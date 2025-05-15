Россия уже начала свои наступательные действия на всех участках фронта, - Зеленский
Российские войска начали и продолжают свои наступательные действия на всех направлениях фронта в Украине. Это происходит уже на протяжении нескольких месяцев.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции после встречи с Эрдоганом, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что украинские военные отчитываются о наступлении армии РФ на всех участках фронта. По его словам, основные силы были сосредоточены на Сумском направлении.
"Россия начала свои наступательные действия на всех направлениях, это уже происходит несколько месяцев, главным направлением было именно Сумское. Там действительно было сосредоточено 67 тысяч российских войск. Мы делали соответствующие шаги, чтобы не дать им объединиться. Поэтому россияне сейчас работают над тем, чтобы восстанавливать и перегруппировывать свои силы", - сказал глава государства.
Он добавил, что украинские военные уже несколько месяцев ощущают на себе это постоянное наступление российских захватчиков.
- вони так робили з Фінляндією коли було уже домовлено коли кінець війни і вони ще до того часу штурмували місто
- вони так робили з Тюрками коли робили переговори і паралельно в них в тилу вирізали жінок і дітей без захисту
Що за "Сумський напрям", а де ж "геніальна курська операція"
Хтось обіцяв "І ви ще побачите, коли ми дійдемо до дипломатичного врегулювання закінчення війни, ми ще з вами почуємо,...".
з Сум - рашистів поки не видно (30 км від сірої зони - це далекувато), але вже чудово чутно...
PS...і цей..., найвеличніший, не треба більше в Суми прибувати. За цю твою піар-фоточку від 3 квітня, 13 квітня по центру міста два іскандера прилетіло.
Фоткайся в... іншому місті, будь ласка.