Французькі компанії вироблятимуть дрони в Україні, - Лекорню

Дві французькі компанії вироблятимуть дрони на території України для потреб ЗСУ.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню в ефірі телеканалу LCI, пише газета Le Monde, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми збираємося розпочати абсолютно нове партнерство, у межах якого велика компанія, яка виготовляє французькі автомобілі - я не називаю її, бо вона сама має це оголосити - об'єднається з французьким оборонним підприємством, щоб створити виробничі лінії в Україні для виробництва дронів", - сказав Лекорню.

Міністр не уточнив тип дронів, однак вони будуть призначені для українських військових. Також безпілотники будуть використані французькою армією для постійної тактичної й оперативної підготовки, яка відповідає реаліям війни в Україні.

Очільник оборонного відомства Франції сказав, що українці поділяться своїм досвідом використання дронів у бойових умовах. Він також додав, що для роботи на виробничих лініях, які створять в Україні, "не потрібно залучати французьких громадян".

Лекорню також наголосив, що українці "кращі за нас у здатності розробляти дрони та, що важливіше, у формуванні відповідної доктрини".

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