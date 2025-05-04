Чехія продовжуватиме "снарядну ініціативу", поки не буде досягнуто справедливого миру, - Павел
Чехія продовжуватиме свою ініціативу щодо постачання боєприпасів ЗСУ, допоки не буде досягнуто справедливого миру для України.
Про це заявив президент Чехії Петр Павел на брифінгу після переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським у Празі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Павел зазначив, що наразі "чеську ініціативу" підтримують фінансово 11 країн, є обіцянки та зобов’язання до кінця цього року.
"Якщо все піде як домовлено, то до кінця року ми зможемо передати 1,8 мільйона одиниць великокаліберних боєприпасів",- сказав чеський лідер, додавши, що вже ведуться перемовини про постачання на наступний рік.
За його словами, завдяки "чеській ініціативі" вдалося скоротити розрив у кількості боєприпасів між РФ і Україною – зі співвідношення 10:1 до приблизно 2:1.
"Чехія продовжить надавати підтримку Україні, щоб вона була сильною на полі бою. І ми будемо продовжувати передавати (боєприпаси, - ред.) так довго, як буде треба, аж поки не досягнемо справедливого миру для України", - сказав лідер Чехії.
Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що цьогоріч Україна очікує отримати три мільйони артилерійських снарядів, з яких 1,8 млн – в межах чеської ініціативи.
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Стирчить ніс Єрмака першим в голові делегації а кишеньковий Сибіга десь третій ( хто ж там другий?)... тоді як чешский Сибіга по праву руку від Першої леді...
... КАМИШІ ВПЕРДЄ!!
ТОБТО ЗАПОРОВ МІНІСТЕРСЬКІ ЗАВДАННЯ ТІЛЬКИ ЗЕРНО РІНАТКИ ВИВОЗИВ АЛЕ ЗАРАЗ КНТРОЛЮЄ ПОГРАБУВАННЯ ЧЕШСЬКОГО ЗАВОДУ
Володіє чеською, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 французькою, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англійською, та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 російською мовами, має вчений ступінь інженера Має двох синів від першої дружини Гани - Яна та Петра. Удруге одружений із Євою, полковником авіації
Зенелох - Оманська Гнида, членограй, "перестать стрелять ", "сайтісь пасередіне"..розмінував Чонгар..скумбрія по 8, яйця по 17
От цікаво за за угодою з копалин Зе дали гарантії ПРитулку у США з Єрмаком чи зі Скумбрією?
Недаремно ж Брити дали своїх юристів для складання угоди - вони ведуть НЕЛОХА може й так ... Там у нього й нерухомість імєєцца
Це лиш є підтвердження тому, що навіть ЄВРОПЕЙЦІ теж терплять присутність Є, але, як можуть приховують , ось така темна подвійна гра навіть у таких дрібницях. Може його й поставили першим а військовому сказали закрити його знаменом )).
прям таки святі та непорочні чехи.
світ дуже цинічний.
Правильний нарід, правильний Президент
в той же час українці проклинають Оманську Гниду (творця травневих шашликів та яйця по 17)
Перемога над Росією ціною знищення половини українського населення не є перемогою, - президент Чехії Павел Джерело: https://censor.net/ua/n3511625
Справедливий мир в Україні - радше ілюзія, реальність буде дещо іншою, - президент Чехії Павел Джерело: https://censor.net/ua/n3505879
Переговори про мир в Україні будуть неможливими без участі РФ та Китаю, - президент Чехії Павел Джерело: https://censor.net/ua/n3501525
і тд тп.
тормоз на почитай що пишуть "вдячні" українчики під подібними цитатами Павела, ******* там поливають гівном генерала через те що той озвучує гірку правду.
за тормоза я можу і зустрітись, гнида
в тому то і справа що 73% зебілів такі самі українці як і ти.