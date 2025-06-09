Европа изучает опыт Украины относительно использования беспилотников в войне с РФ, - Кубилюс

Европейская оборонная промышленность перенимает опыт Украины по использованию БпЛА на войне с Россией.

Об этом рассказал европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в интервью Chatham House, информирует Цензор.НЕТ.

Еврокомиссар отметил, что интеграция украинской и европейской оборонной промышленности имеет решающее значение.

"Мы открыли Офис оборонных инноваций в Киеве, чтобы помогать украинцам и учиться у них. Иногда я вполне серьезно говорю, что непонятно, кто с кем должен интегрироваться. Недавно я поехал в Киев и посетил всех производителей дронов, чтобы увидеть замечательную экосистему, которую они создали. Научиться производить дроны не сложно, важно уметь их модернизировать. Украинцы сразу знают, почему некоторые терпят неудачу - например, потому что россияне успешно глушат - и что нужно изменить. Команды инженеров, экспертов по цифровым системам и операторов работают вместе, что позволяет быстро внедрять инновации для поддержки возможностей", - сказал Кубилюс.

По словам еврокомиссара, в этом году Украина произведет четыре миллиона дронов для покрытия линии фронта.

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"На линии фронта протяженностью 1200 км около 80% попаданий приходится на дроны - обычный танк, который входит в зону поражения, выживает в среднем шесть минут. Но россияне также умеют использовать дроны, поэтому Украина подсчитала, что в этом году произведет четыре миллиона дронов для покрытия этой линии фронта", - рассказал он.

Кубилюс подсчитал, что для отражения атаки РФ странам Европы понадобятся миллионы дронов в год.

"Я начал подсчитывать, что понадобится государствам ЕС или НАТО на то, что я называю "Днем Икс", день нападения России. Литва, моя страна, имеет 200-километровую границу с Калининградом и 700-километровую границу с Беларусью - нам понадобится около 3 миллионов дронов в год", - заявил еврокомиссар по вопросам обороны.

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