С начала суток произошло 73 боестолкновения, на шести направлениях бои продолжаются, - Генштаб

В настоящее время на фронте произошло 73 боевых столкновения. Больше всего враг атакует на Покровском направлении, где российские захватчики совершили 27 штурмов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 15 мая, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Барановка, Чуйковка, Порозок, Проходы, Дмитровка, Новодмитровка, Пономаренки Сумской области.

Ситуация на Харьковщине

Пять атак врага отбили украинские подразделения на Харьковском направлении, в районах Волчанска, Глубокого и в сторону Высокой Яруги и Кудиевки.

На Купянском направлении украинцы отбивают два штурма в сторону Песчаного и в районе Кругляковки.

Бои на Востоке

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила восемь атак на позиции наших войск вблизи Редкодуба, Колодязов и в направлениях Новоплатоновки, Нового Мира, Зеленой Долины. Две из них еще продолжаются.

Войска оккупантов ищут слабые места в нашей обороне вблизи Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского на Северском направлении. Наши подразделения успешно отбили две из трех вражеских атак, один бой продолжается.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза пытались продвинуться вперед на позиции украинцев в районах Часова Яра и Курдюмовки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Торецком направлении наши защитники отбили один штурм агрессора. Противник пытался продвигаться вперед в районе Торецка.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 27 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Новосергиевка, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и в направлениях Зари, Старой Николаевки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 19 атак противника, еще восемь боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении враг 11 раз птался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Багатырь, Константинополь, Привольное и Свободное Поле. Семь боестолкновений продолжаются до сих пор. Авиационному удару подверглись Новополь, Новодаровка и Темировка.

Обстановка на Юге

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары неуправляемыми авиаракетами по Высокому, наступательных действий противника на направлении не зафиксировано.

На Ореховском направлении наши защитники отбили два вражеских штурма в районах Малых Щербаков и Степного. Авиаудары получили Новояковлевка и Малые Щербаки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Казацкому.

Боевые действия в Курской области

На Курском направлении с начала суток произошло восемь боестолкновений, из которых четыре - продолжаются. Кроме того, враг нанес четыре авиационных удара, сбросив семь управляемых бомб, и совершил 123 артиллерийских обстрела.

В Генштабе добавили, что на остальных направлениях особых изменений не произошло.