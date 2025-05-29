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С начала года потери оккупантов превысили 190 тыс. человек, - Сырский. ВИДЕО
С начала 2025 года Россия потеряла почти 200 тыс. оккупантов в войне против Украины.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, говорится в телеграм-канале Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Потери российских оккупантов с начала года превысили 190 тысяч человек (194 140). Силы обороны Украины продолжают эффективную боевую работу, уничтожая врага", - сказано в сообщении.
Сырский поблагодарил защитников и защитниц за ежедневную борьбу и отстаивание свободы и независимости страны.
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+8 Николай Влад
показать весь комментарий29.05.2025 18:58 Ссылка
+4 vlad podolsky
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+3 Обліковий Запис #597212
показать весь комментарий29.05.2025 19:08 Ссылка
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Так, за півроку ЗСУ наскирдувало орків більше ніж солдатів в французькій армії. А вона найбільша в Європі.
Замість поливати лайном подякуйте тим хлопцям в окопах що зробили це можливим...
І , як завжди , ніхто не винен
А тепер в Суми прилетіло 2 ракети , в результаті 35 трупів і Артюха звільнили , а тепер він зник - і ніхто не винний !
П.С - і всі мовчать !
Каци , фактично , забрали Локню і підійшли в притул до Юнаківки і траси на Суджу , яка до речі - вже давно в них під вогневим контролем . Залізуть в Юнаківку - буде біда ...((
Пояснення дав , нещодавно , комбат із 47-ї ... всі наші проблєми - недолугий генералітет , який готовий віддати будь який наказ , аби лише керівництву сподобатись
От навіть якби це було так, що по твоєму має дати "розуміння" цього?
Лапи догури, драпать? Що?
Бо піара вже на курському напрямку не може робити. Там відступ.
За останні місяці він вже не з'являтися на екранах, а тільки інформування про втрати рашистів.
Але ж всім цікаво почути від нього про те чому рашисти поступово окуповують Сумська область, далі просуваються в Харківській, Донецький областях.
Відповіді на це у нього не має.
Не сміши.
На ЛБЗ зараз тисяч 100-150 максимум. У в бригаді один з 4-х батів це "обмежено придатні", а то й два (спасіба тецека).
Тримають фронт дрони.
у скільки разів у орків більше військових літаків, балістичних і крилатих ракет?