Понад 177 тисяч осіб - втрати окупантів лише з початку року, - Сирський. ВIДЕО

Від початку року втрати ворога сягнули понад 177 тисяч осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Понад 177 тисяч осіб — втрати окупантів лише з початку року. Сили оборони України вдень і вночі б’ють російського агресора, наближаючи справедливий мир для України!", - написав Сирський.

Також Головнокомандувач подякував захисникам і захисницям за професійну бойову роботу та віру в нашу Перемогу.

"Боротьба триває. Слава Україні!" - наголосив Сирський.