Уничтожение авиабомбами GBU-39 места дислокации российских военных в селе Кульбаки на Курщине. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой заснят фрагмент боевой работы украинских пилотов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины американскими авиабомбами уничтожают место дислокации российского подразделения на Курщине.
"Расположение российских оккупантов в селе Кульбаки Курской области подверглось тотальному демонтажу с помощью авиабомб GBU-39. Украинская авиация отработала с точностью до метра!", - отмечает в комментарий автор публикации.
GBU-39 - это американская высокоточная управляемая авиабомба малого диаметра (SDB), разработанная для поражения важных и укрепленных объектов с высокой точностью, минимизируя побочные повреждения.
Топ комментарии
+8 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий13.06.2025 12:00 Ответить Ссылка
+7 Lax Klyaks
показать весь комментарий13.06.2025 12:00 Ответить Ссылка
+5 Angelina
показать весь комментарий13.06.2025 12:00 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ок.
Ох@уїтітєльно ! Разів п'ять передивився.
вибл@дку , щоби зберався в гості до кабиздоха
У нас немає достатньо бомб для військових об*єктів, а ти пропонуєш витрачати їх на біосміття !?
Для чого той розголос з деталями ?
А якщо Путін подзвонить співчуваючому агресору Трампу, а той заборонить надавати ті авіабомби GBU-39 надані США, напевно, ще при Байдені...?