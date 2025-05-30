УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11319 відвідувачів онлайн
Новини Безпілотні технології
563 12

Українські дрони в травні уразили та знищили понад 89 тис. російських цілей, - Сирський

Робота українських дронів. Результати уражень за травень

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів щомісячну нараду з питань застосування та розвитку безпілотних систем за участі командирів бойових підрозділів.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Планомірна робота із масштабування підрозділів безпілотних систем дає реальні результати. Так, у травні, за допомогою дронів різних типів було уражено та знищено понад 89 тисяч ворожих цілей", - йдеться в повідомленні.

Сирський заслухав доповідь розвідки щодо формування в російській армії військ безпілотних систем та надходження нових зразків БпЛА і наземних роботизованих комплексів на озброєння окупантів.

Читайте також: Найближчим часом почне функціонувати Школа інструкторів, - Сирський

За словами головнокомандувача, ворог копіює досвід Сил оборони України та активно масштабує свої безпілотні підрозділи.

"Продовжуємо збільшувати кількість екіпажів безпілотних систем і розвивати наші безпілотні підрозділи. Кожен дрон - це знищений противник, а відтак і збережене життя українського військовослужбовця. Окремий акцент - на знищенні операторів ворожих БпЛА та їхніх пунктів управління.

Під час наради також розглянули питання розвитку безпілотних наземних комплексів. Вони на полі бою виконують логістичні функції, евакуюють поранених воїнів, здійснюють мінування, а також діють як бойові модулі. У порівнянні з 2024 роком ми в рази збільшили постачання таких комплексів у військові частини та наростили підготовку спеціалістів БпНК", - додав він.

Дивіться: З початку року втрати окупантів перевищили 190 тис. осіб, - Сирський. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4302) Сирський Олександр (640) дрони (4856)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
ранкова доповідь від статиста сирського чєго ізволітє.
сирський, кацапи на сумщині почали давно анансований літній наступ.
доложи зе!лідару! чи, зе!гніда не любить погані новини. тільки чашечку кофа і круасан?
показати весь коментар
30.05.2025 09:54
+5
Після заміни дєрмаком Залужного на москаля сирського жодної успішної операції. Одні здачі і втрати. Можне дєрмак надав цю кількість дронів за свої криптогаманці? Якби не донати українців і людей із світу і цих дронів би не було. От таку зезраду маємо в результаті мудрого вибору наріду у 2019 році?
показати весь коментар
30.05.2025 09:55
+2
чому замовчав що сам, разом з самсоїдом умеровим, заборонив використовувавти не сертифіковані МО дрони, які набагато кращі за ті сертифіковані які вбивають своїх операторів? не Генштаб з головкомом і міністро, а шайка бариг та хабарників.
показати весь коментар
30.05.2025 10:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ранкова доповідь від статиста сирського чєго ізволітє.
сирський, кацапи на сумщині почали давно анансований літній наступ.
доложи зе!лідару! чи, зе!гніда не любить погані новини. тільки чашечку кофа і круасан?
показати весь коментар
30.05.2025 09:54 Відповісти
ласки єрмака
показати весь коментар
30.05.2025 10:43 Відповісти
Після заміни дєрмаком Залужного на москаля сирського жодної успішної операції. Одні здачі і втрати. Можне дєрмак надав цю кількість дронів за свої криптогаманці? Якби не донати українців і людей із світу і цих дронів би не було. От таку зезраду маємо в результаті мудрого вибору наріду у 2019 році?
показати весь коментар
30.05.2025 09:55 Відповісти
дрони вразили ,а ти гадюка сирський з 🤡 ,теріторію України здав ...
показати весь коментар
30.05.2025 09:59 Відповісти
Украинские дроны в мае поразили и уничтожили более 89 тыс. российских целей, - Сырский Источник: https://censor.net/ru/n3555172
=========
Недоречне питання до заяви: А скільки з них державні?
показати весь коментар
30.05.2025 10:01 Відповісти
чому замовчав що сам, разом з самсоїдом умеровим, заборонив використовувавти не сертифіковані МО дрони, які набагато кращі за ті сертифіковані які вбивають своїх операторів? не Генштаб з головкомом і міністро, а шайка бариг та хабарників.
показати весь коментар
30.05.2025 10:06 Відповісти
Жизнь его - не шоколад,

А сплошной кромешный ад:

"Чтобы верность доказать

И к начальству быть поближе,

Лижет спину, лижет ниже -

Дальше некуда лизать…"
показати весь коментар
30.05.2025 10:16 Відповісти
2966 за добу?

Мух і комарів напевно теж було пораховано.
показати весь коментар
30.05.2025 10:38 Відповісти
скоріш за все це і техніка і двуногі
показати весь коментар
30.05.2025 11:01 Відповісти
Об"єктивно.
Для тутешніх цивільних "стратегів" важко уявити ту кількість техніки і жив. сили рашистів, яка щоденно знищується.
показати весь коментар
30.05.2025 11:03 Відповісти
Вірю.
показати весь коментар
30.05.2025 11:10 Відповісти
 
 