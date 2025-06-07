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Новости Прекращение войны
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Надо сделать все, чтобы война в Украине закончилась и не пришла к нам, - Павел

Павел о войне в Украине

Президент Чехии Петр Павел заявил, что необходимо сделать все, чтобы не только завершить войну в Украине, но и сделать так, чтобы ни одна война не пришла в Чешскую Республику.

Об этом чешский лидер сказал во время поездки по местам боев Второй мировой в горном регионе Шумавы, где почтил память американских военных, погибших в мае 1945 года, пишет издание Ceske Noviny, информирует Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что участие Павела в памятных мероприятиях состоялось в двух уже несуществующих селах - Журжи и Груберг, которые в свое время стали ареной последних боев перед капитуляцией нацистской Германии.

"Мы должны помнить о жертвах всех тех, кто способствовал тому, чтобы мы могли жить в свободе и мире. И хотя мы называем событие, которое здесь произошло, трагедией, к сожалению, в контексте всей Второй мировой войны это был лишь маленький эпизод. Но в контексте людей, которые через это прошли, и их родственников, это была еще большая трагедия, потому что это фактически произошло в конце войны",- заявил президент Чехии.

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По словам политика, оглядываясь назад, приходит осознание, насколько абсурдной была ситуация, когда до официального завершения войны оставались считанные дни, а столько молодых людей погибло бессмысленно.

"И, к сожалению, это происходит и сегодня... И если сегодня в Украине идет война, и люди гибнут так же бессмысленно, так же абсурдно, как это было здесь, по причинам, которые многие из нас даже не понимают, именно поэтому мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы не только закончить войну в Украине, но и не допустить, чтобы она дошла до нас, как это было в прошлом", - заявил Павел.

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Автор: 

Чехия (1741) Павел Петр (136) война в Украине (4695)


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Топ комментарии
+6
Ти дебіл ? Як раз Чехія зробила більше ніж Канада
Пишаюся . що витрачаю свої гроші тут
Вони підтримують Україну , а я їх
А судячи з "курви" ти ******* пшекофіл
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07.06.2025 22:10 Ответить
+3
зробити так, щоб жодна війна не прийшла до Чеської Республіки

Позиція європейських політиків абсолютно зрозуміла і їх можна зрозуміти. Але. Очевидно, що вони ніхріна не розуміють, як завершити війну в Україні - надати Україні максимальну допомогу срана жаба не дозволяє, цикають з піпєточки - тож ЯК вони думають завершити війну в Україні? Ні, дорогенькі європейці - якщо продовжите жувати шмарклі, цідити допомогу піпєточкою та вимірювати все евро/баксами - закінчиться це все, як стародавня Римська імперія - ніби все красиво, ніби й сильна - а брудні і дикі германці порвали Римську імперію, як Тузік грєлку. Коли на Європу попре півторамільйонна орда відморозків - тоді заверещать, але вже буде пізно.
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07.06.2025 22:37 Ответить
+3
Якщо Європа надасть Україні достатньо зброї щоб перемогти, або хоча б втримати фронт взагалі без просування орків і зробити війну для росії невигідною - то для Європи це може закінчитись якимись непередбачуваними наслідками.
Наприклад, ***** від злості застосує тактичну ядерну зброю, скажімо десь в Покровську. І тоді треба буде реально наказувати кремль, інакше всяка макака з гранатою захоче собі ядерну зброю, а зробити нічого Європа не може.
Інший варіант - орки просто переключаться на більш слабких супротивників, наприклад Польщу або країни Балтії. І знову для Європи головняк.
Тому зброю Україні будуть давати саме з піпетки - щоб вона ніяким чином не перемогла, але щоб і війна тривала далі.
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07.06.2025 22:54 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
То **** нiчого не робиш, курво?
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07.06.2025 22:08 Ответить
Ти дебіл ? Як раз Чехія зробила більше ніж Канада
Пишаюся . що витрачаю свої гроші тут
Вони підтримують Україну , а я їх
А судячи з "курви" ти ******* пшекофіл
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07.06.2025 22:10 Ответить
А як це тулиться до теми обговорення ?
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07.06.2025 22:26 Ответить
Це кацапський бот, не ведіться.
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07.06.2025 22:47 Ответить
Hold your horses, bab.
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07.06.2025 22:16 Ответить
Oh, truth hit you hard , snoflake. Poor bastard
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07.06.2025 22:25 Ответить
То мабуть Чехії це більш потрібно ніж Канаді? Чи як.
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07.06.2025 22:16 Ответить
Мені байдуже на причини. Головне факт
Хоча не дивно , що проти союзників України тяфкає ФШАст і йолуп з ТАКО у президенському кріслі
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07.06.2025 22:23 Ответить
Стулі пельку, ухилянт. Я нічого крім фактів і здорового глузду нікому не кажу. На цьому форумі.
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07.06.2025 22:52 Ответить
Мене, критикує адепт ТАКО культа
Але мені, українцю, срати на твою фашиську думку з Говерли.
Стули пельку , жертва нацифікації трампівського режиму, бо у українців ти , гниль , викликаєш лише огиду
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07.06.2025 23:05 Ответить
И где я говорил что я адепт твоего культа или даже что мне нравится Трамп? На чем основывается твой высер? А на Говерлу ты засцышь не то что подняться, а даже билет до Ужгорода купить. Одно слово -- у-хи-лянт.
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07.06.2025 23:56 Ответить
Що таке ,ТАКО-культист, забув використати google-translate цього разу
Це не у нас у кріслі : педофіл і фашист
Тому переш ніж розповідати про інших наведи порядок у тій країні прапорець якої носиш
Хоча зараз при ТАКО - це радше тряпка
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08.06.2025 00:10 Ответить
Гугл транслейт? Мне он не нужен, а большинство российских ботов используют ИИ, и там украинский в 100 раз лучше твоего суржика.
Порядок у нас полный кстати я даже не знаю о чем ты. Кто там в кресле сидит на качество моего виски и свежесть морепродуктов не влияет. Что там кстати с президентами Украины? Воров и подкацапников не было ни разу с 1991 года? Это не украинские парламентарии пишут законы о том что нельзя проверять их собственность и можно откупаться от уголовки по коррупции?

И ещё раз --- у-хи-лянт! Я скорее наверное Украину увижу чем ты.
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08.06.2025 00:26 Ответить
При будь яких розкладх - цього вже не уникнути !
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07.06.2025 22:10 Ответить
Чергове бла,бла,бла.
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07.06.2025 22:11 Ответить
Česká zbrojovka одна з найкращих в світі ще з середньовіччя.
чехи добре навчились у німців варити пиво та робити зброю.

тепер їхнй черговий Брен, а саме Bren-2 - наш
красавець !

https://sundries.ua/pid-brendom-sich-ukraina-rozpochne-vyrobnytstvo-cheskykh-shturmovykh-hvyntivok-cz-bren-2-video/
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07.06.2025 22:49 Ответить
за передані Чехією танки та БТР і снарядну ініциативу взагалі мовчу.

Чехія стала нашим ВПК супер класу

.
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07.06.2025 22:51 Ответить
дякуємо пане Генерал та Президент Павел !
дякуємо, Чехіє !
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07.06.2025 22:52 Ответить
Щоб війна не прийшла до вас потрібно не завершити війну а зробити щоб Україна перемогла. А те що зараз робить ЕС і сша як раз і роблять щоб війна прийшла в Європу
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07.06.2025 22:16 Ответить
Перемога України - зруйнування РФії в її теперішньому вигляді , а цього (окрім хіба що Прибалтів) взагалі ніхто не хоче !
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07.06.2025 22:20 Ответить
Ключове слово - не прийшла до нас. А значить - треба достатньо сильно виснажити росію, і чого це коштуватиме Україні - справа другорядна.
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07.06.2025 22:17 Ответить
війна не прийде до Заходу ,лише коли китай , відмовиться озброювати московію ...а поки шо Україну треба захищати всім , але хліб китай вже качає з окупованних українських теріторій ,а їм головне ,шоб було шо їсти ... зброю вони дадуть у борг русні ,потім теріторіями поміняються ...про* бав Захід багато ,своєю лоялністью до Азії ...може політикі сторію не вивчають ? ...
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07.06.2025 22:20 Ответить
до Чехії в осяжному майбутньому не прийде. Може прийти до Балтських країн, бо треба калідор до калєнінграду.
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07.06.2025 22:23 Ответить
То може Європі теж час настав розпочати свою ,,спецоперацію,, типу ми напали на них, щоб вони на нас не напали.. Важаю що поки рос. півень в сраку їх не клюнув, то будуть лише балачки. А Павелу, президенту вільної Чехії, велике дякую!
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07.06.2025 22:23 Ответить
Чого ж. Якщо впаде Україна то словаки з угорцями швиденько опиняться в СССР, а далі вони...
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07.06.2025 22:38 Ответить
зробити так, щоб жодна війна не прийшла до Чеської Республіки

Позиція європейських політиків абсолютно зрозуміла і їх можна зрозуміти. Але. Очевидно, що вони ніхріна не розуміють, як завершити війну в Україні - надати Україні максимальну допомогу срана жаба не дозволяє, цикають з піпєточки - тож ЯК вони думають завершити війну в Україні? Ні, дорогенькі європейці - якщо продовжите жувати шмарклі, цідити допомогу піпєточкою та вимірювати все евро/баксами - закінчиться це все, як стародавня Римська імперія - ніби все красиво, ніби й сильна - а брудні і дикі германці порвали Римську імперію, як Тузік грєлку. Коли на Європу попре півторамільйонна орда відморозків - тоді заверещать, але вже буде пізно.
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07.06.2025 22:37 Ответить
Нема в них чого надавати.
Оця позиція що десь лежать гори зброї яку просто жилять, вона дитяча. А коли ЕС реально починає вкладатися то до алади прийдять фіци та трампи. Які промивають мізки лєкторату, з допомогою кацапських ботофєрм, що є просте рішення забить на Україну та дружить з людоїдами і тоді вони тебе не зачеплять.
Отака роскоряка...
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07.06.2025 22:45 Ответить
Може й немає - я зі свічкою не стояв. Але опираюсь на багато висловлювань самих же європейських політиків, особливо коли вони виходять у відставку - вони могли би надавати більше допомоги. Приклад - ті ж "тауруси", які німці зажилили, хоча французи та британці свої ракети надали. Або ідіотська заборона застосовувати європейську зброю вглиб росії... польща зажилила радянські літаки...
Крім того - могли би надати кошти - ті ж самі російські - але крутять дупою ніби їм законодавство якесь заважає... Таких прикладів немало - тобто європейці могли би допомагати більше, а головне - швидше. Прослідкуйте, наприклад, за діями швейцарців - рідкісні гавнюки, орієнтовані виключно на максимальний комфорт для своїх дуп тут і зараз. Або ситуація їз закупами російського скрапленого газу... і це зовсім не про Орбана з Фіцо, з якими все ясно...
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07.06.2025 23:03 Ответить
Ви мене видно не зрозуміли. Теоретично вони можуть допомагати більше, але тоді доведеться пояснювати мудрому лохторату, яким маніпулюють, що ці гроші не пішли їм на жрачку а кудись в Україну.
Трамп , фіцо, орбан, навроцький - це якраз результати тих маніпуляцій. І наш лідор до речі теж.
Поки що Германія, Румунія чудом пропетляли.
В цей раз...
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07.06.2025 23:33 Ответить
Якщо Європа надасть Україні достатньо зброї щоб перемогти, або хоча б втримати фронт взагалі без просування орків і зробити війну для росії невигідною - то для Європи це може закінчитись якимись непередбачуваними наслідками.
Наприклад, ***** від злості застосує тактичну ядерну зброю, скажімо десь в Покровську. І тоді треба буде реально наказувати кремль, інакше всяка макака з гранатою захоче собі ядерну зброю, а зробити нічого Європа не може.
Інший варіант - орки просто переключаться на більш слабких супротивників, наприклад Польщу або країни Балтії. І знову для Європи головняк.
Тому зброю Україні будуть давати саме з піпетки - щоб вона ніяким чином не перемогла, але щоб і війна тривала далі.
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07.06.2025 22:54 Ответить
Саме про те я і говорю. А ще говорю, що така політика і недалекоглядна, і аморально-паскудна.
Хрін з нею - з моральністю. Але недалекоглядність полягає у тому, що рашисти однозначно з часом попруть на Європу - і є підозра, що картинка буде ганебніша ніж навіть можна собі уявити - європейці всруться моментально і здадуться рашистам з потрохами...
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07.06.2025 23:06 Ответить
А щодо ядерного шантажу - то це взагалі хрінь. Виходить, що рашисти можуть робити що хочуть? Це ж ні. Неодмінно настане момент, коли вже не можна буде поступатися на ядерний шантаж. Тож очевидно - чим раніше європейці пошлють в дупу рашистів з їхнім ядерним шантажем - тим краще.
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07.06.2025 23:10 Ответить
Так скажи своему барину чтоб отступал по крайней мере до границ 22го, в обмен на нейтралитет, и нападал на слабых пока есть возможность. Ну или продолжайте биться лбом об Покровск и Титькино
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07.06.2025 23:14 Ответить
Та здається що "всяка макака з гранатою захоче собі ядерну зброю" - це вже є. Тому що варіант "за нас впишуться союзники і підтримуватимуть роками, доки нас розбомлюватимуть" - він теж виглядає якось не дуже. Всі ж бачать, як будинки кожен день зносять, а любі друзі саміти проводять.
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07.06.2025 23:39 Ответить
Запіздали ви, панове, ген аж всі разом на 30 з лишнім років, бо хотілося жерти, пити, відпочивати і т.д. і т.п., забувши про освіту і науку.
Навіть грубий натяк щодо глобального потепління вас, ожирівших невігласів, не зміг примусити навіть задуматись про що те.
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07.06.2025 22:40 Ответить
Потрібно тоді більше зброї щоб можна було швидше згищити кілкьа мільйонів кацапів та звільнити усі українські території!
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07.06.2025 22:46 Ответить
Начебто військовий, а таку херню несе. Мир в Україні це не означає безпеку в Чехії. Безпека в Чехії може бути виключно після пошматування Кацапстану на улуси. А для цього потрібні потуги й Праги у тому рахунку. Зараз. Малою кровью, як для чехів. Потім вже нічого не допоможе. Потім або пустеля, або Жигулівське, як єдине, у всіх пивних Чешської Республіки.
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07.06.2025 22:49 Ответить
Не Чешської Республіки, а Чешської Соціалістичної Радянської Республіки у складі СРСР 2.0. Як варіант - Чешського Князівства під владою Російської Імперії 2.0
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07.06.2025 22:53 Ответить
Павел, генерале з сивими яйцями, ви б мали знати чим закінчувала Європа коли просто не хотіла впускати війну до себе. А де військова честь, де почуття строю і солідарності? Ви погано закінчите, бо втратили честь і совість.
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07.06.2025 23:04 Ответить
Вони робили все правильно. Потрібно було спробувати умаслити Гітлера. Все одно інших варіантів крім встати на коліна і взяти в рот не було.
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08.06.2025 00:28 Ответить
А ви просто тисячний раз повторюєте ідіотський міф.
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08.06.2025 00:31 Ответить
Це він має на увазі, щоб війна завершилася в Україні, чи щоб війна в Україні завершилася?
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07.06.2025 23:33 Ответить
В осени чехи можуть вибрати свого «Орбана»
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07.06.2025 23:58 Ответить
В осени чехи можуть вибрати виберуть свого «Орбана».
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08.06.2025 00:32 Ответить
 
 