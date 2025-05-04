Чехия будет продолжать "снарядную инициативу", пока не будет достигнут справедливый мир, - Павел

Чехия будет продолжать свою инициативу по поставкам боеприпасов ВСУ, пока не будет достигнут справедливый мир для Украины.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел на брифинге после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Праге, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Павел отметил, что сейчас "чешскую инициативу" поддерживают финансово 11 стран, есть обещания и обязательства до конца этого года.

"Если все пойдет как договорено, то до конца года мы сможем передать 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных боеприпасов", - сказал чешский лидер, добавив, что уже ведутся переговоры о поставках на следующий год.

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По его словам, благодаря "чешской инициативе" удалось сократить разрыв в количестве боеприпасов между РФ и Украиной - с соотношения 10:1 до примерно 2:1.

"Чехия продолжит оказывать поддержку Украине, чтобы она была сильной на поле боя. И мы будем продолжать передавать (боеприпасы. - Ред.) так долго, как будет нужно, пока не достигнем справедливого мира для Украины", - сказал лидер Чехии.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что в этом году Украина ожидает получить три миллиона артиллерийских снарядов, из которых 1,8 млн - в рамках чешской инициативы.

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