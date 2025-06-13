РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11555 посетителей онлайн
Новости Боевые действия на Курщине Развитие авиации ВСУ
4 465 15

Уничтожение авиабомбами GBU-39 места дислокации российских военных в селе Кульбаки на Курщине. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят фрагмент боевой работы украинских пилотов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины американскими авиабомбами уничтожают место дислокации российского подразделения на Курщине.

"Расположение российских оккупантов в селе Кульбаки Курской области подверглось тотальному демонтажу с помощью авиабомб GBU-39. Украинская авиация отработала с точностью до метра!", - отмечает в комментарий автор публикации.

Смотрите: Самолет F-16 ВС ВСУ наносит удары высокоточными авиабомбами GBU-39 по позициям российских военных в Курской области. ВИДЕО

Также смотрите: Пилот украинского МиГ-29 поразил двумя бомбами GBU-62 командный пункт армии РФ вблизи оккупированных Алешков на Херсонщине. ВИДЕО

GBU-39 - это американская высокоточная управляемая авиабомба малого диаметра (SDB), разработанная для поражения важных и укрепленных объектов с высокой точностью, минимизируя побочные повреждения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский МиГ-29 сбрасывает французские авиабомбы AASM-250 "Hammer" на позиции россиян в Белгородской области. ВИДЕО

Автор: 

авиация (2860) армия РФ (19738) уничтожение (7295) бомбардировка (453) Курск (1153)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
показать весь комментарий
13.06.2025 12:00 Ответить
+7
+++
Ок.
показать весь комментарий
13.06.2025 12:00 Ответить
+5
Філігрань!
показать весь комментарий
13.06.2025 12:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Філігрань!
показать весь комментарий
13.06.2025 12:00 Ответить
показать весь комментарий
13.06.2025 12:00 Ответить
+++
Ок.
показать весь комментарий
13.06.2025 12:00 Ответить
++++ (якщо бути точним)
Ох@уїтітєльно ! Разів п'ять передивився.
показать весь комментарий
13.06.2025 12:57 Ответить
Оркам пора йти до пекла і передайте привіт кремлівському
вибл@дку , щоби зберався в гості до кабиздоха
показать весь комментарий
13.06.2025 12:02 Ответить
А можна ось так розносити будинки мешканців курська у відповідь на обстріли наши міст. Війна тоді дуже швидко скінчится.
показать весь комментарий
13.06.2025 12:06 Ответить
Нє, це не буде мати ніякого ефекту. Може якшо будинки в Мацкві. І то це не 100%. А на Курськ всім посрати.
показать весь комментарий
13.06.2025 12:08 Ответить
Не скінчиться Кролику, там хлебало все у нашій крові. Я теж попив ціх *********....
показать весь комментарий
13.06.2025 12:12 Ответить
Скінчится 100%. Я довго жив серед нацистів россії.
показать весь комментарий
13.06.2025 12:51 Ответить
І чим ми тоді будемо відрізнятися від кацапів ?
У нас немає достатньо бомб для військових об*єктів, а ти пропонуєш витрачати їх на біосміття !?
показать весь комментарий
13.06.2025 12:14 Ответить
Ми відрізняємось від якцапів тим, що захищаємо свою країну. Для захисту своєї країни всі засоби чудові, якщо вони ведуть до перемоги.
показать весь комментарий
13.06.2025 12:48 Ответить
Курськ- це наша історична територія, яку разом іще багато якими історичними територіями у нас просто вкрала московія. Фактично, це теж тимчасово окупована наша земля. Саме таким мав бути основний наратив нашого заходу туди. Не на територію московії, а на свою, історичну, зафіксовану у документах навіть царської імперії, територію. Наразі, ми вибиваємо звідти окупантів. Саме так потрібно це позиціонувати.
показать весь комментарий
13.06.2025 12:58 Ответить
"Ісконно" расіянська назва села...
показать весь комментарий
13.06.2025 12:11 Ответить
Оце точність, чотири шт. в рядок...
показать весь комментарий
13.06.2025 12:19 Ответить
https://t.me/ButusovPlus/20507 Американськими авіабомбами знищують GBU-39 місце дислокації російського підрозділу на Курщині.

Для чого той розголос з деталями ?

А якщо Путін подзвонить співчуваючому агресору Трампу, а той заборонить надавати ті авіабомби GBU-39 надані США, напевно, ще при Байдені...?
показать весь комментарий
13.06.2025 12:23 Ответить
 
 