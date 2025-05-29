З початку року втрати окупантів перевищили 190 тис. осіб, - Сирський. ВIДЕО

Від початку 2025 року Росія втратила майже 200 тис. окупантів у війні проти України.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, йдеться в телеграм-каналі Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Втрати російських окупантів з початку року перевищили 190 тисяч осіб (194 140). Сили оборони України продовжують ефективну бойову роботу, знищуючи ворога", - сказано в повідомленні.

Сирський подякував захисникам і захисницям за щоденну боротьбу та відстоювання свободи і незалежності країни.

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