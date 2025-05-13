РУС
Более 177 тысяч человек - потери оккупантов только с начала года, - Сырский. ВИДЕО

С начала года потери врага достигли более 177 тысяч человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Более 177 тысяч человек - потери оккупантов только с начала года. Силы обороны Украины днем и ночью бьют российского агрессора, приближая справедливый мир для Украины!", - написал Сырский.

Также Главнокомандующий поблагодарил защитников и защитниц за профессиональную боевую работу и веру в нашу Победу.

"Борьба продолжается. Слава Украине!" - подчеркнул Сырский.

Автор: 

армия РФ (20331) потери (4519) Александр Сырский (692)
Ти їх міняєш на території?
13.05.2025 18:11 Ответить
Коли читаю про втрати здичавілих, розумію що скоро буде така новина: "росіяни увійши в Дніпропетровську область".
13.05.2025 18:21 Ответить
Мене цікавлять наші втрати, бо це болить. Скільки?
13.05.2025 18:50 Ответить
Пам'ятаєте, як на початку повномасштабного вторгнення, всі сміялися з Конашенкова і його "Потерь нет!"?
На четвертий рік війни в нас ситуація не краща.
Одна "Фортеця Бахмут" скільки забрала життів військових.
Сирський був головним ініціатором того побоїща, отримавши погодження від хрипатого під@р@са.
13.05.2025 19:38 Ответить
Квадратні кілометри раХуй
14.05.2025 23:36 Ответить
 
 