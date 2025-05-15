УКР
Активні бойові дії тривають на ділянці фронту протяжністю близько 1100 км, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що Росія перевела агресію проти України у війну на виснаження та застосовує об’єднане угруповання своїх військ загальною чисельністю до 640 тисяч осіб.

Про це він повідомив у Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

Головком у режимі відеоконференцзв’язку взяв участь у засіданні Ради Україна-НАТО у військовому форматі на рівні головнокомандувачів.

"Коротко доповів про оперативну обстановку. Ми розраховуємо на досягнення справедливого миру, однак наразі активні бойові дії тривають на ділянці фронту протяжністю близько 1100 км. Попри дипломатичні заклики, Росія не відмовляється від досягнення попередніх цілей на полі бою; Москва перевела агресію проти України у війну на виснаження та застосовує об’єднане угруповання військ загальною чисельністю до 640 тисяч осіб. Наші воїни продовжують вести ефективну оборонну операцію, завдаючи ворогу значних втрат", - розповів генерал.

У зверненні до учасників Ради Україна-НАТО Сирський також порушив питання індивідуальної й колективної підготовки українських військових на території держав-партнерів, а також потреб Сил оборони України у військовій техніці, озброєнні, логістиці.

Окремо він подякував Альянсу за роботу Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підтримки для України (NSATU).

"Наголосив на важливості подальшої реалізації проєктів концепції Дорожньої карти взаємосумісності України з НАТО та створення Інтегрованої архітектури протиповітряної й протиракетної допомоги. Лише тверда, консолідована позиція міжнародної спільноти зможе змусити агресора зупинити війну. Принциповість і єдність наших партнерів критично важливі для досягнення справедливого та довготривалого миру", - додав головнокомандувач. 

Голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне запевнив в тому, що підтримка України з боку НАТО залишатиметься непохитною.

Раніше ЗМІ повідомили, що Росія стягує війська на передову для потенційного нового наступу, спрямованого на захоплення більшої кількості української території.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що російські війська розпочали й продовжують свої наступальні дії на всіх напрямках фронту в Україні. Це відбувається вже впродовж декількох місяців.

Автор: 

армія рф (18498) Сирський Олександр (723) війна в Україні (5783)
застосовує об'єднане угруповання своїх військ загальною чисельністю до 640 тисяч осіб. Джерело: https://censor.net/ua/n3552497
- з відкритих джерел - СОУ більше 1млн чол ... як же кацапам вдається мати чисельну перевагу ?
показати весь коментар
15.05.2025 21:08 Відповісти
Дуже просто.
З 1,2 млн. військових в Силах оборони України, реально на фронті воює 300-350 тисяч.
Решта 900 тисяч сидять собі в тилу і на фронт ні ногою.
Тільки одних цих ТЦКшників біля 100 тисяч в тилу, більшість з них ніколи не були і не будуть на фронті. Але вони числяться в Силах оборони України.
показати весь коментар
15.05.2025 21:45 Відповісти
Чувак, тобі що не сказали, що за вкиди про " тцк", підвищенний тариф вже не сплачують. Серед ваших дуже багато шаровиків розвелося.
показати весь коментар
15.05.2025 22:58 Відповісти
Біля Лиману - 10 кацапів проти одного нашого - як таке може бути коли в нас 1 млн армія
показати весь коментар
15.05.2025 21:23 Відповісти
У вас більше. Карло- пу, останньго разу 1,5 млн підписав.
показати весь коментар
15.05.2025 22:59 Відповісти
совок сирок, коли вже корпуси з'являться? чи тебе влаштовують твої )(уюви то осуви?
показати весь коментар
15.05.2025 21:42 Відповісти
І дякуючи тобі фронт став ще довшим ,коли ти розпочав курську авантюру.
показати весь коментар
15.05.2025 22:00 Відповісти
хєркін пише що це хитрий план сирка, розтягнути резерви московитів по всьому кордону, а потім прорватись до Криму.
показати весь коментар
15.05.2025 22:59 Відповісти
 
 