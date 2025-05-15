Росія вже почала свої наступальні дії на всіх ділянках фронту, - Зеленський

Російські війська розпочали й продовжують свої наступальні дії на всіх напрямках фронту в Україні. Це відбувається вже впродовж декількох місяців.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції після зустрічі з Ердоганом, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що українські військові звітують про наступ армії РФ на всіх ділянках фронту. За його словами, основні сили було зосереджено на Сумському напрямку.

"Росія почала свої наступальні дії на усіх напрямках, це вже відбувається кілька місяців, головним напрямком був саме Сумський. Там дійсно було зосереджено 67 тисяч російських військ. Ми робили відповідні кроки, щоб не дати їм обʼєднатися. Тому росіяни нині працюють над тим, щоб відновлювати та перегруповувати свої сили", - сказав голова держави.

Він додав, що українські військові вже кілька місяців відчувають на собі цей постійний наступ російських загарбників.

