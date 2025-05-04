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Новости Чешская инициатива по снарядам для України
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Украина может получить в этом году 3 млн снарядов, из них 1,8 млн – в рамках чешской инициативы, – Зеленский

Украина получит дополнительные снаряды в рамках чешской инициативы

В этом году Украина ожидает получить три миллиона артиллерийских снарядов, из которых 1,8 млн - в рамках чешской инициативы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом по итогам встречи в Праге, сообщает Цензор.НЕТ.

"В прошлом году вы значительно, сильно помогли нам со снарядами для артиллерии и мы рассчитываем, что в этом году сотрудничество будет таким же результативным. Мы проговаривали – в этом году 1,8 млн снарядов может быть, это очень сильное решение. Завтра у нас будет встреча с оборонными компаниями Чехии. Мы готовим еще конкретику".

Впоследствии Зеленский добавил, что всего Украина ожидает от союзников три миллиона артиллерийских снарядов.

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"Действительно, есть не только чешская инициатива, мы благодарны за нее, но россияне должны знать, что мы рассчитываем на три миллиона артиллерийских снарядов, и не только им Северная Корея будет помогать - у нас есть союзники, которые помогают Украине", - сказал украинский лидер.

Напомним, что недавно Министерство обороны Чехии Яна Чернохова заявило, что до конца апреля 2025 года Украина получила еще 400 000 крупнокалиберных снарядов в рамках инициированной Чехией инициативы по поставке боеприпасов для ВСУ.

Читайте также: С начала года Украина получила 400 тыс. снарядов по чешской инициативе, - глава Минобороны Чехии Чернохова

Автор: 

боеприпасы (2342) Зеленский Владимир (20482) Чехия (1710) Павел Петр (123)


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Топ комментарии
+5
Чехія розміром з Київську область, може наробить снарядів 1.8млн, а Україна зеленої банди не може
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04.05.2025 18:54
+5
Та коли отримає, тоді скажеш. Як ви зає..ли зі своїми "може отримати". Напиз..ять наперед, а потім ходять, як обісрані, коли щось іде не так. Робіть все мовчки. Корейці мовчки передають зброю та мільйони снарядів москалям. І ви вчіться.
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04.05.2025 18:57
+2
Стільки позитиву від Зеленського нормальна психіка може не витримати...
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04.05.2025 19:04
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Чехія розміром з Київську область, може наробить снарядів 1.8млн, а Україна зеленої банди не може
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04.05.2025 18:54 Ответить
У чехів відкатів не має, їм легше
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04.05.2025 18:57 Ответить
Чехія не сама виготовляє снаряди а збирає їх по всьому світу
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04.05.2025 19:01 Ответить
ЗЕ зуб дає? Камишіна вивізного успішно зерно батька ОПУмафії Ахмєтова, й лиш обіцявшого ті мільйони й дронів й гармат, Єрмак заховав під себе в ОПУ , але саме Камишін на фотосесіях зараз Петром Павелом на чешкському заводі в Україні - ХТО ВОНО ЗАРАЗ оте КАМИШІН головний аграрно -менеджер Ахмєтова до війни?
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04.05.2025 19:05 Ответить
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04.05.2025 19:11 Ответить
блд !!! так хто воно оте справа зкишені Єрмака в ОПУ, просравший свою роботу міністром стратегічних галузей?
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04.05.2025 19:13 Ответить
По-перше не така вже Чехія маленька, як ви хочете подати - її населення становить 11 млн людей, приблизно 1/3 від нашого.
По друге ці снаряди Чехія збирає по Азії, Африці й Латинській Америці, користуючись своїми минулими зв'язками з часів комуністів. Саме чеських снарядів там відсотків з 10
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04.05.2025 19:24 Ответить
Слава Богу, що будуть якісні снаряди, а не тільки браковані
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04.05.2025 18:55 Ответить
Да, да. Советские с Анголы. Могли быть новые из Пакистана, но пока тормознули. Ну и, тока никому....Китай
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04.05.2025 21:03 Ответить
Та коли отримає, тоді скажеш. Як ви зає..ли зі своїми "може отримати". Напиз..ять наперед, а потім ходять, як обісрані, коли щось іде не так. Робіть все мовчки. Корейці мовчки передають зброю та мільйони снарядів москалям. І ви вчіться.
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04.05.2025 18:57 Ответить
"Може"
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04.05.2025 19:00 Ответить
Стільки позитиву від Зеленського нормальна психіка може не витримати...
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04.05.2025 19:04 Ответить
Все очікує та очікує
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04.05.2025 19:14 Ответить
Хоче переплюнути самого козиря-передача даних відкритим текстом.
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04.05.2025 19:15 Ответить
Болтун! Паспорт РФ?
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04.05.2025 19:27 Ответить
Цей все афіші з анонсами розвішує. "Можуть, може" - саме популярне. Ніяких звітів, бо ніхера не виконано.
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04.05.2025 19:46 Ответить
Як він задовбав обіцянками, а не звітами... Може, може... Може і мільярд дерев виростуть на місці колишнього водосховища. Може і вчителі отримають 4000$, якщо чухнуть Мармаросами.
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04.05.2025 19:47 Ответить
І як що хоча би один снаряд вбив би одного орка, війна б скінчилася і резерв знарядів залишився.
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04.05.2025 19:53 Ответить
А де снаряди Боневтіка Потужного? Я вже навіть мовчу про ракети, яких немає і при Боневтіку не буде бо вони можуть зробити тільки 100 тисяч бракованих мін.
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04.05.2025 21:31 Ответить
Усе в асфальті зараз знову бум бетон лють у три дорога відкати лідору везуть у нього усе добре
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04.05.2025 21:39 Ответить
 
 