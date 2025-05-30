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Новости Беспилотные технологии
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Украинские дроны в мае поразили и уничтожили более 89 тыс. российских целей, - Сырский

Работа украинских дронов. Результаты поражений за май

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел ежемесячное совещание по вопросам применения и развития беспилотных систем с участием командиров боевых подразделений.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Планомерная работа по масштабированию подразделений беспилотных систем дает реальные результаты. Так, в мае, с помощью дронов различных типов было поражено и уничтожено более 89 тысяч вражеских целей", - говорится в сообщении.

Сырский заслушал доклад разведки по формированию в российской армии войск беспилотных систем и поступления новых образцов БпЛА и наземных роботизированных комплексов на вооружение оккупантов.

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По словам главнокомандующего, враг копирует опыт Сил обороны Украины и активно масштабирует свои беспилотные подразделения.

"Продолжаем увеличивать количество экипажей беспилотных систем и развивать наши беспилотные подразделения. Каждый дрон - это уничтоженный противник, а значит и сохраненная жизнь украинского военнослужащего. Отдельный акцент - на уничтожении операторов вражеских БПЛА и их пунктов управления.

Во время совещания также рассмотрели вопросы развития беспилотных наземных комплексов. Они на поле боя выполняют логистические функции, эвакуируют раненых воинов, осуществляют минирование, а также действуют как боевые модули. По сравнению с 2024 годом мы в разы увеличили поставки таких комплексов в воинские части и нарастили подготовку специалистов БпНК", - добавил он.

Смотрите: С начала года потери оккупантов превысили 190 тыс. человек, - Сырский. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3735) Александр Сырский (616) дроны (4065)


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Топ комментарии
+4
ранкова доповідь від статиста сирського чєго ізволітє.
сирський, кацапи на сумщині почали давно анансований літній наступ.
доложи зе!лідару! чи, зе!гніда не любить погані новини. тільки чашечку кофа і круасан?
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30.05.2025 09:54
+3
Після заміни дєрмаком Залужного на москаля сирського жодної успішної операції. Одні здачі і втрати. Можне дєрмак надав цю кількість дронів за свої криптогаманці? Якби не донати українців і людей із світу і цих дронів би не було. От таку зезраду маємо в результаті мудрого вибору наріду у 2019 році?
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30.05.2025 09:55
+1
2966 за добу?

Мух і комарів напевно теж було пораховано.
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30.05.2025 10:38
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Правила форума Совет форумчан
ранкова доповідь від статиста сирського чєго ізволітє.
сирський, кацапи на сумщині почали давно анансований літній наступ.
доложи зе!лідару! чи, зе!гніда не любить погані новини. тільки чашечку кофа і круасан?
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30.05.2025 09:54 Ответить
ласки єрмака
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30.05.2025 10:43 Ответить
Після заміни дєрмаком Залужного на москаля сирського жодної успішної операції. Одні здачі і втрати. Можне дєрмак надав цю кількість дронів за свої криптогаманці? Якби не донати українців і людей із світу і цих дронів би не було. От таку зезраду маємо в результаті мудрого вибору наріду у 2019 році?
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30.05.2025 09:55 Ответить
дрони вразили ,а ти гадюка сирський з 🤡 ,теріторію України здав ...
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30.05.2025 09:59 Ответить
Украинские дроны в мае поразили и уничтожили более 89 тыс. российских целей, - Сырский Источник: https://censor.net/ru/n3555172
=========
Недоречне питання до заяви: А скільки з них державні?
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30.05.2025 10:01 Ответить
чому замовчав що сам, разом з самсоїдом умеровим, заборонив використовувавти не сертифіковані МО дрони, які набагато кращі за ті сертифіковані які вбивають своїх операторів? не Генштаб з головкомом і міністро, а шайка бариг та хабарників.
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30.05.2025 10:06 Ответить
Жизнь его - не шоколад,

А сплошной кромешный ад:

"Чтобы верность доказать

И к начальству быть поближе,

Лижет спину, лижет ниже -

Дальше некуда лизать…"
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30.05.2025 10:16 Ответить
Тактика и стратегия для этого главкома слишком сложно, пресс-секретарь зато умелый.
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30.05.2025 10:33 Ответить
2966 за добу?

Мух і комарів напевно теж було пораховано.
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30.05.2025 10:38 Ответить
скоріш за все це і техніка і двуногі
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30.05.2025 11:01 Ответить
Об"єктивно.
Для тутешніх цивільних "стратегів" важко уявити ту кількість техніки і жив. сили рашистів, яка щоденно знищується.
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30.05.2025 11:03 Ответить
Вірю.
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30.05.2025 11:10 Ответить
 
 