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Новости Базовая военная подготовка
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В ближайшее время начнет функционировать Школа инструкторов, - Сырский

Сырский о БЗВП

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел ежемесячное комплексное совещание по вопросам подготовки инструкторов по различным направлениям.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас наращивается подготовка инструкторов - профессиональных и с боевым опытом.

"В ближайшее время начнет функционировать Школа инструкторов, которая позволит существенно улучшить обученность инструкторского состава и обеспечит повышение их квалификации.

Масштабирование подразделений беспилотных систем требует профессиональных операторов. Усиливаем подготовку инструкторов по применению БпЛА и наземных роботизированных комплексов различных типов. Увеличиваем количество специалистов для этого направления", - отметил он.

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По словам Сырского, отдельное внимание во время совещания уделили инструкторам по тактической медицине.

"Продолжительность их подготовки будет существенно увеличена. Также возрастет количество инструкторов по такмеду - как в учебных центрах, так и в боевых бригадах", - добавил главнокомандующий.

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военные учения (3462) ВСУ (6670) Александр Сырский (615)


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❗️Кінець війни, сподіваюсь, буде вже в червні 2026-го, - Зеленський
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28.05.2025 10:55 Ответить
Швидкість прийняття рішень військовим керівництвом країни на 4-у році повномаштабної кривавої війни за існування України просто вражає...
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28.05.2025 11:05 Ответить
я в інструктори піду - пусть меня научат
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28.05.2025 11:09 Ответить
ти в інструктори підеш - там мозги подрючать...
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28.05.2025 11:21 Ответить
На росиси эти школы аж с 2022 года работают. А в Украине сейчас планируют.....
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28.05.2025 11:26 Ответить
 
 