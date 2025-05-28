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Новини Базова військова підготовка
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Найближчим часом почне функціонувати Школа інструкторів, - Сирський

Сирський про БЗВП

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів щомісячну комплексну нараду з питань підготовки інструкторів за різними напрямками.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі нарощується підготовка інструкторів - професійних та з бойовим досвідом.

"Найближчим часом почне функціонувати Школа інструкторів, яка дозволить суттєво покращити навченість інструкторського складу та забезпечить підвищення їхньої кваліфікації.

Масштабування підрозділів безпілотних систем потребує фахових операторів. Посилюємо підготовку інструкторів із застосування БпЛА та наземних роботизованих комплексів різних типів. Збільшуємо кількість фахівців для цього напрямку", - зазначив він.

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За словами Сирського, окрему увагу під час наради приділили інструкторам із тактичної медицини.

"Тривалість їхньої підготовки буде суттєво збільшено. Також зросте кількість інструкторів з такмеду - як у навчальних центрах, так і в бойових бригадах", - додав головнокомандувач. 

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❗️Кінець війни, сподіваюсь, буде вже в червні 2026-го, - Зеленський
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28.05.2025 10:55 Відповісти
Швидкість прийняття рішень військовим керівництвом країни на 4-у році повномаштабної кривавої війни за існування України просто вражає...
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28.05.2025 11:05 Відповісти
я в інструктори піду - пусть меня научат
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28.05.2025 11:09 Відповісти
ти в інструктори підеш - там мозги подрючать...
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28.05.2025 11:21 Відповісти
На росиси эти школы аж с 2022 года работают. А в Украине сейчас планируют.....
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28.05.2025 11:26 Відповісти
 
 