должны поддерживать давление санкций, работать в рамках "Коалиции желающих" и продолжать предоставление боеприпасов, а также восстановление Украины", - подчеркнул Липавский.

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Также отмечается, что чешская помощь Украине продолжается через программы, финансируемые в рамках Инструмента для Украины или Межправительственного соглашения о техническом и финансовом сотрудничестве с Украиной. Европейская комиссия одобрила заявку на финансирование чешских программ в рамках Механизма для Украины в марте этого года. Это программы "Гарантия восстановления Украины", которая направлена на восстановление критически важной инфраструктуры, объемом 4,6 млрд чешских крон, и "Реконструкция и модернизация больниц" объемом 3,5 млрд чешских крон.

В свою очередь, Сибига высоко оценил чешскую оборонную поддержку Украины и отметил эффективное чешско-украинское сотрудничество, сосредоточенное на боеприпасах и беспилотниках. В прошлом году в Украине было введено несколько конкретных проектов в оборонной промышленности, а именно: совместное производство боеприпасов, производство боеприпасов малого калибра и сборка винтовок. Но сотрудничество работает и в обратном направлении: одна из украинских компаний переносит разработку и производство беспилотников в Чехию, что будет способствовать развитию чешской экономики.

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Напомним, министры иностранных дел Украины Андрей Сибига и Чехии Ян Липавский провели встречу в Праге, во время которой обсудили перспективы справедливого мира и усиления давления на Россию.