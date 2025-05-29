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С начала года потери оккупантов превысили 190 тыс. человек, - Сырский. ВИДЕО

С начала 2025 года Россия потеряла почти 200 тыс. оккупантов в войне против Украины.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, говорится в телеграм-канале Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Потери российских оккупантов с начала года превысили 190 тысяч человек (194 140). Силы обороны Украины продолжают эффективную боевую работу, уничтожая врага", - сказано в сообщении.

Сырский поблагодарил защитников и защитниц за ежедневную борьбу и отстаивание свободы и независимости страны.

Смотрите также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 984 940 человек (+1050 за сутки), 10 864 танка, 28 386 артсистем, 22645 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

армия РФ (19592) Александр Сырский (615)


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Топ комментарии
+8
Сирський тепер перекваліфікувався з головнокомандувача в статисти.
Бо піара вже на курському напрямку не може робити. Там відступ.
За останні місяці він вже не з'являтися на екранах, а тільки інформування про втрати рашистів.
Але ж всім цікаво почути від нього про те чому рашисти поступово окуповують Сумська область, далі просуваються в Харківській, Донецький областях.
Відповіді на це у нього не має.
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29.05.2025 18:58
+4
А скільки наших положив єнєрал сирський?
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29.05.2025 19:06
+3
Вже 6 сіл Сумського р-ну під контролем кацапів !
І , як завжди , ніхто не винен
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29.05.2025 19:08
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Це не ідіотизм - це нахабство !
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29.05.2025 18:44 Ответить
А шо вас так поплавило, зайки?
Так, за півроку ЗСУ наскирдувало орків більше ніж солдатів в французькій армії. А вона найбільша в Європі.
Замість поливати лайном подякуйте тим хлопцям в окопах що зробили це можливим...
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29.05.2025 19:05 Ответить
А скільки тих "хлопців в окопах " наш "сирний гєнєралісімус "наскирдував " своїми курськими авантюрами , і ще скільки "наскирдує" ?
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29.05.2025 19:36 Ответить
А що Вас дивує? Безхребетність вона така. Ці сцикуни мріють щоб замість Зеленського прийшов хтось, хто погодися підписати будь що, що підсуне Путін. Вони вірять, навіть твердо переконані, що якщо укладуть перемир'я, то Путін з якогось дива відмовиться від своєї маніакальної ідеї знищити Україну та українців. Більше того, більшість з них навіть зараз соромиться розмовляти українською мовою, а пізніше соромитимуться згадувати, що вони є українцями і залюбки пронуться під русню
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29.05.2025 19:37 Ответить
идиот ты, они с 1991 года в 26км от города Сум
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29.05.2025 19:02 Ответить
Вже 6 сіл Сумського р-ну під контролем кацапів !
І , як завжди , ніхто не винен
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29.05.2025 19:08 Ответить
как всегда найдут бригаду и скажут это она была виновата в прорыве, самое смешное все готовились готовились и ничего не могут сделать, это самое больше удивляет а не те 6 сел с общим население 1000людей
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29.05.2025 19:17 Ответить
Вони взагалі не повинні були ніде залізти ! Там 2 роки Артюх начебто кордони укріплював
А тепер в Суми прилетіло 2 ракети , в результаті 35 трупів і Артюха звільнили , а тепер він зник - і ніхто не винний !
П.С - і всі мовчать !
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29.05.2025 19:25 Ответить
та да 4ый год одно и тоже происходит, главное чтоб не допустили прорыва в тыл кто в курской еще сидит или пусть вообще выходят от туда
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29.05.2025 19:30 Ответить
А так і буде !
Каци , фактично , забрали Локню і підійшли в притул до Юнаківки і траси на Суджу , яка до речі - вже давно в них під вогневим контролем . Залізуть в Юнаківку - буде біда ...((
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29.05.2025 19:37 Ответить
да, не понятно почему не выходят от туда если логистики нет, и нет смысла там умирать за 30кв.км в курской,а лучше усилить как то границу свою,хотя на месте им виднее , мы всей ситуации не знаем
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29.05.2025 19:40 Ответить
Знаю ситуацію - сам зараз там ...((
Пояснення дав , нещодавно , комбат із 47-ї ... всі наші проблєми - недолугий генералітет , який готовий віддати будь який наказ , аби лише керівництву сподобатись
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29.05.2025 20:01 Ответить
Кацапам пох на втрати - чого це нам важко збагнути
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29.05.2025 18:47 Ответить
Брехня ! Кацапи бережуть своїх , а на забій кидають кого не шкода - буряти , зеки , мешканці Лугандону ...
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29.05.2025 18:51 Ответить
А нам не один хер хто біжить в атаку і бажаючих менше не стає
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29.05.2025 18:55 Ответить
І шо?
От навіть якби це було так, що по твоєму має дати "розуміння" цього?
Лапи догури, драпать? Що?
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29.05.2025 19:09 Ответить
Сирський тепер перекваліфікувався з головнокомандувача в статисти.
Бо піара вже на курському напрямку не може робити. Там відступ.
За останні місяці він вже не з'являтися на екранах, а тільки інформування про втрати рашистів.
Але ж всім цікаво почути від нього про те чому рашисти поступово окуповують Сумська область, далі просуваються в Харківській, Донецький областях.
Відповіді на це у нього не має.
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29.05.2025 18:58 Ответить
І дійсно, чому вшестеро більша армія має ініціативу та просувається. Х/з, загадка...
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29.05.2025 19:12 Ответить
650 тис кацапів і 1,2 млн наших - кого там "вшестеро більше" ...?
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29.05.2025 19:18 Ответить
Угу. Тільки ЗСУ зараз 12 мільйонів - вас обманули...
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29.05.2025 19:25 Ответить
6 млн. в рашистський армії?
Не сміши.
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29.05.2025 19:19 Ответить
Офіційно у них 1,6 мільйона зараз. Але головне майже безлімітне поповнення - (спасіб рудому пі'дору) та авація.
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29.05.2025 19:29 Ответить
Ще раз - в Україні воює 650 тис , а решта - розкидана від Мурманська до Владивостоку ... Проти них - більше 1млн в Силах Оборони - і в кого тоді чисельна перевага ?!
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29.05.2025 19:39 Ответить
Мільйона там і близько нема. Максимум був на осінь 22-го десь 800.000. і вони теж "розкидані" по всій країні, зая.
На ЛБЗ зараз тисяч 100-150 максимум. У в бригаді один з 4-х батів це "обмежено придатні", а то й два (спасіба тецека).
Тримають фронт дрони.
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29.05.2025 20:04 Ответить
То в нас безлімітне поповнення через бусифікацію ,а в кацапів контрактники.
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29.05.2025 19:40 Ответить
А якого хріна він поліз в курську область ?
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29.05.2025 19:44 Ответить
Обліковець №597212,
у скільки разів у орків більше військових літаків, балістичних і крилатих ракет?
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29.05.2025 19:34 Ответить
А скіли Україна розпродала за роки незалежності - військових літаків ,балістичних і крилатих ракет?
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29.05.2025 19:42 Ответить
А скільки наших положив єнєрал сирський?
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29.05.2025 19:06 Ответить
пусть лучше раскажет где стаи байрактаров!
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29.05.2025 19:18 Ответить
Відлетіли - до теплих країв ...🐦‍⬛🐦‍⬛🐦‍⬛
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29.05.2025 19:28 Ответить
А ти,кацап ,з земразями , здав тільки за 24 рік 3600 кВ. Км України. За 25 вже 500, з них 150! За останні два дні.
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29.05.2025 19:24 Ответить
 
 