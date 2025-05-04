Чехія продовжуватиме "снарядну ініціативу", поки не буде досягнуто справедливого миру, - Павел

Чехія продовжуватиме свою ініціативу щодо постачання боєприпасів ЗСУ, допоки не буде досягнуто справедливого миру для України.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел на брифінгу після переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським у Празі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Павел зазначив, що наразі "чеську ініціативу" підтримують фінансово 11 країн, є обіцянки та зобов’язання до кінця цього року.

"Якщо все піде як домовлено, то до кінця року ми зможемо передати 1,8 мільйона одиниць великокаліберних боєприпасів",- сказав чеський лідер, додавши, що вже ведуться перемовини про постачання на наступний рік.

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За його словами, завдяки "чеській ініціативі" вдалося скоротити розрив у кількості боєприпасів між РФ і Україною – зі співвідношення 10:1 до приблизно 2:1.

"Чехія продовжить надавати підтримку Україні, щоб вона була сильною на полі бою. І ми будемо продовжувати передавати (боєприпаси, - ред.) так довго, як буде треба, аж поки не досягнемо справедливого миру для України", - сказав лідер Чехії.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що цьогоріч Україна очікує отримати три мільйони артилерійських снарядів, з яких 1,8 млн – в межах чеської ініціативи.

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