Более 177 тысяч человек - потери оккупантов только с начала года, - Сырский. ВИДЕО

С начала года потери врага достигли более 177 тысяч человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Более 177 тысяч человек - потери оккупантов только с начала года. Силы обороны Украины днем и ночью бьют российского агрессора, приближая справедливый мир для Украины!", - написал Сырский.

Также Главнокомандующий поблагодарил защитников и защитниц за профессиональную боевую работу и веру в нашу Победу.

"Борьба продолжается. Слава Украине!" - подчеркнул Сырский.