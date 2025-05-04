Україна може отримати цьогоріч 3 млн снарядів, з них 1,8 млн – за чеською ініціативою, - Зеленський

Цьогоріч Україна очікує отримати три мільйони артилерійських снарядів, з яких 1,8 млн – в межах чеської ініціативи.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом за підсумками зустрічі в Празі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Минулого року ви значно, сильно допомогли нам зі снарядами для артилерії і ми розраховуємо, що цього року співпраця буде такою ж результативною. Ми проговорювали – цього року 1,8 млн снарядів може бути, це дуже сильне рішення. Завтра у нас буде зустріч з оборонними компаніями Чехії. Ми готуємо ще конкретику", - сказав глава держави.

Згодом Зеленський додав, що загалом Україна очікує від союзників три мільйони артилерійських снарядів.

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"Дійсно є не тільки чеська ініціатива, ми вдячні за неї, але росіяни повинні знати, що ми розраховуємо на три мільйони артилерійських снарядів, і не тільки їм Північна Корея буде допомагати – в нас є союзники, які допомагають Україні",- сказав український лідер.

Нагадаємо, що нещодавно Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що до кінця квітня 2025 року Україна отримала ще 400 000 великокаліберних снарядів у межах ініційованої Чехією ініціативи з постачання боєприпасів для ЗСУ.

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