В ближайшее время начнет функционировать Школа инструкторов, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел ежемесячное комплексное совещание по вопросам подготовки инструкторов по различным направлениям.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас наращивается подготовка инструкторов - профессиональных и с боевым опытом.

"В ближайшее время начнет функционировать Школа инструкторов, которая позволит существенно улучшить обученность инструкторского состава и обеспечит повышение их квалификации.

Масштабирование подразделений беспилотных систем требует профессиональных операторов. Усиливаем подготовку инструкторов по применению БпЛА и наземных роботизированных комплексов различных типов. Увеличиваем количество специалистов для этого направления", - отметил он.

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По словам Сырского, отдельное внимание во время совещания уделили инструкторам по тактической медицине.

"Продолжительность их подготовки будет существенно увеличена. Также возрастет количество инструкторов по такмеду - как в учебных центрах, так и в боевых бригадах", - добавил главнокомандующий.