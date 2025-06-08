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Новости Производство дронов
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Французский автогигант Renault будет производить дроны в Украине, - France Info

Renault будет производить БПЛА в Украине

Французский автомобильный концерн Renault будет производить беспилотники в Украине. Производственные мощности намерены развернуть за несколько десятков или сотен километров от фронта.

Об этом сообщает France Info со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Как пишет медиа, для создания производственных линий концерн Renault намерен объединиться с французским малым или средним предприятием, специализирующимся на обороне. Производственные мощности будут развернуты в нескольких десятках или сотнях километров от фронта.

В комментарии France Info автокомпания сообщила, что с ней действительно связалось правительство, но отметили, что "на данном этапе никакого решения еще не принято".

"Это партнерство является настоящим поворотом в политике компании - более чем через три года после начала (полномасштабной. - Ред.) войны в Украине - и символом периода перевооружения Европы и объявленных масштабных инвестиций в оборонную промышленность", - пишет медиа.

Ранее министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявлял, что две французские компании будут производить дроны на территории Украины для нужд ВСУ.

Читайте также: Французские компании будут производить дроны в Украине, - Лекорню

Автор: 

производство (478) Франция (3544) дроны (4112)


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координати давайте придурки....
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08.06.2025 21:59 Ответить
Не важливо де, важливо коли.
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08.06.2025 22:08 Ответить
Байрактар теж планував тут виробництво відкривати

схоже на зелений "золотий дощ" в очі виборців
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08.06.2025 22:03 Ответить
зв'язався уряд )))

дерьмаковський уряд ОПи.. тут і координат передавати не треба - все закопають в землю на етапі старту
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08.06.2025 22:03 Ответить
Так у жабожеров опыта нет дроны делать! Украинцы делают лучше дроны чем Французы! Шо тот Renault наваяет? У него и машины то не айс а то дроны делать. Это ж не " Рейнметалл"
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08.06.2025 22:04 Ответить
Маєш власне і краще виробництво дронів??
Чи дали команду, від ******, гадити по мережі на користь окупантам?
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08.06.2025 22:14 Ответить
Ну колись танки ж робили. Якщо нашим дронарям профінансують завод, то хай собі й лейбу свою ліплять. Це їхній уряд загорівся ідеєю зайняти місце гегемона яке звільнив Тако. Хто зна, хто зна... хоча б яз у них є.
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08.06.2025 22:18 Ответить
Краще би "Французський Легіон" зайшов би до України, ніж Renault. А ще краще - разом.
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08.06.2025 22:10 Ответить
Дякуємо Франції та Французам!!
Чекаємо з нетерпінням їх застосування!
Пильнуйте, з служками зеленського та з його оточення щодо їх бажанням вставити свої тампакси=«прокладки», щоб заробити на цьому!!
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08.06.2025 22:11 Ответить
Страна индустриализуется высококонкурентными изделиями стремительными темпами. Пока в оружейном сегменте.
CZ, Rheinmetall, KDA, Renault, Baykar...
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08.06.2025 22:18 Ответить
 
 