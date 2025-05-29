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Новини Відео Втрати ворога
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З початку року втрати окупантів перевищили 190 тис. осіб, - Сирський. ВIДЕО

Від початку 2025 року Росія втратила майже 200 тис. окупантів у війні проти України.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, йдеться в телеграм-каналі Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Втрати російських окупантів з початку року перевищили 190 тисяч осіб (194 140). Сили оборони України продовжують ефективну бойову роботу, знищуючи ворога", - сказано в повідомленні.

Сирський подякував захисникам і захисницям за щоденну боротьбу та відстоювання свободи і незалежності країни.

Дивіться також: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 984 940 осіб (+1050 за добу), 10 864 танки, 28 386 артсистем, 22645 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія рф (17743) Сирський Олександр (638)


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Топ коментарі
+4
Сирський тепер перекваліфікувався з головнокомандувача в статисти.
Бо піара вже на курському напрямку не може робити. Там відступ.
За останні місяці він вже не з'являтися на екранах, а тільки інформування про втрати рашистів.
Але ж всім цікаво почути від нього про те чому рашисти поступово окуповують Сумська область, далі просуваються в Харківській, Донецький областях.
Відповіді на це у нього не має.
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29.05.2025 18:58
+3
А скільки наших положив єнєрал сирський?
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29.05.2025 19:06
+2
Вже 6 сіл Сумського р-ну під контролем кацапів !
І , як завжди , ніхто не винен
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29.05.2025 19:08
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Це не ідіотизм - це нахабство !
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29.05.2025 18:44 Відповісти
А шо вас так поплавило, зайки?
Так, за півроку ЗСУ наскирдувало орків більше ніж солдатів в французькій армії. А вона найбільша в Європі.
Замість поливати лайном подякуйте тим хлопцям в окопах що зробили це можливим...
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29.05.2025 19:05 Відповісти
А скільки тих "хлопців в окопах " наш "сирний гєнєралісімус "наскирдував " своїми курськими авантюрами , і ще скільки "наскирдує" ?
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29.05.2025 19:36 Відповісти
А що Вас дивує? Безхребетність вона така. Ці сцикуни мріють щоб замість Зеленського прийшов хтось, хто погодися підписати будь що, що підсуне Путін. Вони вірять, навіть твердо переконані, що якщо укладуть перемир'я, то Путін з якогось дива відмовиться від своєї маніакальної ідеї знищити Україну та українців. Більше того, більшість з них навіть зараз соромиться розмовляти українською мовою, а пізніше соромитимуться згадувати, що вони є українцями і залюбки пронуться під русню
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29.05.2025 19:37 Відповісти
идиот ты, они с 1991 года в 26км от города Сум
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29.05.2025 19:02 Відповісти
Вже 6 сіл Сумського р-ну під контролем кацапів !
І , як завжди , ніхто не винен
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29.05.2025 19:08 Відповісти
как всегда найдут бригаду и скажут это она была виновата в прорыве, самое смешное все готовились готовились и ничего не могут сделать, это самое больше удивляет а не те 6 сел с общим население 1000людей
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29.05.2025 19:17 Відповісти
Вони взагалі не повинні були ніде залізти ! Там 2 роки Артюх начебто кордони укріплював
А тепер в Суми прилетіло 2 ракети , в результаті 35 трупів і Артюха звільнили , а тепер він зник - і ніхто не винний !
П.С - і всі мовчать !
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29.05.2025 19:25 Відповісти
та да 4ый год одно и тоже происходит, главное чтоб не допустили прорыва в тыл кто в курской еще сидит или пусть вообще выходят от туда
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29.05.2025 19:30 Відповісти
А так і буде !
Каци , фактично , забрали Локню і підійшли в притул до Юнаківки і траси на Суджу , яка до речі - вже давно в них під вогневим контролем . Залізуть в Юнаківку - буде біда ...((
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29.05.2025 19:37 Відповісти
Кацапам пох на втрати - чого це нам важко збагнути
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29.05.2025 18:47 Відповісти
Брехня ! Кацапи бережуть своїх , а на забій кидають кого не шкода - буряти , зеки , мешканці Лугандону ...
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29.05.2025 18:51 Відповісти
А нам не один хер хто біжить в атаку і бажаючих менше не стає
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29.05.2025 18:55 Відповісти
І шо?
От навіть якби це було так, що по твоєму має дати "розуміння" цього?
Лапи догури, драпать? Що?
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29.05.2025 19:09 Відповісти
Сирський тепер перекваліфікувався з головнокомандувача в статисти.
Бо піара вже на курському напрямку не може робити. Там відступ.
За останні місяці він вже не з'являтися на екранах, а тільки інформування про втрати рашистів.
Але ж всім цікаво почути від нього про те чому рашисти поступово окуповують Сумська область, далі просуваються в Харківській, Донецький областях.
Відповіді на це у нього не має.
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29.05.2025 18:58 Відповісти
І дійсно, чому вшестеро більша армія має ініціативу та просувається. Х/з, загадка...
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29.05.2025 19:12 Відповісти
650 тис кацапів і 1,2 млн наших - кого там "вшестеро більше" ...?
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29.05.2025 19:18 Відповісти
Угу. Тільки ЗСУ зараз 12 мільйонів - вас обманули...
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29.05.2025 19:25 Відповісти
6 млн. в рашистський армії?
Не сміши.
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29.05.2025 19:19 Відповісти
Офіційно у них 1,6 мільйона зараз. Але головне майже безлімітне поповнення - (спасіб рудому пі'дору) та авація.
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29.05.2025 19:29 Відповісти
Обліковець №597212,
у скільки разів у орків більше військових літаків, балістичних і крилатих ракет?
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29.05.2025 19:34 Відповісти
А скільки наших положив єнєрал сирський?
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29.05.2025 19:06 Відповісти
пусть лучше раскажет где стаи байрактаров!
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29.05.2025 19:18 Відповісти
Відлетіли - до теплих країв ...🐦‍⬛🐦‍⬛🐦‍⬛
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29.05.2025 19:28 Відповісти
А ти,кацап ,з земразями , здав тільки за 24 рік 3600 кВ. Км України. За 25 вже 500, з них 150! За останні два дні.
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29.05.2025 19:24 Відповісти
 
 