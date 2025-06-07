Надо сделать все, чтобы война в Украине закончилась и не пришла к нам, - Павел

Президент Чехии Петр Павел заявил, что необходимо сделать все, чтобы не только завершить войну в Украине, но и сделать так, чтобы ни одна война не пришла в Чешскую Республику.

Об этом чешский лидер сказал во время поездки по местам боев Второй мировой в горном регионе Шумавы, где почтил память американских военных, погибших в мае 1945 года, пишет издание Ceske Noviny, информирует Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что участие Павела в памятных мероприятиях состоялось в двух уже несуществующих селах - Журжи и Груберг, которые в свое время стали ареной последних боев перед капитуляцией нацистской Германии.

"Мы должны помнить о жертвах всех тех, кто способствовал тому, чтобы мы могли жить в свободе и мире. И хотя мы называем событие, которое здесь произошло, трагедией, к сожалению, в контексте всей Второй мировой войны это был лишь маленький эпизод. Но в контексте людей, которые через это прошли, и их родственников, это была еще большая трагедия, потому что это фактически произошло в конце войны",- заявил президент Чехии.

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По словам политика, оглядываясь назад, приходит осознание, насколько абсурдной была ситуация, когда до официального завершения войны оставались считанные дни, а столько молодых людей погибло бессмысленно.

"И, к сожалению, это происходит и сегодня... И если сегодня в Украине идет война, и люди гибнут так же бессмысленно, так же абсурдно, как это было здесь, по причинам, которые многие из нас даже не понимают, именно поэтому мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы не только закончить войну в Украине, но и не допустить, чтобы она дошла до нас, как это было в прошлом", - заявил Павел.

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