Європа вивчає досвід України з використання безпілотників на війні з РФ, - Кубілюс

Європейська оборонна промисловість переймає досвід України з використання БпЛА на війні з Росією.

Про це розповів європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс в інтерв’ю Chatham House, інформує Цензор.НЕТ.

Єврокомісар зазначив, що інтеграція української та європейської оборонної промисловості має вирішальне значення.

"Ми відкрили Офіс оборонних інновацій у Києві, щоб допомагати українцям та навчатися у них. Іноді я цілком серйозно кажу, що незрозуміло, хто з ким має інтегруватися. Нещодавно я поїхав до Києва та відвідав усіх виробників дронів, щоб побачити чудову екосистему, яку вони створили. Навчитися виробляти дрони не складно, важливо вміти їх модернізувати. Українці одразу знають, чому деякі зазнають невдачі – наприклад, тому що росіяни успішно глушать – і що потрібно змінити. Команди інженерів, експертів з цифрових систем та операторів працюють разом, що дозволяє швидко впроваджувати інновації для підтримки можливостей", - сказав Кубілюс.

За словами єврокомісара, цьогоріч Україна виробить чотири мільйони дронів для покриття лінії фронту.

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"На лінії фронту протяжністю 1200 км близько 80% влучань припадає на дрони – звичайний танк, який входить у зону ураження, виживає в середньому шість хвилин. Але росіяни також вміють використовувати дрони, тому Україна підрахувала, що цього року виробить чотири мільйони дронів для покриття цієї лінії фронту", - розповів він.

Кубілюс підрахував, що для відбиття атаки РФ країнам Європи знадобляться мільйони дронів на рік.

"Я почав підраховувати, що знадобиться державам ЄС чи НАТО на те, що я називаю "Днем Ікс", день нападу Росії. Литва, моя країна, має 200-кілометровий кордон з Калінінградом і 700-кілометровий кордон з Білоруссю – нам знадобиться близько 3 мільйонів дронів на рік", - заявив єврокомісар з питань оборони.

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