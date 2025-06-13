Уничтожение авиабомбами GBU-39 места дислокации российских военных в селе Кульбаки на Курщине. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят фрагмент боевой работы украинских пилотов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины американскими авиабомбами уничтожают место дислокации российского подразделения на Курщине.

"Расположение российских оккупантов в селе Кульбаки Курской области подверглось тотальному демонтажу с помощью авиабомб GBU-39. Украинская авиация отработала с точностью до метра!", - отмечает в комментарий автор публикации.

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GBU-39 - это американская высокоточная управляемая авиабомба малого диаметра (SDB), разработанная для поражения важных и укрепленных объектов с высокой точностью, минимизируя побочные повреждения.

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