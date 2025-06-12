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Новости Безопасность Европы
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США должны дать Европе больше времени для перевооружения, - Павел

Петр Павел о безопасности Европы

Европейские страны не могут обеспечить прочный мир в Украине без помощи США, и президент Дональд Трамп прав, требуя от них значительного увеличения расходов на оборону. Однако понадобятся годы, чтобы заменить некоторые защитные механизмы, которые сейчас предоставляет Вашингтон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Bloomberg заявил президент Чехии Петр Павел.

"США будут пытаться давить на европейцев, чтобы те действовали быстрее. Давайте создадим достаточное давление на европейцев, но не столкнем их с обрыва", - сказал он.

Его призыв прозвучал за две недели до того, как лидеры НАТО, как ожидается, согласятся тратить не менее 5% ВВП на оборону.

Цель саммита в Гааге и дальнейших действий, по словам чешского президента, - "сохранить вовлеченность американцев" в регионе.

В частности, он выразил оптимизм, что союзники договорятся о больших инвестициях в оборону, а США будут придерживаться статьи 5 НАТО - положения о коллективной обороне, которое обязывает членов альянса защищать друг друга.

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"Европейские союзники хотели бы более решительного подтверждения того, что Россия является, и по крайней мере в краткосрочной перспективе будет, нашей самой большой угрозой безопасности", - выразил надежду Павел.

Также он заявил, что итоговая декларация саммита будет "чрезвычайно короткой" и, вероятно, воздержится от предыдущих обещаний финансовой и военной помощи Украине, а также от упоминания о возможности ее вступления в альянс.

Кроме этого, он разочарован нежеланием Трампа занять более жесткую позицию и четко назвать Россию агрессором, а Украину - жертвой. Чешский президент добавил, что Европе нужна решительная поддержка США в давлении на Кремль через экономические санкции, дипломатическую изоляцию и военное сдерживание.

"Мы четко видим, что Трамп оставляет двери открытыми для будущих, преимущественно экономических, отношений с Россией. У меня есть подозрение, что он не до конца понимает, чем является Россия и россияне", - подытожил он.

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Автор: 

Европа (1919) США (27182) Трамп Дональд (5690) Павел Петр (138)


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Іншими словами: українці мають воювати довше, бо бачте, за 4 роки Європа щось так і ніфіга і не зробила...
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12.06.2025 10:06 Ответить
Скільки памʼятаємо Павела, нічого путнього ще не сказав. Починав, що Україна війну не виграє.
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12.06.2025 10:06 Ответить
Шановний пане Генерале, ви ще спросите , дивлячись в очі Трампа, що він дійсно так зробив- Байден обіцяв Україні для захисту мирного населення 20 000 ракет від "Шахедів", а Трамп вирішив інакше? І це коли Европа збирає Україні снаряди
чи то кацапські побрехеньки ????
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12.06.2025 10:07 Ответить
Коротше, всі зайняті - там переговори, там переозброєння, а вам тут гарного настрою і тримайтеся.
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12.06.2025 10:14 Ответить
Франція поставила Ізраілю 15 млн. ед. боеприпасів (у т.ч. бомби та ракети) з жовтня 2023р.
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12.06.2025 10:29 Ответить
Окки могут полезть в страны Балтии уже следующей весной а они там мечтают о пяти годах отсрочки..
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12.06.2025 10:35 Ответить
Якщо ЄС дадуть купу грошей, то Україна зброєю зупинить рашку і не буде війни. Але ЄС потрібне вічне ослаблення рашки, щоб рашка не напала на ЄС.
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12.06.2025 11:15 Ответить
А як не встигнуть то що?
Доречі до якого числа мають встигнути?
До кінція президенства республіканців? Так за два-три роки точно не встигнуть.
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12.06.2025 12:33 Ответить
 
 