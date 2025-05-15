Активные боевые действия продолжаются на участке фронта протяженностью около 1100 км, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что Россия перевела агрессию против Украины в войну на истощение и применяет объединенную группировку своих войск общей численностью до 640 тысяч человек.

Об этом он сообщил в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Главком в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании Совета Украина-НАТО в военном формате на уровне главнокомандующих.

"Коротко доложил об оперативной обстановке. Мы рассчитываем на достижение справедливого мира, однако сейчас активные боевые действия продолжаются на участке фронта протяженностью около 1100 км. Несмотря на дипломатические призывы, Россия не отказывается от достижения предыдущих целей на поле боя; Москва перевела агрессию против Украины в войну на истощение и применяет объединенную группировку войск общей численностью до 640 тысяч человек. Наши воины продолжают вести эффективную оборонительную операцию, нанося врагу значительные потери", - рассказал генерал.

В обращении к участникам Совета Украина-НАТО Сырский также поднял вопрос индивидуальной и коллективной подготовки украинских военных на территории государств-партнеров, а также потребностей Сил обороны Украины в военной технике, вооружении, логистике.

Отдельно он поблагодарил Альянс за работу Специальной миссии НАТО в вопросе безопасности и поддержки для Украины (NSATU).

"Подчеркнул важность дальнейшей реализации проектов концепции Дорожной карты совместимости Украины с НАТО и создания Интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной помощи. Только твердая, консолидированная позиция международного сообщества сможет заставить агрессора остановить войну. Принципиальность и единство наших партнеров критически важны для достижения справедливого и долговременного мира", - добавил главнокомандующий.

Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заверил в том, что поддержка Украины со стороны НАТО будет оставаться непоколебимой.

Ранее СМИ сообщили, что Россия стягивает войска на передовую для потенциального нового наступления, направленного на захват большего количества украинской территории.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что российские войска начали и продолжают свои наступательные действия на всех направлениях фронта в Украине. Это происходит уже на протяжении нескольких месяцев.