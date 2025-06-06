Французькі компанії вироблятимуть дрони в Україні, - Лекорню
Дві французькі компанії вироблятимуть дрони на території України для потреб ЗСУ.
Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню в ефірі телеканалу LCI, пише газета Le Monde, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми збираємося розпочати абсолютно нове партнерство, у межах якого велика компанія, яка виготовляє французькі автомобілі - я не називаю її, бо вона сама має це оголосити - об'єднається з французьким оборонним підприємством, щоб створити виробничі лінії в Україні для виробництва дронів", - сказав Лекорню.
Міністр не уточнив тип дронів, однак вони будуть призначені для українських військових. Також безпілотники будуть використані французькою армією для постійної тактичної й оперативної підготовки, яка відповідає реаліям війни в Україні.
Очільник оборонного відомства Франції сказав, що українці поділяться своїм досвідом використання дронів у бойових умовах. Він також додав, що для роботи на виробничих лініях, які створять в Україні, "не потрібно залучати французьких громадян".
Лекорню також наголосив, що українці "кращі за нас у здатності розробляти дрони та, що важливіше, у формуванні відповідної доктрини".
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Я просто тут живу і знаю що таке "час"для французів.
Без критики бо це націонална традиція.
Опис однієї ситуації не означає що вся нація така ж.
Описую: одностороній рух по односторонній вулиці, з однією полосою для руху авто на вулиці, виходить пан француз з свого авто, бо бажає купити каву і круассан.
Його авто блокує рух повністтю.
Все,все норм.
Пан взяв каву і круасан, а також помахав рукою іншим учасникам " неруху".
Всі поїхали далі.
Девіз -весь світ почекає.
Протест-0,0.