Украинские дроны в мае поразили и уничтожили более 89 тыс. российских целей, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел ежемесячное совещание по вопросам применения и развития беспилотных систем с участием командиров боевых подразделений.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Планомерная работа по масштабированию подразделений беспилотных систем дает реальные результаты. Так, в мае, с помощью дронов различных типов было поражено и уничтожено более 89 тысяч вражеских целей", - говорится в сообщении.

Сырский заслушал доклад разведки по формированию в российской армии войск беспилотных систем и поступления новых образцов БпЛА и наземных роботизированных комплексов на вооружение оккупантов.

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По словам главнокомандующего, враг копирует опыт Сил обороны Украины и активно масштабирует свои беспилотные подразделения.

"Продолжаем увеличивать количество экипажей беспилотных систем и развивать наши беспилотные подразделения. Каждый дрон - это уничтоженный противник, а значит и сохраненная жизнь украинского военнослужащего. Отдельный акцент - на уничтожении операторов вражеских БПЛА и их пунктов управления.



Во время совещания также рассмотрели вопросы развития беспилотных наземных комплексов. Они на поле боя выполняют логистические функции, эвакуируют раненых воинов, осуществляют минирование, а также действуют как боевые модули. По сравнению с 2024 годом мы в разы увеличили поставки таких комплексов в воинские части и нарастили подготовку специалистов БпНК", - добавил он.

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