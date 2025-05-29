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З початку року втрати окупантів перевищили 190 тис. осіб, - Сирський. ВIДЕО
Від початку 2025 року Росія втратила майже 200 тис. окупантів у війні проти України.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, йдеться в телеграм-каналі Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Втрати російських окупантів з початку року перевищили 190 тисяч осіб (194 140). Сили оборони України продовжують ефективну бойову роботу, знищуючи ворога", - сказано в повідомленні.
Сирський подякував захисникам і захисницям за щоденну боротьбу та відстоювання свободи і незалежності країни.
Топ коментарі
+4 Николай Влад
показати весь коментар29.05.2025 18:58 Посилання
+3 vlad podolsky
показати весь коментар29.05.2025 19:06 Посилання
+2 Обліковий Запис #597212
показати весь коментар29.05.2025 19:08 Посилання
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Так, за півроку ЗСУ наскирдувало орків більше ніж солдатів в французькій армії. А вона найбільша в Європі.
Замість поливати лайном подякуйте тим хлопцям в окопах що зробили це можливим...
І , як завжди , ніхто не винен
А тепер в Суми прилетіло 2 ракети , в результаті 35 трупів і Артюха звільнили , а тепер він зник - і ніхто не винний !
П.С - і всі мовчать !
Каци , фактично , забрали Локню і підійшли в притул до Юнаківки і траси на Суджу , яка до речі - вже давно в них під вогневим контролем . Залізуть в Юнаківку - буде біда ...((
От навіть якби це було так, що по твоєму має дати "розуміння" цього?
Лапи догури, драпать? Що?
Бо піара вже на курському напрямку не може робити. Там відступ.
За останні місяці він вже не з'являтися на екранах, а тільки інформування про втрати рашистів.
Але ж всім цікаво почути від нього про те чому рашисти поступово окуповують Сумська область, далі просуваються в Харківській, Донецький областях.
Відповіді на це у нього не має.
Не сміши.
у скільки разів у орків більше військових літаків, балістичних і крилатих ракет?