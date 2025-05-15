Росія вже почала свої наступальні дії на всіх ділянках фронту, - Зеленський
Російські війська розпочали й продовжують свої наступальні дії на всіх напрямках фронту в Україні. Це відбувається вже впродовж декількох місяців.
Про це президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції після зустрічі з Ердоганом, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що українські військові звітують про наступ армії РФ на всіх ділянках фронту. За його словами, основні сили було зосереджено на Сумському напрямку.
"Росія почала свої наступальні дії на усіх напрямках, це вже відбувається кілька місяців, головним напрямком був саме Сумський. Там дійсно було зосереджено 67 тисяч російських військ. Ми робили відповідні кроки, щоб не дати їм обʼєднатися. Тому росіяни нині працюють над тим, щоб відновлювати та перегруповувати свої сили", - сказав голова держави.
Він додав, що українські військові вже кілька місяців відчувають на собі цей постійний наступ російських загарбників.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- вони так робили з Фінляндією коли було уже домовлено коли кінець війни і вони ще до того часу штурмували місто
- вони так робили з Тюрками коли робили переговори і паралельно в них в тилу вирізали жінок і дітей без захисту
Що за "Сумський напрям", а де ж "геніальна курська операція"
Хтось обіцяв "І ви ще побачите, коли ми дійдемо до дипломатичного врегулювання закінчення війни, ми ще з вами почуємо,...".
з Сум - рашистів поки не видно (30 км від сірої зони - це далекувато), але вже чудово чутно...
PS...і цей..., найвеличніший, не треба більше в Суми прибувати. За цю твою піар-фоточку від 3 квітня, 13 квітня по центру міста два іскандера прилетіло.
Фоткайся в... іншому місті, будь ласка.