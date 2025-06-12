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Украина совершенствует технологии в темпе, за которым партнеры не успевают, - Павел

Петр Павел: Украина быстро совершенствует беспилотные технологии

Партнеры Украины рассматривают поле боя в российско-украинской войне как источник вдохновения и опыта.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел на полях конференции GLOBSEC в Праге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы все рассматриваем украинское поле боя как источник вдохновения и уроков. И особенно, когда речь идет о новых технологиях, мы видим огромный прогресс на поле боя. На самом деле это происходит так быстро, что почти невозможно уследить за всеми изменениями", - отметил чешский лидер.

По его словам, Чехия на разных уровнях "почти ежедневно" поддерживает связь с украинскими партнерами, меняя свои взгляды и изучая их опыт.

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"И мы действительно получаем ряд уроков от людей в Украине, как лучше справляться с этим очень быстрым развитием технологий", - добавил экс-генерал НАТО.

В качестве примера он привел беспилотные летательные аппараты, развитие которых началось лишь десяток лет назад почти на любительском уровне. Но сейчас это один из основных движущих факторов на поле боя, который меняется каждую неделю, включая не только технологии, но и тактику их использования.

Павел, под патронатом которого проходит международная конференция, также отметил, что Украина, на самом деле, - "вездесуща" на форуме, не только с точки зрения безопасности, но и в сфере технологий и подхода к их использованию.

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Автор: 

технологии (676) Павел Петр (138) война в Украине (4750)


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Зате встигає ворог.

Раніше вважалось, що найкращі технології за нами. Зараз ми маємо визнати: щоб вижити - нам треба наздоганяти. Джерело: https://censor.net/ua/b3552933
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12.06.2025 16:41 Ответить
Чехі не дурні, раз обрали такого ГЕНЕРАЛА у президенти , а не баригу орбана
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12.06.2025 16:48 Ответить
Заспотерігалися, бідні.
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12.06.2025 16:49 Ответить
Чого тільки одна технологія бусифікації вартує
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12.06.2025 16:49 Ответить
Ну тобто українських дронів у природі не існує, тільки русняві є.
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12.06.2025 16:57 Ответить
Якби в тому сраному єс ВБИВАЛИ ДІТЕЙ, то й ви свої жопи швидше піднімали б!!! А то допомагаєте рівно настільки, щоб УКРАЇНА СТІКАЛА КРОВ"Ю, АЛЕ НЕ ПЕРЕМОГЛА!!!
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12.06.2025 17:10 Ответить
 
 