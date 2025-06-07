Надо сделать все, чтобы война в Украине закончилась и не пришла к нам, - Павел
Президент Чехии Петр Павел заявил, что необходимо сделать все, чтобы не только завершить войну в Украине, но и сделать так, чтобы ни одна война не пришла в Чешскую Республику.
Об этом чешский лидер сказал во время поездки по местам боев Второй мировой в горном регионе Шумавы, где почтил память американских военных, погибших в мае 1945 года, пишет издание Ceske Noviny, информирует Цензор.НЕТ.
Издание пишет, что участие Павела в памятных мероприятиях состоялось в двух уже несуществующих селах - Журжи и Груберг, которые в свое время стали ареной последних боев перед капитуляцией нацистской Германии.
"Мы должны помнить о жертвах всех тех, кто способствовал тому, чтобы мы могли жить в свободе и мире. И хотя мы называем событие, которое здесь произошло, трагедией, к сожалению, в контексте всей Второй мировой войны это был лишь маленький эпизод. Но в контексте людей, которые через это прошли, и их родственников, это была еще большая трагедия, потому что это фактически произошло в конце войны",- заявил президент Чехии.
По словам политика, оглядываясь назад, приходит осознание, насколько абсурдной была ситуация, когда до официального завершения войны оставались считанные дни, а столько молодых людей погибло бессмысленно.
"И, к сожалению, это происходит и сегодня... И если сегодня в Украине идет война, и люди гибнут так же бессмысленно, так же абсурдно, как это было здесь, по причинам, которые многие из нас даже не понимают, именно поэтому мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы не только закончить войну в Украине, но и не допустить, чтобы она дошла до нас, как это было в прошлом", - заявил Павел.
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Пишаюся . що витрачаю свої гроші тут
Вони підтримують Україну , а я їх
А судячи з "курви" ти ******* пшекофіл
Хоча не дивно , що проти союзників України тяфкає ФШАст і йолуп з ТАКО у президенському кріслі
Але мені, українцю, срати на твою фашиську думку з Говерли.
Стули пельку , жертва нацифікації трампівського режиму, бо у українців ти , гниль , викликаєш лише огиду
Це не у нас у кріслі : педофіл і фашист
Тому переш ніж розповідати про інших наведи порядок у тій країні прапорець якої носиш
Хоча зараз при ТАКО - це радше тряпка
Порядок у нас полный кстати я даже не знаю о чем ты. Кто там в кресле сидит на качество моего виски и свежесть морепродуктов не влияет. Что там кстати с президентами Украины? Воров и подкацапников не было ни разу с 1991 года? Это не украинские парламентарии пишут законы о том что нельзя проверять их собственность и можно откупаться от уголовки по коррупции?
И ещё раз --- у-хи-лянт! Я скорее наверное Украину увижу чем ты.
чехи добре навчились у німців варити пиво та робити зброю.
тепер їхнй черговий Брен, а саме Bren-2 - наш
красавець !
https://sundries.ua/pid-brendom-sich-ukraina-rozpochne-vyrobnytstvo-cheskykh-shturmovykh-hvyntivok-cz-bren-2-video/
Чехія стала нашим ВПК супер класу
.
дякуємо, Чехіє !
Позиція європейських політиків абсолютно зрозуміла і їх можна зрозуміти. Але. Очевидно, що вони ніхріна не розуміють, як завершити війну в Україні - надати Україні максимальну допомогу срана жаба не дозволяє, цикають з піпєточки - тож ЯК вони думають завершити війну в Україні? Ні, дорогенькі європейці - якщо продовжите жувати шмарклі, цідити допомогу піпєточкою та вимірювати все евро/баксами - закінчиться це все, як стародавня Римська імперія - ніби все красиво, ніби й сильна - а брудні і дикі германці порвали Римську імперію, як Тузік грєлку. Коли на Європу попре півторамільйонна орда відморозків - тоді заверещать, але вже буде пізно.
Оця позиція що десь лежать гори зброї яку просто жилять, вона дитяча. А коли ЕС реально починає вкладатися то до алади прийдять фіци та трампи. Які промивають мізки лєкторату, з допомогою кацапських ботофєрм, що є просте рішення забить на Україну та дружить з людоїдами і тоді вони тебе не зачеплять.
Отака роскоряка...
Крім того - могли би надати кошти - ті ж самі російські - але крутять дупою ніби їм законодавство якесь заважає... Таких прикладів немало - тобто європейці могли би допомагати більше, а головне - швидше. Прослідкуйте, наприклад, за діями швейцарців - рідкісні гавнюки, орієнтовані виключно на максимальний комфорт для своїх дуп тут і зараз. Або ситуація їз закупами російського скрапленого газу... і це зовсім не про Орбана з Фіцо, з якими все ясно...
Трамп , фіцо, орбан, навроцький - це якраз результати тих маніпуляцій. І наш лідор до речі теж.
Поки що Германія, Румунія чудом пропетляли.
В цей раз...
Наприклад, ***** від злості застосує тактичну ядерну зброю, скажімо десь в Покровську. І тоді треба буде реально наказувати кремль, інакше всяка макака з гранатою захоче собі ядерну зброю, а зробити нічого Європа не може.
Інший варіант - орки просто переключаться на більш слабких супротивників, наприклад Польщу або країни Балтії. І знову для Європи головняк.
Тому зброю Україні будуть давати саме з піпетки - щоб вона ніяким чином не перемогла, але щоб і війна тривала далі.
Хрін з нею - з моральністю. Але недалекоглядність полягає у тому, що рашисти однозначно з часом попруть на Європу - і є підозра, що картинка буде ганебніша ніж навіть можна собі уявити - європейці всруться моментально і здадуться рашистам з потрохами...
Навіть грубий натяк щодо глобального потепління вас, ожирівших невігласів, не зміг примусити навіть задуматись про що те.
можуть вибративиберуть свого «Орбана».