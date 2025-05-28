Президент Чехии Петр Павел уверяет, что его страна продолжит поставлять боеприпасы Украине, независимо от того, кто придет к власти после октябрьских выборов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Павел заявил в интервью Politico.

На прошлой неделе Павел собрал все чешские политические партии для откровенного разговора, "чтобы убедиться, что все они понимают принципы безопасности Чешской Республики".

Главной мишенью была партия ANO во главе с бывшим премьер-министром Андреем Бабишем, которая лидирует в опросах. ANO выразила скептицизм в отношении дальнейшей поддержки Украины и особенно в отношении усилий Чехии, направленных на поставку Киеву 1,8 миллиона артиллерийских снарядов в этом году.

"Главная оппозиционная партия ... не против продолжения нашей инициативы по боеприпасам. .... Я думаю, что инициатива по боеприпасам никоим образом не будет поставлена под угрозу", - сказал Павел.

"Они лишь делают большой акцент на прозрачности процесса, что, очевидно, является очень оправданным", - добавил он.

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Карел Гавличек, заместитель председателя ANO, не отрицал заверений, которые, по словам Павла, он получил, но подчеркнул, что соглашение по боеприпасам является "непрозрачным".

"Исходя из информации, которую мы имеем, речь идет о несоответствующей норме прибыли, низком качестве и сомнительных поставщиках. По этим причинам она должна управляться на уровне НАТО", - сказал Гавличек, заявив, что партия планирует подать уголовную жалобу на то, как правительство премьер-министра Петра Фиалы управляло этой программой.

Усилия Павла, направленные на то, чтобы снаряды продолжали поступать в Киев, несмотря на любые политические потрясения внутри страны, являются частью более широкой программы укрепления европейской безопасности в условиях растущей геополитической напряженности, вызванной страхом перед Россией и беспокойством по поводу того, что США отступают от своих обязательств в сфере безопасности под руководством Дональда Трампа.

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