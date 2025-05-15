УКР
Новини Російські війська готують новий наступ
Росія вже почала свої наступальні дії на всіх ділянках фронту, - Зеленський

Бойові дії на Лиманському напрямку

Російські війська розпочали й продовжують свої наступальні дії на всіх напрямках фронту в Україні. Це відбувається вже впродовж декількох місяців.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції після зустрічі з Ердоганом, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що українські військові звітують про наступ армії РФ на всіх ділянках фронту. За його словами, основні сили було зосереджено на Сумському напрямку.

"Росія почала свої наступальні дії на усіх напрямках, це вже відбувається кілька місяців, головним напрямком був саме Сумський. Там дійсно було зосереджено 67 тисяч російських військ. Ми робили відповідні кроки, щоб не дати їм обʼєднатися. Тому росіяни нині працюють над тим, щоб відновлювати та перегруповувати свої сили", - сказав голова держави.

Він додав, що українські військові вже кілька місяців відчувають на собі цей постійний наступ російських загарбників.

Зеленський Володимир бойові дії наступ війна в Україні
+1
На убой под украинские дроны косяками пошли недоразвитые кацапы.
15.05.2025 18:07 Відповісти
+1
ПЕРЕГОВОРИ І НАСТУП....БЛ...як неочікувано !!! - ЧИТАЙ ХОЧ ХТОСЬ ІСТОРІЮ - це ж класика рузкіх

- вони так робили з Фінляндією коли було уже домовлено коли кінець війни і вони ще до того часу штурмували місто

- вони так робили з Тюрками коли робили переговори і паралельно в них в тилу вирізали жінок і дітей без захисту
15.05.2025 18:08 Відповісти
+1
Нежданчик? Чекав поцілунки з Пуйлом, та красиве фото в альбом?
показати весь коментар
15.05.2025 18:12 Відповісти
15.05.2025 18:07 Відповісти
зараз вилізе з ліжка рудий донні та зарядить, шо ніякого кацапського наступу немає, то просто хтось помилився чи то не похмелився, хз, бо у рудого щохвилини новий порядок денний
показати весь коментар
15.05.2025 18:07 Відповісти
15.05.2025 18:08 Відповісти
Можливо, Україні для початку варто вийти з договору про хімічну зброю, яку ще називають 'ядеркою для бідних' (країни Балтії ж вийшли з договору про протипіхотні міни). У нас є дрони для доставки та розпилення токсичних речовин над ворожою територією! А тоді подивимося як з нами будуть розмовляти і щодо вступу до НАТО, і щодо припинення війни.
15.05.2025 18:12 Відповісти
Це скринька Пандори. Рашка має тої бойової отрути непорівняно багато, може і отвєтку змайструвати. Зараз вони це роблять сором'язно і по дрібницях, бо ми про то постійно стукаємо
15.05.2025 20:09 Відповісти
А може цю скриньку Пандори варто відкрити, щоб НАТО та Захід нарешті перестали жувати соплі і зрозуміли, що тотальної війни не уникнути, і щоб понеслося..?
16.05.2025 00:20 Відповісти
15.05.2025 18:12 Відповісти
Та да 67 тисяч, це ті що на 10 мотоциклах зайшли в Басівку і зараз біля Локні.
15.05.2025 18:42 Відповісти
Самий пздц, що там немає ні укріплень, ні мінних полів, орки просто залітали в ці села на квадроциклах і лише потім по них починали працювати наші дрони.я Є не одне подібне відео. Виходить ми без бою здали один з учасників прикордоння.
15.05.2025 18:58 Відповісти
Кацапи відійшли з Сумщини ще на початку квітня 2022 ,хто заважав за ТРИ РОКИ побудувати укріплення і мінні поляхи ,що загрались в курську авантюру ?
15.05.2025 19:38 Відповісти
З квітня 2024 року після рейду РДК почалися обстріли ближнього прикордоння області і проводити якісь роботи в 5-ти кілометровій зоні стало проблемно. Ця дерев'яно- земельна "фортифікація" зроблена подалі від кордону.
15.05.2025 19:40 Відповісти
О, щось новеньке від найвеличнішого
Що за "Сумський напрям", а де ж "геніальна курська операція"
Хтось обіцяв "І ви ще побачите, коли ми дійдемо до дипломатичного врегулювання закінчення війни, ми ще з вами почуємо,...".

з Сум - рашистів поки не видно (30 км від сірої зони - це далекувато), але вже чудово чутно...

PS...і цей..., найвеличніший, не треба більше в Суми прибувати. За цю твою піар-фоточку від 3 квітня, 13 квітня по центру міста два іскандера прилетіло.


Фоткайся в... іншому місті, будь ласка.
15.05.2025 18:42 Відповісти
Так курська операція перетворилась на Сумську.
15.05.2025 19:35 Відповісти
Дип Стейт ще довго будут страждати хер,,ею і не закрашиватимуть сіру зону в Сумщині як захоплену !? Тому що це вже просто цирк на дроті.
15.05.2025 18:49 Відповісти
Ти поц! Рашка наступає з тих пір, як ти замінив команду генералів-патріотів з Залужним на своїх холуїв. Кожен день, метр за метром.
15.05.2025 18:53 Відповісти
прокинувсь... це ж сталося в 2022 році
15.05.2025 20:02 Відповісти
Як несподівано для тебе, клоп гундосий, правда?
15.05.2025 23:55 Відповісти
 
 