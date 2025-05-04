Чехия будет продолжать "снарядную инициативу", пока не будет достигнут справедливый мир, - Павел
Чехия будет продолжать свою инициативу по поставкам боеприпасов ВСУ, пока не будет достигнут справедливый мир для Украины.
Об этом заявил президент Чехии Петр Павел на брифинге после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Праге, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
Павел отметил, что сейчас "чешскую инициативу" поддерживают финансово 11 стран, есть обещания и обязательства до конца этого года.
"Если все пойдет как договорено, то до конца года мы сможем передать 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных боеприпасов", - сказал чешский лидер, добавив, что уже ведутся переговоры о поставках на следующий год.
По его словам, благодаря "чешской инициативе" удалось сократить разрыв в количестве боеприпасов между РФ и Украиной - с соотношения 10:1 до примерно 2:1.
"Чехия продолжит оказывать поддержку Украине, чтобы она была сильной на поле боя. И мы будем продолжать передавать (боеприпасы. - Ред.) так долго, как будет нужно, пока не достигнем справедливого мира для Украины", - сказал лидер Чехии.
Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что в этом году Украина ожидает получить три миллиона артиллерийских снарядов, из которых 1,8 млн - в рамках чешской инициативы.
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Стирчить ніс Єрмака першим в голові делегації а кишеньковий Сибіга десь третій ( хто ж там другий?)... тоді як чешский Сибіга по праву руку від Першої леді...
... КАМИШІ ВПЕРДЄ!!
ТОБТО ЗАПОРОВ МІНІСТЕРСЬКІ ЗАВДАННЯ ТІЛЬКИ ЗЕРНО РІНАТКИ ВИВОЗИВ АЛЕ ЗАРАЗ КНТРОЛЮЄ ПОГРАБУВАННЯ ЧЕШСЬКОГО ЗАВОДУ
Володіє чеською, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 французькою, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англійською, та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 російською мовами, має вчений ступінь інженера Має двох синів від першої дружини Гани - Яна та Петра. Удруге одружений із Євою, полковником авіації
Зенелох - Оманська Гнида, членограй, "перестать стрелять ", "сайтісь пасередіне"..розмінував Чонгар..скумбрія по 8, яйця по 17
От цікаво за за угодою з копалин Зе дали гарантії ПРитулку у США з Єрмаком чи зі Скумбрією?
Недаремно ж Брити дали своїх юристів для складання угоди - вони ведуть НЕЛОХА може й так ... Там у нього й нерухомість імєєцца
Це лиш є підтвердження тому, що навіть ЄВРОПЕЙЦІ теж терплять присутність Є, але, як можуть приховують , ось така темна подвійна гра навіть у таких дрібницях. Може його й поставили першим а військовому сказали закрити його знаменом )).
прям таки святі та непорочні чехи.
світ дуже цинічний.
Правильний нарід, правильний Президент
в той же час українці проклинають Оманську Гниду (творця травневих шашликів та яйця по 17)
Перемога над Росією ціною знищення половини українського населення не є перемогою, - президент Чехії Павел Джерело: https://censor.net/ua/n3511625
Справедливий мир в Україні - радше ілюзія, реальність буде дещо іншою, - президент Чехії Павел Джерело: https://censor.net/ua/n3505879
Переговори про мир в Україні будуть неможливими без участі РФ та Китаю, - президент Чехії Павел Джерело: https://censor.net/ua/n3501525
і тд тп.
тормоз на почитай що пишуть "вдячні" українчики під подібними цитатами Павела, ******* там поливають гівном генерала через те що той озвучує гірку правду.
за тормоза я можу і зустрітись, гнида