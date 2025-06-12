США должны дать Европе больше времени для перевооружения, - Павел

Европейские страны не могут обеспечить прочный мир в Украине без помощи США, и президент Дональд Трамп прав, требуя от них значительного увеличения расходов на оборону. Однако понадобятся годы, чтобы заменить некоторые защитные механизмы, которые сейчас предоставляет Вашингтон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Bloomberg заявил президент Чехии Петр Павел.

"США будут пытаться давить на европейцев, чтобы те действовали быстрее. Давайте создадим достаточное давление на европейцев, но не столкнем их с обрыва", - сказал он.

Его призыв прозвучал за две недели до того, как лидеры НАТО, как ожидается, согласятся тратить не менее 5% ВВП на оборону.

Цель саммита в Гааге и дальнейших действий, по словам чешского президента, - "сохранить вовлеченность американцев" в регионе.

В частности, он выразил оптимизм, что союзники договорятся о больших инвестициях в оборону, а США будут придерживаться статьи 5 НАТО - положения о коллективной обороне, которое обязывает членов альянса защищать друг друга.

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"Европейские союзники хотели бы более решительного подтверждения того, что Россия является, и по крайней мере в краткосрочной перспективе будет, нашей самой большой угрозой безопасности", - выразил надежду Павел.

Также он заявил, что итоговая декларация саммита будет "чрезвычайно короткой" и, вероятно, воздержится от предыдущих обещаний финансовой и военной помощи Украине, а также от упоминания о возможности ее вступления в альянс.

Кроме этого, он разочарован нежеланием Трампа занять более жесткую позицию и четко назвать Россию агрессором, а Украину - жертвой. Чешский президент добавил, что Европе нужна решительная поддержка США в давлении на Кремль через экономические санкции, дипломатическую изоляцию и военное сдерживание.

"Мы четко видим, что Трамп оставляет двери открытыми для будущих, преимущественно экономических, отношений с Россией. У меня есть подозрение, что он не до конца понимает, чем является Россия и россияне", - подытожил он.

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