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Новости Чешская инициатива по снарядам для України
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Чехия будет продолжать "снарядную инициативу", пока не будет достигнут справедливый мир, - Павел

Павел, Зеленский

Чехия будет продолжать свою инициативу по поставкам боеприпасов ВСУ, пока не будет достигнут справедливый мир для Украины.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел на брифинге после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Праге, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Павел отметил, что сейчас "чешскую инициативу" поддерживают финансово 11 стран, есть обещания и обязательства до конца этого года.

"Если все пойдет как договорено, то до конца года мы сможем передать 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных боеприпасов", - сказал чешский лидер, добавив, что уже ведутся переговоры о поставках на следующий год.

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По его словам, благодаря "чешской инициативе" удалось сократить разрыв в количестве боеприпасов между РФ и Украиной - с соотношения 10:1 до примерно 2:1.

"Чехия продолжит оказывать поддержку Украине, чтобы она была сильной на поле боя. И мы будем продолжать передавать (боеприпасы. - Ред.) так долго, как будет нужно, пока не достигнем справедливого мира для Украины", - сказал лидер Чехии.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что в этом году Украина ожидает получить три миллиона артиллерийских снарядов, из которых 1,8 млн - в рамках чешской инициативы.

Читайте также: Украина может получить в этом году 3 млн снарядов, из них 1,8 млн - по чешской инициативе, - Зеленский

Автор: 

боеприпасы (2342) Чехия (1710) Павел Петр (123)


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Топ комментарии
+5
Цікава законмірність. У другу світову мадяри, словаки союзники нацистів, чехи постраждали від них. ******* мадяри та словаки майже відкриті союзники ******** нацистів, чехи допомагають боротись з рашизмом. Збіг?
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04.05.2025 20:36
+3
Петр Павел - Закінчив початкову школу в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE Кладно. Після цього навчався у військовій гімназії імені Яна Жижки в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Опаві з 1975 до 1979 року. З 1979 до 1983 року - у Військовому коледжі сухопутних військ у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2_(%D0%A7%D0%B5%D1%85%D1%96%D1%8F) Вишкові за фахом «розвідка». З 1988 до 1991 року здобував післядипломну освіту у Військовій академії у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BD%D0%BE Брно, напрям командно-штабної розвідки. 1992 року проходив двомісячний курс стратегічної розвідки у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD Вашингтоні, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D1%96%D1%8F_(%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3) округ Колумбія, США. 1995 року пройшов бригадний командно-штабний курс у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D1%83_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96 Штабному коледжі у Камберлі. 2005 року навчався в Королівському коледжі оборонних досліджень у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Лондоні, а в 2005-2006 роках - у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6 Королівському коледжі Лондона, де здобув ступінь магістра гуманітарних наук у галузі міжнародних відносин

Володіє чеською, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 французькою, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англійською, та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 російською мовами, має вчений ступінь інженера Має двох синів від першої дружини Гани - Яна та Петра. Удруге одружений із Євою, полковником авіації

Зенелох - Оманська Гнида, членограй, "перестать стрелять ", "сайтісь пасередіне"..розмінував Чонгар..скумбрія по 8, яйця по 17
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04.05.2025 20:34
+3
Й агент Козир на першому місці делегації, як завжди й вЄздє , а ПЕРША СКУМБРІЯ то такоє, для фоток за кордоном ...
От цікаво за за угодою з копалин Зе дали гарантії ПРитулку у США з Єрмаком чи зі Скумбрією?
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04.05.2025 20:38
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Стирчить ніс Єрмака першим в голові делегації а кишеньковий Сибіга десь третій ( хто ж там другий?)... тоді як чешский Сибіга по праву руку від Першої леді...
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04.05.2025 20:27 Ответить
Виробництво гармат контролює, як завше все Єрмак та його схований бувший міністр стратегічних галузей кабміну Ахмєтова , гоолвний агроменеджер Ахмєтова до війни а зараз сховався під Єрмаком в ОПУ - КАМИШІН. Нижче його фото на першому приїзді Павла на гарматне підприємство
... КАМИШІ ВПЕРДЄ!!

ТОБТО ЗАПОРОВ МІНІСТЕРСЬКІ ЗАВДАННЯ ТІЛЬКИ ЗЕРНО РІНАТКИ ВИВОЗИВ АЛЕ ЗАРАЗ КНТРОЛЮЄ ПОГРАБУВАННЯ ЧЕШСЬКОГО ЗАВОДУ
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04.05.2025 20:33 Ответить
Чехи молодці.
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04.05.2025 20:29 Ответить
Петр Павел - Закінчив початкову школу в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE Кладно. Після цього навчався у військовій гімназії імені Яна Жижки в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Опаві з 1975 до 1979 року. З 1979 до 1983 року - у Військовому коледжі сухопутних військ у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2_(%D0%A7%D0%B5%D1%85%D1%96%D1%8F) Вишкові за фахом «розвідка». З 1988 до 1991 року здобував післядипломну освіту у Військовій академії у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BD%D0%BE Брно, напрям командно-штабної розвідки. 1992 року проходив двомісячний курс стратегічної розвідки у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD Вашингтоні, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D1%96%D1%8F_(%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3) округ Колумбія, США. 1995 року пройшов бригадний командно-штабний курс у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D1%83_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96 Штабному коледжі у Камберлі. 2005 року навчався в Королівському коледжі оборонних досліджень у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Лондоні, а в 2005-2006 роках - у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6 Королівському коледжі Лондона, де здобув ступінь магістра гуманітарних наук у галузі міжнародних відносин

Володіє чеською, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 французькою, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англійською, та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 російською мовами, має вчений ступінь інженера Має двох синів від першої дружини Гани - Яна та Петра. Удруге одружений із Євою, полковником авіації

Зенелох - Оманська Гнида, членограй, "перестать стрелять ", "сайтісь пасередіне"..розмінував Чонгар..скумбрія по 8, яйця по 17
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04.05.2025 20:34 Ответить
Й агент Козир на першому місці делегації, як завжди й вЄздє , а ПЕРША СКУМБРІЯ то такоє, для фоток за кордоном ...
От цікаво за за угодою з копалин Зе дали гарантії ПРитулку у США з Єрмаком чи зі Скумбрією?
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04.05.2025 20:38 Ответить
"золотий" парашут Зенелоху ніби то Британія надає
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04.05.2025 20:39 Ответить
абсолютно може бути й так- Європа просто закриває очі на цю ОПУмародерню , а вовка дограє свою "ПРЄзерояль" докінця ...
Недаремно ж Брити дали своїх юристів для складання угоди - вони ведуть НЕЛОХА може й так ... Там у нього й нерухомість імєєцца
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04.05.2025 20:45 Ответить
Єдине фото на інформпросторі Чехії , де проглядається ніс Єрмака - й то це кадр з відео офіційного для телеканалів де грає гімн України. Вийськовий котрий тримає Український стяг настільки зміг прикрив рожу Єрмака- але напротязі однієї секунди визирнув його шнобель й пузо в піндажку )) цей момент потрапив на фото - СЛУЧАЙНАААА? Та ні. Спостреігаємо українські ЗМІ - там ні гу-гу , тільки з Павелом або зі Скумбрією...

Це лиш є підтвердження тому, що навіть ЄВРОПЕЙЦІ теж терплять присутність Є, але, як можуть приховують , ось така темна подвійна гра навіть у таких дрібницях. Може його й поставили першим а військовому сказали закрити його знаменом )).
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04.05.2025 21:38 Ответить
усі фото Європейських ЗМІ про візит - три одинакові: трап зі Скумбрією, рукопотискання з Павелом та вова на трибуні -УСЬО!!
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04.05.2025 21:43 Ответить
Цікава законмірність. У другу світову мадяри, словаки союзники нацистів, чехи постраждали від них. ******* мадяри та словаки майже відкриті союзники ******** нацистів, чехи допомагають боротись з рашизмом. Збіг?
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04.05.2025 20:36 Ответить
ну ну, історія пише що чехословакія віддала(захопили) нацистам більше танків ніж було у вермахту на той момент, а потім вся військова промисловість пахала на військову машину гітлера.
прям таки святі та непорочні чехи.
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04.05.2025 21:23 Ответить
Що разом з заявою Павела про неможливість вводу миротворців перекладається як "воюйте далі, але без нас"
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04.05.2025 20:43 Ответить
ТО все казочки про війська ЄС - такого не буде точно ні від жодної країни
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04.05.2025 20:47 Ответить
будуть миротворці після підписання мирної угоди, але це не точно.
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04.05.2025 21:24 Ответить
Лише в твоїх ×уйловських методичках так перекладається. А по факту - ловіть, кацапські с¥ки, своїми свинячими мордами європейські б/п мільйонами, поки всі не повиздихаєте.
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04.05.2025 20:58 Ответить
А як же всеосяжний? Більше не потрібний?
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04.05.2025 21:00 Ответить
Зрозуміло. Якщо підпишем мирову то йух нам більш хтось допомагати буде.
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04.05.2025 21:21 Ответить
а ти думав у казку потрапив ?
світ дуже цинічний.
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04.05.2025 21:26 Ответить
В вшанування чехів вже треба церквушку збудувати. Петра Павла .
Правильний нарід, правильний Президент
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04.05.2025 21:25 Ответить
в той час як українці вдячні та шанують чехів та їх президента Петра Павела

в той же час українці проклинають Оманську Гниду (творця травневих шашликів та яйця по 17)
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04.05.2025 21:39 Ответить
а ще ті ж самі українці проклинають Павела коли той говорив що Україна не здатна відвоювати свої території.
Перемога над Росією ціною знищення половини українського населення не є перемогою, - президент Чехії Павел Джерело: https://censor.net/ua/n3511625
Справедливий мир в Україні - радше ілюзія, реальність буде дещо іншою, - президент Чехії Павел Джерело: https://censor.net/ua/n3505879
Переговори про мир в Україні будуть неможливими без участі РФ та Китаю, - президент Чехії Павел Джерело: https://censor.net/ua/n3501525
і тд тп.
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04.05.2025 21:44 Ответить
здохни, гнида зельона з ботоферми
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04.05.2025 21:50 Ответить
Президент Чехії Павел заявив, що наразі для України є нереальним завданням відвоювати всю територію, захоплену РФ Джерело: https://censor.net/ua/n3499556
тормоз на почитай що пишуть "вдячні" українчики під подібними цитатами Павела, ******* там поливають гівном генерала через те що той озвучує гірку правду.
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04.05.2025 21:57 Ответить
73% охлос - це не українці

за тормоза я можу і зустрітись, гнида
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04.05.2025 22:01 Ответить
тим часом зельоні гниди та ******** виробляють браковані міни
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04.05.2025 21:40 Ответить
 
 