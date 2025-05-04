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Новини Чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів
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Україна може отримати цьогоріч 3 млн снарядів, з них 1,8 млн – за чеською ініціативою, - Зеленський

Україна отримає додаткові снаряди в межах чеської ініціативи

Цьогоріч Україна очікує отримати три мільйони артилерійських снарядів, з яких 1,8 млн – в межах чеської ініціативи.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом за підсумками зустрічі в Празі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Минулого року ви значно, сильно допомогли нам зі снарядами для артилерії і ми розраховуємо, що цього року співпраця буде такою ж результативною. Ми проговорювали – цього року 1,8 млн снарядів може бути, це дуже сильне рішення. Завтра у нас буде зустріч з оборонними компаніями Чехії. Ми готуємо ще конкретику", - сказав глава держави.

Згодом Зеленський додав, що загалом Україна очікує від союзників три мільйони артилерійських снарядів.

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"Дійсно є не тільки чеська ініціатива, ми вдячні за неї, але росіяни повинні знати, що ми розраховуємо на три мільйони артилерійських снарядів, і не тільки їм Північна Корея буде допомагати – в нас є союзники, які допомагають Україні",- сказав український лідер.

Нагадаємо, що нещодавно Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що до кінця квітня 2025 року Україна отримала ще 400 000 великокаліберних снарядів у межах ініційованої Чехією ініціативи з постачання боєприпасів для ЗСУ.

Читайте також: Від початку року Україна отримала 400 тис. снарядів за чеською ініціативою, - глава Міноборони Чехії Чернохова

Автор: 

боєприпаси (2277) Зеленський Володимир (23954) Чехія (1615) Павел Петр (154)


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Чехія розміром з Київську область, може наробить снарядів 1.8млн, а Україна зеленої банди не може
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04.05.2025 18:54 Відповісти
У чехів відкатів не має, їм легше
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04.05.2025 18:57 Відповісти
Чехія не сама виготовляє снаряди а збирає їх по всьому світу
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04.05.2025 19:01 Відповісти
ЗЕ зуб дає? Камишіна вивізного успішно зерно батька ОПУмафії Ахмєтова, й лиш обіцявшого ті мільйони й дронів й гармат, Єрмак заховав під себе в ОПУ , але саме Камишін на фотосесіях зараз Петром Павелом на чешкському заводі в Україні - ХТО ВОНО ЗАРАЗ оте КАМИШІН головний аграрно -менеджер Ахмєтова до війни?
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04.05.2025 19:05 Відповісти
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04.05.2025 19:11 Відповісти
блд !!! так хто воно оте справа зкишені Єрмака в ОПУ, просравший свою роботу міністром стратегічних галузей?
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04.05.2025 19:13 Відповісти
Слава Богу, що будуть якісні снаряди, а не тільки браковані
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04.05.2025 18:55 Відповісти
Та коли отримає, тоді скажеш. Як ви зає..ли зі своїми "може отримати". Напиз..ять наперед, а потім ходять, як обісрані, коли щось іде не так. Робіть все мовчки. Корейці мовчки передають зброю та мільйони снарядів москалям. І ви вчіться.
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04.05.2025 18:57 Відповісти
"Може"
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04.05.2025 19:00 Відповісти
Стільки позитиву від Зеленського нормальна психіка може не витримати...
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04.05.2025 19:04 Відповісти
Все очікує та очікує
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04.05.2025 19:14 Відповісти
Хоче переплюнути самого козиря-передача даних відкритим текстом.
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04.05.2025 19:15 Відповісти
 
 