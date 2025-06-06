Французские компании будут производить дроны в Украине, - Лекорню

Две французские компании будут производить дроны на территории Украины для нужд ВСУ.

Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню в эфире телеканала LCI, пишет газета Le Monde, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы собираемся начать совершенно новое партнерство, в рамках которого крупная компания, которая производит французские автомобили - я не называю ее, потому что она сама должна это объявить - объединится с французским оборонным предприятием, чтобы создать производственные линии в Украине для производства дронов", - сказал Лекорню.

Министр не уточнил тип дронов, однако они будут предназначены для украинских военных. Также беспилотники будут использованы французской армией для постоянной тактической и оперативной подготовки, которая соответствует реалиям войны в Украине.

Глава оборонного ведомства Франции сказал, что украинцы поделятся своим опытом использования дронов в боевых условиях. Он также добавил, что для работы на производственных линиях, которые создадут в Украине, "не нужно привлекать французских граждан".

Лекорню также отметил, что украинцы "лучше нас в способности разрабатывать дроны и, что важнее, в формировании соответствующей доктрины".

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