Французский автогигант Renault будет производить дроны в Украине, - France Info

Французский автомобильный концерн Renault будет производить беспилотники в Украине. Производственные мощности намерены развернуть за несколько десятков или сотен километров от фронта.

Об этом сообщает France Info со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Как пишет медиа, для создания производственных линий концерн Renault намерен объединиться с французским малым или средним предприятием, специализирующимся на обороне. Производственные мощности будут развернуты в нескольких десятках или сотнях километров от фронта.

В комментарии France Info автокомпания сообщила, что с ней действительно связалось правительство, но отметили, что "на данном этапе никакого решения еще не принято".

"Это партнерство является настоящим поворотом в политике компании - более чем через три года после начала (полномасштабной. - Ред.) войны в Украине - и символом периода перевооружения Европы и объявленных масштабных инвестиций в оборонную промышленность", - пишет медиа.

Ранее министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявлял, что две французские компании будут производить дроны на территории Украины для нужд ВСУ.

Читайте также: Французские компании будут производить дроны в Украине, - Лекорню