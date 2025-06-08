Французький автогігант Renault виготовлятиме дрони в Україні, - France Info
Французький автомобільний концерн Renault виготовлятиме безпілотники в Україні. Виробничі потужності мають намір розгорнути за кілька десятків або сотень кілометрів від фронту.
Про це повідомляє France Info з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Як пише медіа, для створення виробничих ліній концерн Renault має намір обʼєднатися з французьким малим чи середнім підприємством, що спеціалізується на обороні. Виробничі потужності будуть розгорнуті за кілька десятків або сотень кілометрів від фронту.
У коментарі France Info автокомпанія повідомила, що з нею дійсно зв'язався уряд, але зауважили, що "на даному етапі жодного рішення ще не ухвалено".
"Це партнерство є справжнім поворотом у політиці компанії - більш ніж через три роки після початку (повномасштабної, - ред.) війни в Україні - і символом періоду переозброєння Європи та оголошених масштабних інвестицій в оборонну промисловість", - пише медіа.
Раніше міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявляв, що дві французькі компанії вироблятимуть дрони на території України для потреб ЗСУ.
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схоже на зелений "золотий дощ" в очі виборців
дерьмаковський уряд ОПи.. тут і координат передавати не треба - все закопають в землю на етапі старту
Чи дали команду, від ******, гадити по мережі на користь окупантам?
Нагадаю вам як Сааб за 90 днів створив робочий прототип автоматичної турелі для збиття дронів, такі компанії мають солідні КБ і можуть швидко запроектувати вироби любої складності.
Чекаємо з нетерпінням їх застосування!
Пильнуйте, з служками зеленського та з його оточення щодо їх бажанням вставити свої тампакси=«прокладки», щоб заробити на цьому!!
CZ, Rheinmetall, KDA, Renault, Baykar...
Підприємство буде на території Фінляндії.
Мета проекту - збільшення виробничих потужностей для безпілотників, які використовуються у бойових діях в Україні, а також впровадження промислового виробництва дронів у Фінляндії та Європі.