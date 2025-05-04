Украина может получить в этом году 3 млн снарядов, из них 1,8 млн – в рамках чешской инициативы, – Зеленский
В этом году Украина ожидает получить три миллиона артиллерийских снарядов, из которых 1,8 млн - в рамках чешской инициативы.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом по итогам встречи в Праге, сообщает Цензор.НЕТ.
"В прошлом году вы значительно, сильно помогли нам со снарядами для артиллерии и мы рассчитываем, что в этом году сотрудничество будет таким же результативным. Мы проговаривали – в этом году 1,8 млн снарядов может быть, это очень сильное решение. Завтра у нас будет встреча с оборонными компаниями Чехии. Мы готовим еще конкретику".
Впоследствии Зеленский добавил, что всего Украина ожидает от союзников три миллиона артиллерийских снарядов.
"Действительно, есть не только чешская инициатива, мы благодарны за нее, но россияне должны знать, что мы рассчитываем на три миллиона артиллерийских снарядов, и не только им Северная Корея будет помогать - у нас есть союзники, которые помогают Украине", - сказал украинский лидер.
Напомним, что недавно Министерство обороны Чехии Яна Чернохова заявило, что до конца апреля 2025 года Украина получила еще 400 000 крупнокалиберных снарядов в рамках инициированной Чехией инициативы по поставке боеприпасов для ВСУ.
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По друге ці снаряди Чехія збирає по Азії, Африці й Латинській Америці, користуючись своїми минулими зв'язками з часів комуністів. Саме чеських снарядів там відсотків з 10