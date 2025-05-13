УКР
1 023 5

Понад 177 тисяч осіб - втрати окупантів лише з початку року, - Сирський. ВIДЕО

Від початку року втрати ворога сягнули понад 177 тисяч осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Понад 177 тисяч осіб — втрати окупантів лише з початку року. Сили оборони України вдень і вночі б’ють російського агресора, наближаючи справедливий мир для України!", - написав Сирський.

Також Головнокомандувач подякував захисникам і захисницям за професійну бойову роботу та віру в нашу Перемогу.

"Боротьба триває. Слава Україні!" - наголосив  Сирський.

армія рф (18483) втрати (4532) Сирський Олександр (712)
Коментувати
Сортувати:
Ти їх міняєш на території?
13.05.2025 18:11 Відповісти
Коли читаю про втрати здичавілих, розумію що скоро буде така новина: "росіяни увійши в Дніпропетровську область".
13.05.2025 18:21 Відповісти
Мене цікавлять наші втрати, бо це болить. Скільки?
13.05.2025 18:50 Відповісти
Пам'ятаєте, як на початку повномасштабного вторгнення, всі сміялися з Конашенкова і його "Потерь нет!"?
На четвертий рік війни в нас ситуація не краща.
Одна "Фортеця Бахмут" скільки забрала життів військових.
Сирський був головним ініціатором того побоїща, отримавши погодження від хрипатого під@р@са.
13.05.2025 19:38 Відповісти
Квадратні кілометри раХуй
14.05.2025 23:36 Відповісти
 
 