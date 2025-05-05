Сибіга і глава МЗС Чехії Ліпавський обговорили санкції проти РФ та продовження військової допомоги Україні

Міністри закордонних справ України Андрій Сибіга та Чехії Ян Ліпавський, провели зустріч у Празі, під час якої обговорили перспективи справедливого миру та посилення тиску на Росію.

Про це повідомив Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

"У Празі я був радий зустрітися зі своїм чеським колегою та другом Яном Ліпавським, щоб обговорити впровадження результатів візиту Президента Зеленського до Чехії. Ми також обговорили перспективи справедливого миру та посилення тиску на Росію, включаючи санкції та продовження військової допомоги Україні", - зазначив Сибіга.

Український міністр подякував Чеській Республіці за її важливу та ефективну ініціативу щодо артилерійських боєприпасів, а також всім партнерам, які до неї приєдналися.

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"Очікується, що ініціативу буде розширено, щоб цього року забезпечити Україну 1,8 мільйона снарядів. Маючи таких союзників, як Чехія, ми впевнені, що маємо необхідну підтримку для зміцнення України та наближення до встановлення справедливого та міцного миру", - додав Сибіга.

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