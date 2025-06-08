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Новини Виробництво дронів
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Французький автогігант Renault виготовлятиме дрони в Україні, - France Info

Renault виготовлятиме бпла в Україні

Французький автомобільний концерн Renault виготовлятиме безпілотники в Україні. Виробничі потужності мають намір розгорнути за кілька десятків або сотень кілометрів від фронту.

Про це повідомляє France Info з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Як пише медіа, для створення виробничих ліній концерн Renault має намір обʼєднатися з французьким малим чи середнім підприємством, що спеціалізується на обороні. Виробничі потужності будуть розгорнуті за кілька десятків або сотень кілометрів від фронту.

У коментарі France Info автокомпанія повідомила, що з нею дійсно зв'язався уряд, але зауважили, що "на даному етапі жодного рішення ще не ухвалено".

"Це партнерство є справжнім поворотом у політиці компанії - більш ніж через три роки після початку (повномасштабної, - ред.) війни в Україні - і символом періоду переозброєння Європи та оголошених масштабних інвестицій в оборонну промисловість", - пише медіа.

Раніше міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявляв, що дві французькі компанії вироблятимуть дрони на території України для потреб ЗСУ.

Читайте також: Французькі компанії вироблятимуть дрони в Україні, - Лекорню

Автор: 

виробництво (1657) Франція (3104) дрони (4913)


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Топ коментарі
+6
Байрактар теж планував тут виробництво відкривати

схоже на зелений "золотий дощ" в очі виборців
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08.06.2025 22:03 Відповісти
+5
координати давайте придурки....
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08.06.2025 21:59 Відповісти
+2
зв'язався уряд )))

дерьмаковський уряд ОПи.. тут і координат передавати не треба - все закопають в землю на етапі старту
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08.06.2025 22:03 Відповісти
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координати давайте придурки....
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08.06.2025 21:59 Відповісти
Не важливо де, важливо коли.
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08.06.2025 22:08 Відповісти
Посполитим аби щось написати. Це глобальна інформація. Координати вам ніхто не надасть. Мабуть для вас секрет полішинеля, що компанія Lockheed Martin виробляє Himars в США. Тільки нікому не кажіть... Т-с-с-с...
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08.06.2025 22:33 Відповісти
Во время Первой мировой войны компания расширила свою деятельность на боеприпасы и военные транспортные средства , такие как революционный танк Renault FT. Производство авиадвигателей также возросло с дополнительным лицензионным производством продукции фирм, осуществляемым различными компаниями, включая Rolls-Royce , которые начали свой бизнес в сфере авиационных двигателей, выпустив партию Renault 70 л. с. с воздушным охлаждением V8. Самым успешным авиационным двигателем Renault был 300 л. с. 12Fe , построенных во время войны в количестве около 5300 экземпляров. Военные разработки компании были настолько успешными, что Луи был награжден орденом Почетного легиона за вклад своей компании.
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08.06.2025 22:34 Відповісти
Це може бути і мобільний комплекс , координати не дуже допоможуть ..
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08.06.2025 22:47 Відповісти
Байрактар теж планував тут виробництво відкривати

схоже на зелений "золотий дощ" в очі виборців
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08.06.2025 22:03 Відповісти
Лідор відстків 50% поставить ну і як завжди
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08.06.2025 22:24 Відповісти
зв'язався уряд )))

дерьмаковський уряд ОПи.. тут і координат передавати не треба - все закопають в землю на етапі старту
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08.06.2025 22:03 Відповісти
Так у жабожеров опыта нет дроны делать! Украинцы делают лучше дроны чем Французы! Шо тот Renault наваяет? У него и машины то не айс а то дроны делать. Это ж не " Рейнметалл"
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08.06.2025 22:04 Відповісти
Маєш власне і краще виробництво дронів??
Чи дали команду, від ******, гадити по мережі на користь окупантам?
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08.06.2025 22:14 Відповісти
Ну колись танки ж робили. Якщо нашим дронарям профінансують завод, то хай собі й лейбу свою ліплять. Це їхній уряд загорівся ідеєю зайняти місце гегемона яке звільнив Тако. Хто зна, хто зна... хоча б яз у них є.
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08.06.2025 22:18 Відповісти
А что поставил Рейнметал. 18 Леопардов? Потужно.
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08.06.2025 22:22 Відповісти
Мабуть двигуни будуть поставляти...якщо можуть робити для F1 то і для дронів зроблять
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08.06.2025 22:25 Відповісти
У нас не має досвіду в виробництві двигунів, особливо б варто перейти на водень, давайте не без фанатизму, частина укрїнських дронів повне лайно рівня шкільного гуртка.

Нагадаю вам як Сааб за 90 днів створив робочий прототип автоматичної турелі для збиття дронів, такі компанії мають солідні КБ і можуть швидко запроектувати вироби любої складності.
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08.06.2025 22:44 Відповісти
СААБ это хоть швеция! " Вольво" . А жабожорам французким я не доверяю хоть у них и ядерное оружие есть
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08.06.2025 22:48 Відповісти
Так вони і йдуть сюди за досвідом. Потім будуть робити для французької армії, бо є запит від французького уряду та усвідомлення, що наявне озброєння та воєнні тактики армій Європи вже недієздатні в ******** умовах.
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08.06.2025 23:02 Відповісти
Краще би "Французський Легіон" зайшов би до України, ніж Renault. А ще краще - разом.
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08.06.2025 22:10 Відповісти
Дякуємо Франції та Французам!!
Чекаємо з нетерпінням їх застосування!
Пильнуйте, з служками зеленського та з його оточення щодо їх бажанням вставити свої тампакси=«прокладки», щоб заробити на цьому!!
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08.06.2025 22:11 Відповісти
Страна индустриализуется высококонкурентными изделиями стремительными темпами. Пока в оружейном сегменте.
CZ, Rheinmetall, KDA, Renault, Baykar...
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08.06.2025 22:18 Відповісти
Взагалі то це раціонально і досить прибутково. Два Мавіки коштують дорожче "Дастера"!, а витрати на вигововлення взагалі не співставні....
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08.06.2025 22:22 Відповісти
Когда полетят тогда и можно обсуждать, а то европейцы самые большие болтуны в мире.
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08.06.2025 22:30 Відповісти
Про створення спільно з українськими партнерами заводу з виробництва безпілотників у листопаді 2024, оголосила фінська група компаній Summa Defence Ltd.
Підприємство буде на території Фінляндії.
Мета проекту - збільшення виробничих потужностей для безпілотників, які використовуються у бойових діях в Україні, а також впровадження промислового виробництва дронів у Фінляндії та Європі.
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08.06.2025 22:30 Відповісти
 
 