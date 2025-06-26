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Новости Видео Военные технологии
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Украинский бомбардировщик Су-24М сбрасывает авиабомбу ФАБ-500, оснащенную модулем УМПК для увеличения дальности до 60 километров. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой украинский фронтовой бомбардировщик Су-24М применяет ФАБ-500 с унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК).

Как сообщает Цензор.НЕТ, модуль УМПК позволяет увеличить дальность атаки до 60 километров, а при идеальных условиях сброса авиабомбы с большой высоты дальность полета авиабомбы может достичь 80-100 км.

Смотрите: Уничтожение авиабомбами GBU-39 места дислокации российских военных в селе Кульбаки на Курщине. ВИДЕО

Также читайте: Украина совершенствует технологии с темпом, за которым партнеры не успевают, - Павел

Автор: 

авиация (2871) бомба (374) технологии (679) бомбардировка (455)


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Топ комментарии
+32
Бомби JDAM, які ПС ЗСУ застосовує вже більше 2 років - це теж з категорії "КАБ".

Суть новини в тому, що ПС ЗСУ застосовує ФАБ-500, яких на складах є своїх. А також модулі УМПК, високовірогідно, власного виробництва. Тобто в питанні застосування бомб великої потужності Україна менше залежатиме від союзників у всіх складових - і щодо засобів доставки, і щодо самих бомб.

Ну а головне - ПС ЗСУ потроху розвивається, опановує нові машини, опановує нові технології. Значить - воля і ресурс є. Оце головне у війні "на виснаження".
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26.06.2025 10:20 Ответить
+20
Це вже шось з чимось - бо скільки ж можна виносити наші фортифікації 1.5 т КАБами
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26.06.2025 09:40 Ответить
+13
То не ФАБ-500, то наш український голуб миру. Чем більш таких голубів прилетить до росіянців тім краще.
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26.06.2025 10:20 Ответить
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Ой, в нас теж тепер є КАБ?
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26.06.2025 09:36 Ответить
Вони і були, але меншої ваги і передані американцями. І як писали в змі мали проблеми з точністю через глушіння GPS.
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26.06.2025 10:05 Ответить
Бомби JDAM, які ПС ЗСУ застосовує вже більше 2 років - це теж з категорії "КАБ".

Суть новини в тому, що ПС ЗСУ застосовує ФАБ-500, яких на складах є своїх. А також модулі УМПК, високовірогідно, власного виробництва. Тобто в питанні застосування бомб великої потужності Україна менше залежатиме від союзників у всіх складових - і щодо засобів доставки, і щодо самих бомб.

Ну а головне - ПС ЗСУ потроху розвивається, опановує нові машини, опановує нові технології. Значить - воля і ресурс є. Оце головне у війні "на виснаження".
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26.06.2025 10:20 Ответить
Чудовий допис. Респект.
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26.06.2025 11:38 Ответить
Ще немає, але скоро буде. В оригінальній новині на Defence Express вони просили задонатити на закінчення розробки: https://send.monobank.ua/jar/ABVKtvy5jm
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26.06.2025 12:26 Ответить
Це вже шось з чимось - бо скільки ж можна виносити наші фортифікації 1.5 т КАБами
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26.06.2025 09:40 Ответить
Підкажіть, як додати фото в коментар? Дякую...
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26.06.2025 09:45 Ответить
Це робиться лише з компа: правий клік мишкою на фото - обрати URL - скопіювати - внести юрал у віконце ЦН для зображень - відправити.
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26.06.2025 09:51 Ответить
Не обов'язково з компа. На телефоні жмеш на потрібне зображення, в меню випадає "переглянути зображення" - там буде лінк який вводиш а це саме віконце на ЦН.
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26.06.2025 10:24 Ответить
сексуально!... их надо тысячами засеивать кацапию!
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26.06.2025 09:50 Ответить
Дорога штучка, один модуль коштує 25к у.о.
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26.06.2025 10:04 Ответить
да? не знал...
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26.06.2025 10:05 Ответить
це ще без самої бомби. Треба ще враховувати вартість палива і обслуговування самого літака
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26.06.2025 10:16 Ответить
СУшок 24 залишилося малувато у нас
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26.06.2025 18:29 Ответить
Виходить, в кацапів дешевше - в їхньому приладі якісь французські вентилятори з побутових систем провітрювання використовуються. На них нема обмежень щодо продаж, тому всі сателліти привозять їх кацапам.
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26.06.2025 10:34 Ответить
Ну вони самі виробляють плати і мікросхеми, те що не виробляють беруть в Китаї за руб відро.
Ну самі матеріали конструкції.
В нашому випадку усе імпортується.
Для того щоб розуміти на росії 152 мм снаряд коштує десь 300 у.о., а 155 мм, які отримує Україна до 5к у.о. за один снаряд
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26.06.2025 10:48 Ответить
А в свое время снаряд этот меньше тысячи стоил. Потому что спроса не было. А сейчас спрос превышает предложение и потому производители задрали цены. Не стоит этот снаряд таких денег в условиях достаточного производства.
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26.06.2025 11:58 Ответить
Чому б не купувати на росії. Найвеличніший же може домовитись з ким завгодно. Лідор світу.
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26.06.2025 16:00 Ответить
Чому б тобі мозок собі не придбати, бо херню несеш
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27.06.2025 09:41 Ответить
Это очень дешевое оружие. Если сравнивать с любым другим способом точно донести с опоставимое количество взрывчатки до цели с расстояния. Мы к сожалению не Израиль, а рашка пока не Иран чтобы мы могли летать над ней и кидать свободнопадающие бомбы. Точно так же и рашка этого не может. В мире наделано огромное количество авиабомб свободного падения, но использовать их практически невозможно из за противодействия ПВО, но как минимум не будет проблем в заготовках для изготовления КАбов. Самая большая проблема была в том что очень сложно обеспечить защиту наших самолетов от вражеских истребителей и наземного ПВО, потому мы очень часто видим видео как наш самолет на низкой высоте разгоняется, делает "горку", затем к"бочку", в перевернутом положении скидывает бомбу, и сразу уходит к земле, чтобы укрыться от вражеского огня. Возможно сейчас у нас появилось что то что не даст кацапским самолетам подходить на расстояние пуска ракеты "воздух-воздух".
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26.06.2025 11:01 Ответить
Здається це у версії з французькою навігацією. У них також є з українською - значно дешевше.
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26.06.2025 12:37 Ответить
Ок
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26.06.2025 09:57 Ответить
Все по плану, *****, все ок? На 4й рік війни в стилі "Київ за 3 дні" вже читаємо новини вигляду "фронтові бомбардувальники ЗСУ опанували УМПК для ФАБ-500"? Це та авіація, яку твої співаки ротом ще в першу ніч повномасштабного вторгнення прямо на аеродромах на 300% знищили?
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26.06.2025 10:15 Ответить
То не ФАБ-500, то наш український голуб миру. Чем більш таких голубів прилетить до росіянців тім краще.
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26.06.2025 10:20 Ответить
Кількість літаків не дуже велика аби "масовість" організувати в масштабах 1000км фронту. Але все це означає, що якщо командуванню знадобиться зробити десь "перевагу сил" на конкретному відтинку фронту, то буде не як в 2023 році, коли на М-113 лізли на майже неушкоджені бетоновані укріплення, а "по-науці" - спочатку десяток ФАБ-ів півтонних на кілометр окопів, а потім вже по трішки змішаній з землею обороні кацапів - штурмові підрозділи.
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26.06.2025 10:39 Ответить
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26.06.2025 12:16 Ответить
У кацапів лежить тисячі тих бомб від совка, тому вони їх і використовують так масово. У нас їх вже нема, треба робити нові....
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26.06.2025 10:28 Ответить
Точно нема? А якщо у східній Європі пошукати?
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26.06.2025 10:37 Ответить
С хєра "нема"? Куди діли? Ці бомби ні в яких "конвенціях" щодо знищення не фігурували ніколи. Попередні 11 років війни їх не використовували. Корпуси цих бомб - сотні років зберігатимуться навіть без обслуговування. Вибухівка там теж не з тих типів, що треба міняти кожні пару-трійку років, - там "звичайний" тротил - 20 років гарантії зберігання без обслуговування і принаймні вдвічі більший реальний, а якщо добре зберігати, то і втричі (до 60 років).
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26.06.2025 10:45 Ответить
"Куди діли?"Пригадайте скільки складів орки підірвали при Порошенку,а решта арсеналів були знищені у перший день повномасштабної війни,тому що це пріоритетна ціль.
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26.06.2025 12:33 Ответить
Он, подивіться, ГУР/СБУ нищать склади ГРАУ в засрашці вже більше року. Вибухи з "грибами", як в тактичних ядерних ***********. Але - хєра зо два знищено навіть половину.

Я до того, що той тиждень, в який засрашинська авіація літала над територією України - ніхєра повністю чи навіть на 1/4 вони знищити не могли фізично. Так же як і "підірвані при Порошенко" склади - то крапля в морі.

Ви просто не розумієте способу мислення військових. Парою ракет чи бомб знищити повністю запаси будь-якої зброї - неможливо. І десятком ракет - неможливо. І сотнею.

Тому бомб ФАБ-500, впевнений, є в запасі. Може не десятки тисяч, як в засрашки, але сотні чи тисячі - точно.
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26.06.2025 19:17 Ответить
Арсенали не знищувались авіацією,для цього орки використовували крилаті ракети та іскандери,і вони знищили всі арсенали,тому вже в травні 2022 в ЗСУ почався снарядний голод і відповідно значні втрати особового складу,і тоді захід почав передавати нам радянські ********** з Європи 152мм а також 155мм гаубиці та снаряди для них.В Україні приблизно 6-7 великих складів бк,а в орків їх десятки,і ЗСУ декілька знищили. але засобів щоб знищити хоча б половину, в України нема.
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26.06.2025 20:49 Ответить
Ви перебуваєте в полоні власних вигадок. Снарядний голод в ЗСУ був і на початок повномасштабного вторгнення. І навіть в 2017 році. Саме тому казково збагатился болгарські зброярі, які з 2015 року забезпечували ЗСУ цілою номенклатурою снарядів та зброї загалом.

Просто "голод" - не означає "повна відсутність". Також це не означає відсутності запасів на складах.

Я ж кажу - ви не розумієте військових і їхнього способу мислення. Фактом є те, що: ФАБ-и в ЗСУ є. Якась кількість є саме своїх, з власних складів. Якісь запаси реально можна отримати (купити тощо) від колишніх членів "варшавського договору". УМПК, високовірогідно, власного виробництва. Тож все дуже добре.
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26.06.2025 21:38 Ответить
А можна посилання на інформацію про снарядний голод в 2017 та на початку повномасштабного вторгнення.У перший день війни орки запустили по Україні 160 ракет,пріоритетними цілями були аеродроми,штаби,склади з ************,станції РЛС.Не фантазуйте,у нас не залишилось жодного вцілілого арсеналу у перший же день війни,тому що засобів для збиття балістики(іскандер),а також крилатих ракет у нас не було,а координати всіх арсеналів орки звичайно ж знали,адже вони збудовані ще в союзі.У на ФАБів майже нема,можливо щось передали з Європи,На більшості відео роботи нашої авіації показані імпортні зразки плануючих бомб.
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26.06.2025 23:14 Ответить
Так-так, нічого не було, були голі-босі, Київ за 3 дні, вся авіація і ППО були знищені в перші години, мити ноги в водах Атлантичного океану з пірсів Ліссабону!

Мені от цікаво, з якої дурки вас випустили, що у вас в голові закріпилося "жодного вцілілого арсеналу в перший же день"?!? Цікаво, чим же тоді ЗСУ воювало аж до червня, коли перші М-777 з'явились реально на фронті? Три місяці пальцем в танки та ББМ штрикали? 200 літаків та 150 гелікоптерів за весну 2022 року теж виключно пальцем та "Іглами" знищили?

Слухайте, перестаньте там в своєму ольгіно ширятись. Змінити історію і реальність вам, кінчені провокатори, не вдасться вже. Українці добре пам'ятають останні 11 років. Тож здохнете всі, пробачення не буде.
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27.06.2025 10:16 Ответить
Дурню,арсенал це великий склад ***********,а воювали до травня 2022,тим що залишилось в частинах,на невеликих складах.Ще тобі ,тупорилому, поясню що таке снарядний голод,це коли ЗСУ за день вистрілюють 500 снарядів,тому що більше нема,і наявну кількість ділять між підрозділами,а орки вистрілюють 10000 на день.Танки під Києвом знищувались американськими джевелінами,котрі нам передали перед війною,так само використовували ПЗРК стінгер для знищення авіації.Припини нести брєдятину про 200 літаків та 150 гвинтокрилів збитих за весну 2022,орки літали зграями гвинтокрилів тому що знали що їх нема чим збивати.Ти тупе і склерозне тому не пам'ятаєш відео де десятки гвинтокрилів летять низько над будинками у перший день війни?Доведи свої слова про 200 літаків.Схоже дурням аргументи не потрібні,вони і так самиє вумниє,що аж страшно.
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27.06.2025 11:46 Ответить
Це дуже ризиковано, велика висота тебе добре бачать і з 60 км дуже високі шанси отримати ракетою повітрі повітря, не встигнувши пірнути під горизонт
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26.06.2025 10:53 Ответить
Треба створити бпла носій, щоб міг підлітати близько до фронту та пуляти далеко в глиб.
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26.06.2025 12:05 Ответить
Потрібна швидкість, тобто турбореактивний двигун.
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26.06.2025 12:15 Ответить
або невидимість
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26.06.2025 14:40 Ответить
Невидимисть? Тоді просто звичайна бомба вільного падіння, а не КАБ.
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26.06.2025 15:42 Ответить
Чому на четвертому році гарячої фази війни з пітьмою українська фронтова авіація не рівняє із землею позиції російських загарбників вітчизняними бомбами? Чому не кошмарить ворога щодобовими бомбардуваннями? А, натомість, робить це зрідка подарованими союзниками GBU-39 та GBU-62 західного виробництва.
Вся проблема українських КАБів, які за минулорічними https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20240609-pershi-**********-kabi-budut-viprobuvani-najblizhchimi-tizhnyami-golubczov/ словами (червень 2024) начальника авіації ПС ЗСУ Голубцова "будуть випробувані найближчими тижнями", не у відсутності УМПК. А у нестачі самих ФАБ, до яких ці модулі мають причіплятись.
І проблема ця виникла через одну людину - колишнього командуючого ПС ЗСУ Олещука, за наказом якого (його підлеглих) напередодні українського контрнаступу-2023 ФАБи позвозили в одну-єдину локацію під Хмельницьким, де їх всіх 13 травня 2023 року рашистська ракета і підірвала.
Два https://youtu.be/4K9QisndVps?si=q8bvcmxDbBX5pqOE вибухи були такої сили, що нагадали ядерний характерною формою "гриба".
І де тепер шукати ці ФАБ-500?
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26.06.2025 11:08 Ответить
не сійте зраду . на відео вибух такий самий як однієї американської цар бомби вагою в 10 тон.
як підриваються 100 тищ тон подивиться на відео з Бейрута
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26.06.2025 14:39 Ответить
Прикрутіть до тієї бонби ще й пороховий прискорювач, шоб два рази не вставать, буде як французький хамер.
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26.06.2025 13:08 Ответить
а не можна не ганяти цілий величезний бомбер щоб скинути одну бомбочку. може вже варто приладити до такої задачі байрактар. він може підіймати 150 кг.
а ще в нас ще є наша Цесна носій фугасних авіаційних бомб вагою 250 кг
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26.06.2025 14:31 Ответить
Навчи іще Байрактар літати із швидкістю реактивного винищувача і все у тебе вийде , а без того - там де скинеш , там і зловиш (( Фізику у школі вчив , чи уроки прогулював ?
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26.06.2025 22:20 Ответить
"Лєті лєті мілок із запада на васток" .
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26.06.2025 15:43 Ответить
Це все потрібно ще на вчора і в великій кількості!!!
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26.06.2025 17:32 Ответить
рашисти вже багато місяців використовують 150-200 кабів на добу

але звісно респект тим хто реально зробив щось, крім зраду варити
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26.06.2025 17:44 Ответить
ЦЕНЗОР, чому не пишите що це лише поки випробування, а не бойове застосування?
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26.06.2025 21:04 Ответить
 
 