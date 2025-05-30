Украинские дроны в мае поразили и уничтожили более 89 тыс. российских целей, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел ежемесячное совещание по вопросам применения и развития беспилотных систем с участием командиров боевых подразделений.
Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Планомерная работа по масштабированию подразделений беспилотных систем дает реальные результаты. Так, в мае, с помощью дронов различных типов было поражено и уничтожено более 89 тысяч вражеских целей", - говорится в сообщении.
Сырский заслушал доклад разведки по формированию в российской армии войск беспилотных систем и поступления новых образцов БпЛА и наземных роботизированных комплексов на вооружение оккупантов.
По словам главнокомандующего, враг копирует опыт Сил обороны Украины и активно масштабирует свои беспилотные подразделения.
"Продолжаем увеличивать количество экипажей беспилотных систем и развивать наши беспилотные подразделения. Каждый дрон - это уничтоженный противник, а значит и сохраненная жизнь украинского военнослужащего. Отдельный акцент - на уничтожении операторов вражеских БПЛА и их пунктов управления.
Во время совещания также рассмотрели вопросы развития беспилотных наземных комплексов. Они на поле боя выполняют логистические функции, эвакуируют раненых воинов, осуществляют минирование, а также действуют как боевые модули. По сравнению с 2024 годом мы в разы увеличили поставки таких комплексов в воинские части и нарастили подготовку специалистов БпНК", - добавил он.
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сирський, кацапи на сумщині почали давно анансований літній наступ.
доложи зе!лідару! чи, зе!гніда не любить погані новини. тільки чашечку кофа і круасан?
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Недоречне питання до заяви: А скільки з них державні?
А сплошной кромешный ад:
"Чтобы верность доказать
И к начальству быть поближе,
Лижет спину, лижет ниже -
Дальше некуда лизать…"
Мух і комарів напевно теж було пораховано.
Для тутешніх цивільних "стратегів" важко уявити ту кількість техніки і жив. сили рашистів, яка щоденно знищується.