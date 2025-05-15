РУС
Новости Российские оккупанты готовят новое наступление
Россия уже начала свои наступательные действия на всех участках фронта, - Зеленский

Боевые действия на Лиманском направлении

Российские войска начали и продолжают свои наступательные действия на всех направлениях фронта в Украине. Это происходит уже на протяжении нескольких месяцев.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции после встречи с Эрдоганом, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что украинские военные отчитываются о наступлении армии РФ на всех участках фронта. По его словам, основные силы были сосредоточены на Сумском направлении.

"Россия начала свои наступательные действия на всех направлениях, это уже происходит несколько месяцев, главным направлением было именно Сумское. Там действительно было сосредоточено 67 тысяч российских войск. Мы делали соответствующие шаги, чтобы не дать им объединиться. Поэтому россияне сейчас работают над тем, чтобы восстанавливать и перегруппировывать свои силы", - сказал глава государства.

Он добавил, что украинские военные уже несколько месяцев ощущают на себе это постоянное наступление российских захватчиков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ накапливает силы для нового наступления, - CNN

Зеленский Владимир (21661) боевые действия (4748) наступление (224) война в Украине (5744)
+1
На убой под украинские дроны косяками пошли недоразвитые кацапы.
15.05.2025 18:07 Ответить
+1
ПЕРЕГОВОРИ І НАСТУП....БЛ...як неочікувано !!! - ЧИТАЙ ХОЧ ХТОСЬ ІСТОРІЮ - це ж класика рузкіх

- вони так робили з Фінляндією коли було уже домовлено коли кінець війни і вони ще до того часу штурмували місто

- вони так робили з Тюрками коли робили переговори і паралельно в них в тилу вирізали жінок і дітей без захисту
15.05.2025 18:08 Ответить
+1
Нежданчик? Чекав поцілунки з Пуйлом, та красиве фото в альбом?
15.05.2025 18:12 Ответить
Це скринька Пандори. Рашка має тої бойової отрути непорівняно багато, може і отвєтку змайструвати. Зараз вони це роблять сором'язно і по дрібницях, бо ми про то постійно стукаємо
показать весь комментарий
15.05.2025 20:09 Ответить
А може цю скриньку Пандори варто відкрити, щоб НАТО та Захід нарешті перестали жувати соплі і зрозуміли, що тотальної війни не уникнути, і щоб понеслося..?
показать весь комментарий
16.05.2025 00:20 Ответить
Та да 67 тисяч, це ті що на 10 мотоциклах зайшли в Басівку і зараз біля Локні.
показать весь комментарий
15.05.2025 18:42 Ответить
Самий пздц, що там немає ні укріплень, ні мінних полів, орки просто залітали в ці села на квадроциклах і лише потім по них починали працювати наші дрони.я Є не одне подібне відео. Виходить ми без бою здали один з учасників прикордоння.
показать весь комментарий
15.05.2025 18:58 Ответить
Кацапи відійшли з Сумщини ще на початку квітня 2022 ,хто заважав за ТРИ РОКИ побудувати укріплення і мінні поляхи ,що загрались в курську авантюру ?
показать весь комментарий
15.05.2025 19:38 Ответить
З квітня 2024 року після рейду РДК почалися обстріли ближнього прикордоння області і проводити якісь роботи в 5-ти кілометровій зоні стало проблемно. Ця дерев'яно- земельна "фортифікація" зроблена подалі від кордону.
показать весь комментарий
15.05.2025 19:40 Ответить
О, щось новеньке від найвеличнішого
Що за "Сумський напрям", а де ж "геніальна курська операція"
Хтось обіцяв "І ви ще побачите, коли ми дійдемо до дипломатичного врегулювання закінчення війни, ми ще з вами почуємо,...".

з Сум - рашистів поки не видно (30 км від сірої зони - це далекувато), але вже чудово чутно...

PS...і цей..., найвеличніший, не треба більше в Суми прибувати. За цю твою піар-фоточку від 3 квітня, 13 квітня по центру міста два іскандера прилетіло.


Фоткайся в... іншому місті, будь ласка.
15.05.2025 18:42 Ответить
Так курська операція перетворилась на Сумську.
15.05.2025 19:35 Ответить
Дип Стейт ще довго будут страждати хер,,ею і не закрашиватимуть сіру зону в Сумщині як захоплену !? Тому що це вже просто цирк на дроті.
15.05.2025 18:49 Ответить
Ти поц! Рашка наступає з тих пір, як ти замінив команду генералів-патріотів з Залужним на своїх холуїв. Кожен день, метр за метром.
15.05.2025 18:53 Ответить
прокинувсь... це ж сталося в 2022 році
15.05.2025 20:02 Ответить
Як несподівано для тебе, клоп гундосий, правда?
15.05.2025 23:55 Ответить
 
 