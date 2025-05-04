Украина может получить в этом году 3 млн снарядов, из них 1,8 млн – в рамках чешской инициативы, – Зеленский

В этом году Украина ожидает получить три миллиона артиллерийских снарядов, из которых 1,8 млн - в рамках чешской инициативы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом по итогам встречи в Праге, сообщает Цензор.НЕТ.

"В прошлом году вы значительно, сильно помогли нам со снарядами для артиллерии и мы рассчитываем, что в этом году сотрудничество будет таким же результативным. Мы проговаривали – в этом году 1,8 млн снарядов может быть, это очень сильное решение. Завтра у нас будет встреча с оборонными компаниями Чехии. Мы готовим еще конкретику".

Впоследствии Зеленский добавил, что всего Украина ожидает от союзников три миллиона артиллерийских снарядов.

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"Действительно, есть не только чешская инициатива, мы благодарны за нее, но россияне должны знать, что мы рассчитываем на три миллиона артиллерийских снарядов, и не только им Северная Корея будет помогать - у нас есть союзники, которые помогают Украине", - сказал украинский лидер.

Напомним, что недавно Министерство обороны Чехии Яна Чернохова заявило, что до конца апреля 2025 года Украина получила еще 400 000 крупнокалиберных снарядов в рамках инициированной Чехией инициативы по поставке боеприпасов для ВСУ.

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