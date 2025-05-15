Активні бойові дії тривають на ділянці фронту протяжністю близько 1100 км, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що Росія перевела агресію проти України у війну на виснаження та застосовує об’єднане угруповання своїх військ загальною чисельністю до 640 тисяч осіб.

Про це він повідомив у Фейсбук.

Головком у режимі відеоконференцзв’язку взяв участь у засіданні Ради Україна-НАТО у військовому форматі на рівні головнокомандувачів.

"Коротко доповів про оперативну обстановку. Ми розраховуємо на досягнення справедливого миру, однак наразі активні бойові дії тривають на ділянці фронту протяжністю близько 1100 км. Попри дипломатичні заклики, Росія не відмовляється від досягнення попередніх цілей на полі бою; Москва перевела агресію проти України у війну на виснаження та застосовує об’єднане угруповання військ загальною чисельністю до 640 тисяч осіб. Наші воїни продовжують вести ефективну оборонну операцію, завдаючи ворогу значних втрат", - розповів генерал.

У зверненні до учасників Ради Україна-НАТО Сирський також порушив питання індивідуальної й колективної підготовки українських військових на території держав-партнерів, а також потреб Сил оборони України у військовій техніці, озброєнні, логістиці.

Окремо він подякував Альянсу за роботу Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підтримки для України (NSATU).

"Наголосив на важливості подальшої реалізації проєктів концепції Дорожньої карти взаємосумісності України з НАТО та створення Інтегрованої архітектури протиповітряної й протиракетної допомоги. Лише тверда, консолідована позиція міжнародної спільноти зможе змусити агресора зупинити війну. Принциповість і єдність наших партнерів критично важливі для досягнення справедливого та довготривалого миру", - додав головнокомандувач.

Голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне запевнив в тому, що підтримка України з боку НАТО залишатиметься непохитною.

Раніше ЗМІ повідомили, що Росія стягує війська на передову для потенційного нового наступу, спрямованого на захоплення більшої кількості української території.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що російські війська розпочали й продовжують свої наступальні дії на всіх напрямках фронту в Україні. Це відбувається вже впродовж декількох місяців.