С начала суток произошло 73 боестолкновения, на шести направлениях бои продолжаются, - Генштаб
В настоящее время на фронте произошло 73 боевых столкновения. Больше всего враг атакует на Покровском направлении, где российские захватчики совершили 27 штурмов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 15 мая, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Барановка, Чуйковка, Порозок, Проходы, Дмитровка, Новодмитровка, Пономаренки Сумской области.
Ситуация на Харьковщине
Пять атак врага отбили украинские подразделения на Харьковском направлении, в районах Волчанска, Глубокого и в сторону Высокой Яруги и Кудиевки.
На Купянском направлении украинцы отбивают два штурма в сторону Песчаного и в районе Кругляковки.
Бои на Востоке
На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила восемь атак на позиции наших войск вблизи Редкодуба, Колодязов и в направлениях Новоплатоновки, Нового Мира, Зеленой Долины. Две из них еще продолжаются.
Войска оккупантов ищут слабые места в нашей обороне вблизи Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского на Северском направлении. Наши подразделения успешно отбили две из трех вражеских атак, один бой продолжается.
На Краматорском направлении оккупанты четыре раза пытались продвинуться вперед на позиции украинцев в районах Часова Яра и Курдюмовки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Торецком направлении наши защитники отбили один штурм агрессора. Противник пытался продвигаться вперед в районе Торецка.
На Покровском направлении российские захватчики осуществили 27 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Новосергиевка, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и в направлениях Зари, Старой Николаевки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 19 атак противника, еще восемь боестолкновений продолжаются до сих пор.
На Новопавловском направлении враг 11 раз птался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Багатырь, Константинополь, Привольное и Свободное Поле. Семь боестолкновений продолжаются до сих пор. Авиационному удару подверглись Новополь, Новодаровка и Темировка.
Обстановка на Юге
На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары неуправляемыми авиаракетами по Высокому, наступательных действий противника на направлении не зафиксировано.
На Ореховском направлении наши защитники отбили два вражеских штурма в районах Малых Щербаков и Степного. Авиаудары получили Новояковлевка и Малые Щербаки.
На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Казацкому.
Боевые действия в Курской области
На Курском направлении с начала суток произошло восемь боестолкновений, из которых четыре - продолжаются. Кроме того, враг нанес четыре авиационных удара, сбросив семь управляемых бомб, и совершил 123 артиллерийских обстрела.
В Генштабе добавили, что на остальных направлениях особых изменений не произошло.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль