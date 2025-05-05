Сибига и глава МИД Чехии Липавский обсудили санкции против РФ и продолжение военной помощи Украине

Министры иностранных дел Украины Андрей Сибига и Чехии Ян Липавский, провели встречу в Праге, во время которой обсудили перспективы справедливого мира и усиления давления на Россию.

Об этом сообщил Сибига, передает Цензор.НЕТ.

"В Праге я был рад встретиться со своим чешским коллегой и другом Яном Липавским, чтобы обсудить внедрение результатов визита Президента Зеленского в Чехию. Мы также обсудили перспективы справедливого мира и усиления давления на Россию, включая санкции и продолжение военной помощи Украине", - отметил Сибига.

Украинский министр поблагодарил Чешскую Республику за ее важную и эффективную инициативу по артиллерийским боеприпасам, а также всех партнеров, которые к ней присоединились.

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"Ожидается, что инициатива будет расширена, чтобы в этом году обеспечить Украину 1,8 миллиона снарядов. Имея таких союзников, как Чехия, мы уверены, что имеем необходимую поддержку для укрепления Украины и приближения к установлению справедливого и прочного мира", - добавил Сибига.

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