Україна може отримати цьогоріч 3 млн снарядів, з них 1,8 млн – за чеською ініціативою, - Зеленський
Цьогоріч Україна очікує отримати три мільйони артилерійських снарядів, з яких 1,8 млн – в межах чеської ініціативи.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом за підсумками зустрічі в Празі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Минулого року ви значно, сильно допомогли нам зі снарядами для артилерії і ми розраховуємо, що цього року співпраця буде такою ж результативною. Ми проговорювали – цього року 1,8 млн снарядів може бути, це дуже сильне рішення. Завтра у нас буде зустріч з оборонними компаніями Чехії. Ми готуємо ще конкретику", - сказав глава держави.
Згодом Зеленський додав, що загалом Україна очікує від союзників три мільйони артилерійських снарядів.
"Дійсно є не тільки чеська ініціатива, ми вдячні за неї, але росіяни повинні знати, що ми розраховуємо на три мільйони артилерійських снарядів, і не тільки їм Північна Корея буде допомагати – в нас є союзники, які допомагають Україні",- сказав український лідер.
Нагадаємо, що нещодавно Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що до кінця квітня 2025 року Україна отримала ще 400 000 великокаліберних снарядів у межах ініційованої Чехією ініціативи з постачання боєприпасів для ЗСУ.
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