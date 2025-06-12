Украина совершенствует технологии в темпе, за которым партнеры не успевают, - Павел

Партнеры Украины рассматривают поле боя в российско-украинской войне как источник вдохновения и опыта.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел на полях конференции GLOBSEC в Праге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы все рассматриваем украинское поле боя как источник вдохновения и уроков. И особенно, когда речь идет о новых технологиях, мы видим огромный прогресс на поле боя. На самом деле это происходит так быстро, что почти невозможно уследить за всеми изменениями", - отметил чешский лидер.

По его словам, Чехия на разных уровнях "почти ежедневно" поддерживает связь с украинскими партнерами, меняя свои взгляды и изучая их опыт.

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"И мы действительно получаем ряд уроков от людей в Украине, как лучше справляться с этим очень быстрым развитием технологий", - добавил экс-генерал НАТО.

В качестве примера он привел беспилотные летательные аппараты, развитие которых началось лишь десяток лет назад почти на любительском уровне. Но сейчас это один из основных движущих факторов на поле боя, который меняется каждую неделю, включая не только технологии, но и тактику их использования.

Павел, под патронатом которого проходит международная конференция, также отметил, что Украина, на самом деле, - "вездесуща" на форуме, не только с точки зрения безопасности, но и в сфере технологий и подхода к их использованию.

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