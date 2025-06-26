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Украинский бомбардировщик Су-24М сбрасывает авиабомбу ФАБ-500, оснащенную модулем УМПК для увеличения дальности до 60 километров. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой украинский фронтовой бомбардировщик Су-24М применяет ФАБ-500 с унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК).
Как сообщает Цензор.НЕТ, модуль УМПК позволяет увеличить дальность атаки до 60 километров, а при идеальных условиях сброса авиабомбы с большой высоты дальность полета авиабомбы может достичь 80-100 км.
Топ комментарии
+32 Орест Гарай
показать весь комментарий26.06.2025 10:20 Ответить Ссылка
+20 Валентин Коваль #587289
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+13 Старый зольдат
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Суть новини в тому, що ПС ЗСУ застосовує ФАБ-500, яких на складах є своїх. А також модулі УМПК, високовірогідно, власного виробництва. Тобто в питанні застосування бомб великої потужності Україна менше залежатиме від союзників у всіх складових - і щодо засобів доставки, і щодо самих бомб.
Ну а головне - ПС ЗСУ потроху розвивається, опановує нові машини, опановує нові технології. Значить - воля і ресурс є. Оце головне у війні "на виснаження".
Ну самі матеріали конструкції.
В нашому випадку усе імпортується.
Для того щоб розуміти на росії 152 мм снаряд коштує десь 300 у.о., а 155 мм, які отримує Україна до 5к у.о. за один снаряд
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Я до того, що той тиждень, в який засрашинська авіація літала над територією України - ніхєра повністю чи навіть на 1/4 вони знищити не могли фізично. Так же як і "підірвані при Порошенко" склади - то крапля в морі.
Ви просто не розумієте способу мислення військових. Парою ракет чи бомб знищити повністю запаси будь-якої зброї - неможливо. І десятком ракет - неможливо. І сотнею.
Тому бомб ФАБ-500, впевнений, є в запасі. Може не десятки тисяч, як в засрашки, але сотні чи тисячі - точно.
Просто "голод" - не означає "повна відсутність". Також це не означає відсутності запасів на складах.
Я ж кажу - ви не розумієте військових і їхнього способу мислення. Фактом є те, що: ФАБ-и в ЗСУ є. Якась кількість є саме своїх, з власних складів. Якісь запаси реально можна отримати (купити тощо) від колишніх членів "варшавського договору". УМПК, високовірогідно, власного виробництва. Тож все дуже добре.
Мені от цікаво, з якої дурки вас випустили, що у вас в голові закріпилося "жодного вцілілого арсеналу в перший же день"?!? Цікаво, чим же тоді ЗСУ воювало аж до червня, коли перші М-777 з'явились реально на фронті? Три місяці пальцем в танки та ББМ штрикали? 200 літаків та 150 гелікоптерів за весну 2022 року теж виключно пальцем та "Іглами" знищили?
Слухайте, перестаньте там в своєму ольгіно ширятись. Змінити історію і реальність вам, кінчені провокатори, не вдасться вже. Українці добре пам'ятають останні 11 років. Тож здохнете всі, пробачення не буде.
Вся проблема українських КАБів, які за минулорічними https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20240609-pershi-**********-kabi-budut-viprobuvani-najblizhchimi-tizhnyami-golubczov/ словами (червень 2024) начальника авіації ПС ЗСУ Голубцова "будуть випробувані найближчими тижнями", не у відсутності УМПК. А у нестачі самих ФАБ, до яких ці модулі мають причіплятись.
І проблема ця виникла через одну людину - колишнього командуючого ПС ЗСУ Олещука, за наказом якого (його підлеглих) напередодні українського контрнаступу-2023 ФАБи позвозили в одну-єдину локацію під Хмельницьким, де їх всіх 13 травня 2023 року рашистська ракета і підірвала.
Два https://youtu.be/4K9QisndVps?si=q8bvcmxDbBX5pqOE вибухи були такої сили, що нагадали ядерний характерною формою "гриба".
І де тепер шукати ці ФАБ-500?
як підриваються 100 тищ тон подивиться на відео з Бейрута
а ще в нас ще є наша Цесна носій фугасних авіаційних бомб вагою 250 кг
але звісно респект тим хто реально зробив щось, крім зраду варити