Українські дрони в травні уразили та знищили понад 89 тис. російських цілей, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів щомісячну нараду з питань застосування та розвитку безпілотних систем за участі командирів бойових підрозділів.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Планомірна робота із масштабування підрозділів безпілотних систем дає реальні результати. Так, у травні, за допомогою дронів різних типів було уражено та знищено понад 89 тисяч ворожих цілей", - йдеться в повідомленні.

Сирський заслухав доповідь розвідки щодо формування в російській армії військ безпілотних систем та надходження нових зразків БпЛА і наземних роботизованих комплексів на озброєння окупантів.

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За словами головнокомандувача, ворог копіює досвід Сил оборони України та активно масштабує свої безпілотні підрозділи.

"Продовжуємо збільшувати кількість екіпажів безпілотних систем і розвивати наші безпілотні підрозділи. Кожен дрон - це знищений противник, а відтак і збережене життя українського військовослужбовця. Окремий акцент - на знищенні операторів ворожих БпЛА та їхніх пунктів управління.



Під час наради також розглянули питання розвитку безпілотних наземних комплексів. Вони на полі бою виконують логістичні функції, евакуюють поранених воїнів, здійснюють мінування, а також діють як бойові модулі. У порівнянні з 2024 роком ми в рази збільшили постачання таких комплексів у військові частини та наростили підготовку спеціалістів БпНК", - додав він.

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