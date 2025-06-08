Французький автогігант Renault виготовлятиме дрони в Україні, - France Info

Французький автомобільний концерн Renault виготовлятиме безпілотники в Україні. Виробничі потужності мають намір розгорнути за кілька десятків або сотень кілометрів від фронту.

Про це повідомляє France Info з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Як пише медіа, для створення виробничих ліній концерн Renault має намір обʼєднатися з французьким малим чи середнім підприємством, що спеціалізується на обороні. Виробничі потужності будуть розгорнуті за кілька десятків або сотень кілометрів від фронту.

У коментарі France Info автокомпанія повідомила, що з нею дійсно зв'язався уряд, але зауважили, що "на даному етапі жодного рішення ще не ухвалено".

"Це партнерство є справжнім поворотом у політиці компанії - більш ніж через три роки після початку (повномасштабної, - ред.) війни в Україні - і символом періоду переозброєння Європи та оголошених масштабних інвестицій в оборонну промисловість", - пише медіа.

Раніше міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявляв, що дві французькі компанії вироблятимуть дрони на території України для потреб ЗСУ.

Читайте також: Французькі компанії вироблятимуть дрони в Україні, - Лекорню