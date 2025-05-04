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Новини Чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів
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Чехія продовжуватиме "снарядну ініціативу", поки не буде досягнуто справедливого миру, - Павел

Павел, Зеленський

Чехія продовжуватиме свою ініціативу щодо постачання боєприпасів ЗСУ, допоки не буде досягнуто справедливого миру для України.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел на брифінгу після переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським у Празі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Павел зазначив, що наразі "чеську ініціативу" підтримують фінансово 11 країн, є обіцянки та зобов’язання до кінця цього року.

"Якщо все піде як домовлено, то до кінця року ми зможемо передати 1,8 мільйона одиниць великокаліберних боєприпасів",- сказав чеський лідер, додавши, що вже ведуться перемовини про постачання на наступний рік.

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За його словами, завдяки "чеській ініціативі" вдалося скоротити розрив у кількості боєприпасів між РФ і Україною – зі співвідношення 10:1 до приблизно 2:1.

"Чехія продовжить надавати підтримку Україні, щоб вона була сильною на полі бою. І ми будемо продовжувати передавати (боєприпаси, - ред.) так довго, як буде треба, аж поки не досягнемо справедливого миру для України", - сказав лідер Чехії.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що цьогоріч Україна очікує отримати три мільйони артилерійських снарядів, з яких 1,8 млн – в межах чеської ініціативи.

Читайте також: Україна може отримати цьогоріч 3 млн снарядів, з них 1,8 млн – за чеською ініціативою, - Зеленський

Автор: 

боєприпаси (2277) Чехія (1615) Павел Петр (154)


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Топ коментарі
+6
Петр Павел - Закінчив початкову школу в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE Кладно. Після цього навчався у військовій гімназії імені Яна Жижки в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Опаві з 1975 до 1979 року. З 1979 до 1983 року - у Військовому коледжі сухопутних військ у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2_(%D0%A7%D0%B5%D1%85%D1%96%D1%8F) Вишкові за фахом «розвідка». З 1988 до 1991 року здобував післядипломну освіту у Військовій академії у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BD%D0%BE Брно, напрям командно-штабної розвідки. 1992 року проходив двомісячний курс стратегічної розвідки у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD Вашингтоні, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D1%96%D1%8F_(%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3) округ Колумбія, США. 1995 року пройшов бригадний командно-штабний курс у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D1%83_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96 Штабному коледжі у Камберлі. 2005 року навчався в Королівському коледжі оборонних досліджень у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Лондоні, а в 2005-2006 роках - у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6 Королівському коледжі Лондона, де здобув ступінь магістра гуманітарних наук у галузі міжнародних відносин

Володіє чеською, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 французькою, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англійською, та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 російською мовами, має вчений ступінь інженера Має двох синів від першої дружини Гани - Яна та Петра. Удруге одружений із Євою, полковником авіації

Зенелох - Оманська Гнида, членограй, "перестать стрелять ", "сайтісь пасередіне"..розмінував Чонгар..скумбрія по 8, яйця по 17
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04.05.2025 20:34
+6
Цікава законмірність. У другу світову мадяри, словаки союзники нацистів, чехи постраждали від них. ******* мадяри та словаки майже відкриті союзники ******** нацистів, чехи допомагають боротись з рашизмом. Збіг?
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04.05.2025 20:36
+5
Й агент Козир на першому місці делегації, як завжди й вЄздє , а ПЕРША СКУМБРІЯ то такоє, для фоток за кордоном ...
От цікаво за за угодою з копалин Зе дали гарантії ПРитулку у США з Єрмаком чи зі Скумбрією?
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04.05.2025 20:38
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Стирчить ніс Єрмака першим в голові делегації а кишеньковий Сибіга десь третій ( хто ж там другий?)... тоді як чешский Сибіга по праву руку від Першої леді...
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04.05.2025 20:27 Відповісти
Виробництво гармат контролює, як завше все Єрмак та його схований бувший міністр стратегічних галузей кабміну Ахмєтова , гоолвний агроменеджер Ахмєтова до війни а зараз сховався під Єрмаком в ОПУ - КАМИШІН. Нижче його фото на першому приїзді Павла на гарматне підприємство
... КАМИШІ ВПЕРДЄ!!

ТОБТО ЗАПОРОВ МІНІСТЕРСЬКІ ЗАВДАННЯ ТІЛЬКИ ЗЕРНО РІНАТКИ ВИВОЗИВ АЛЕ ЗАРАЗ КНТРОЛЮЄ ПОГРАБУВАННЯ ЧЕШСЬКОГО ЗАВОДУ
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04.05.2025 20:33 Відповісти
ааа - перший військовий знаменом Єрмака закриває, другий -ЙОГО вЄлічества а третій Сибіга.
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04.05.2025 22:33 Відповісти
Чехи молодці.
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04.05.2025 20:29 Відповісти
Петр Павел - Закінчив початкову школу в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE Кладно. Після цього навчався у військовій гімназії імені Яна Жижки в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Опаві з 1975 до 1979 року. З 1979 до 1983 року - у Військовому коледжі сухопутних військ у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2_(%D0%A7%D0%B5%D1%85%D1%96%D1%8F) Вишкові за фахом «розвідка». З 1988 до 1991 року здобував післядипломну освіту у Військовій академії у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BD%D0%BE Брно, напрям командно-штабної розвідки. 1992 року проходив двомісячний курс стратегічної розвідки у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD Вашингтоні, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D1%96%D1%8F_(%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3) округ Колумбія, США. 1995 року пройшов бригадний командно-штабний курс у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D1%83_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96 Штабному коледжі у Камберлі. 2005 року навчався в Королівському коледжі оборонних досліджень у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Лондоні, а в 2005-2006 роках - у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6 Королівському коледжі Лондона, де здобув ступінь магістра гуманітарних наук у галузі міжнародних відносин

Володіє чеською, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 французькою, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англійською, та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 російською мовами, має вчений ступінь інженера Має двох синів від першої дружини Гани - Яна та Петра. Удруге одружений із Євою, полковником авіації

Зенелох - Оманська Гнида, членограй, "перестать стрелять ", "сайтісь пасередіне"..розмінував Чонгар..скумбрія по 8, яйця по 17
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04.05.2025 20:34 Відповісти
Й агент Козир на першому місці делегації, як завжди й вЄздє , а ПЕРША СКУМБРІЯ то такоє, для фоток за кордоном ...
От цікаво за за угодою з копалин Зе дали гарантії ПРитулку у США з Єрмаком чи зі Скумбрією?
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04.05.2025 20:38 Відповісти
"золотий" парашут Зенелоху ніби то Британія надає
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04.05.2025 20:39 Відповісти
абсолютно може бути й так- Європа просто закриває очі на цю ОПУмародерню , а вовка дограє свою "ПРЄзерояль" докінця ...
Недаремно ж Брити дали своїх юристів для складання угоди - вони ведуть НЕЛОХА може й так ... Там у нього й нерухомість імєєцца
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04.05.2025 20:45 Відповісти
Єдине фото на інформпросторі Чехії , де проглядається ніс Єрмака - й то це кадр з відео офіційного для телеканалів де грає гімн України. Вийськовий котрий тримає Український стяг настільки зміг прикрив рожу Єрмака- але напротязі однієї секунди визирнув його шнобель й пузо в піндажку )) цей момент потрапив на фото - СЛУЧАЙНАААА? Та ні. Спостреігаємо українські ЗМІ - там ні гу-гу , тільки з Павелом або зі Скумбрією...

Це лиш є підтвердження тому, що навіть ЄВРОПЕЙЦІ теж терплять присутність Є, але, як можуть приховують , ось така темна подвійна гра навіть у таких дрібницях. Може його й поставили першим а військовому сказали закрити його знаменом )).
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04.05.2025 21:38 Відповісти
усі фото Європейських ЗМІ про візит - три одинакові: трап зі Скумбрією, рукопотискання з Павелом та вова на трибуні -УСЬО!!
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04.05.2025 21:43 Відповісти
Цікава законмірність. У другу світову мадяри, словаки союзники нацистів, чехи постраждали від них. ******* мадяри та словаки майже відкриті союзники ******** нацистів, чехи допомагають боротись з рашизмом. Збіг?
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04.05.2025 20:36 Відповісти
ну ну, історія пише що чехословакія віддала(захопили) нацистам більше танків ніж було у вермахту на той момент, а потім вся військова промисловість пахала на військову машину гітлера.
прям таки святі та непорочні чехи.
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04.05.2025 21:23 Відповісти
Закономірність(
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04.05.2025 22:12 Відповісти
Що разом з заявою Павела про неможливість вводу миротворців перекладається як "воюйте далі, але без нас"
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04.05.2025 20:43 Відповісти
ТО все казочки про війська ЄС - такого не буде точно ні від жодної країни
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04.05.2025 20:47 Відповісти
будуть миротворці після підписання мирної угоди, але це не точно.
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04.05.2025 21:24 Відповісти
Лише в твоїх ×уйловських методичках так перекладається. А по факту - ловіть, кацапські с¥ки, своїми свинячими мордами європейські б/п мільйонами, поки всі не повиздихаєте.
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04.05.2025 20:58 Відповісти
А як же всеосяжний? Більше не потрібний?
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04.05.2025 21:00 Відповісти
Зрозуміло. Якщо підпишем мирову то йух нам більш хтось допомагати буде.
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04.05.2025 21:21 Відповісти
а ти думав у казку потрапив ?
світ дуже цинічний.
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04.05.2025 21:26 Відповісти
В вшанування чехів вже треба церквушку збудувати. Петра Павла .
Правильний нарід, правильний Президент
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04.05.2025 21:25 Відповісти
в той час як українці вдячні та шанують чехів та їх президента Петра Павела

в той же час українці проклинають Оманську Гниду (творця травневих шашликів та яйця по 17)
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04.05.2025 21:39 Відповісти
а ще ті ж самі українці проклинають Павела коли той говорив що Україна не здатна відвоювати свої території.
Перемога над Росією ціною знищення половини українського населення не є перемогою, - президент Чехії Павел Джерело: https://censor.net/ua/n3511625
Справедливий мир в Україні - радше ілюзія, реальність буде дещо іншою, - президент Чехії Павел Джерело: https://censor.net/ua/n3505879
Переговори про мир в Україні будуть неможливими без участі РФ та Китаю, - президент Чехії Павел Джерело: https://censor.net/ua/n3501525
і тд тп.
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04.05.2025 21:44 Відповісти
здохни, гнида зельона з ботоферми
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04.05.2025 21:50 Відповісти
Президент Чехії Павел заявив, що наразі для України є нереальним завданням відвоювати всю територію, захоплену РФ Джерело: https://censor.net/ua/n3499556
тормоз на почитай що пишуть "вдячні" українчики під подібними цитатами Павела, ******* там поливають гівном генерала через те що той озвучує гірку правду.
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04.05.2025 21:57 Відповісти
73% охлос - це не українці

за тормоза я можу і зустрітись, гнида
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04.05.2025 22:01 Відповісти
ахахаха клавіатурний воєн, ти прочитай що написало спочатку, ображається воно.
в тому то і справа що 73% зебілів такі самі українці як і ти.
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04.05.2025 22:07 Відповісти
зельоний понос схлопни, гнида
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04.05.2025 22:08 Відповісти
та ти навіть гірше за тих одноклітинних що голосували за голоборотька.
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04.05.2025 22:17 Відповісти
тим часом зельоні гниди та ******** виробляють браковані міни
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04.05.2025 21:40 Відповісти
👍
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04.05.2025 22:14 Відповісти
 
 