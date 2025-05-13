1 023 5
Более 177 тысяч человек - потери оккупантов только с начала года, - Сырский. ВИДЕО
С начала года потери врага достигли более 177 тысяч человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
"Более 177 тысяч человек - потери оккупантов только с начала года. Силы обороны Украины днем и ночью бьют российского агрессора, приближая справедливый мир для Украины!", - написал Сырский.
Также Главнокомандующий поблагодарил защитников и защитниц за профессиональную боевую работу и веру в нашу Победу.
"Борьба продолжается. Слава Украине!" - подчеркнул Сырский.
На четвертий рік війни в нас ситуація не краща.
Одна "Фортеця Бахмут" скільки забрала життів військових.
Сирський був головним ініціатором того побоїща, отримавши погодження від хрипатого під@р@са.