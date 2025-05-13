1 023 5
Понад 177 тисяч осіб - втрати окупантів лише з початку року, - Сирський. ВIДЕО
Від початку року втрати ворога сягнули понад 177 тисяч осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
"Понад 177 тисяч осіб — втрати окупантів лише з початку року. Сили оборони України вдень і вночі б’ють російського агресора, наближаючи справедливий мир для України!", - написав Сирський.
Також Головнокомандувач подякував захисникам і захисницям за професійну бойову роботу та віру в нашу Перемогу.
"Боротьба триває. Слава Україні!" - наголосив Сирський.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На четвертий рік війни в нас ситуація не краща.
Одна "Фортеця Бахмут" скільки забрала життів військових.
Сирський був головним ініціатором того побоїща, отримавши погодження від хрипатого під@р@са.