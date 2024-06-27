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Украинский МиГ-29 сбрасывает авиабомбы AASM-250 "Hammer" на позиции россиян в Белгородской области. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой самолет сбрасывает две авиабомбы по целям на земле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации утверждает, что речь идет об украинском МиГ-29, который сбрасывает авиабомбы AASM-250 "Hammer" на позиции россиян в Белгородской области РФ.

Также читайте: Пентагон сосредоточен на работе с авиационной коалицией для обеспечения потребностей ВСУ

Автор: 

авиация (2839) армия РФ (19562) бомбардировка (452) Белгород (457)


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Топ комментарии
+42
Такий маневр літака - майстерність пілота - справжнього Аса.
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27.06.2024 14:08
+42
Не зовсім "обьічное".
Бо спочатку літак йшов на надмалій висоті для непомітності РЛС ворога. А потім для зменшення до мінімуму часу реакції систем ворожого ППО зробив своє фірмове "скабрирование" - став різко набирати висоту з максимальним прискоренням із наступним після скиду бомб таким же швидким зниженням до надмалої висоти.
Такі фізичні перевантаження зі збереженням концентрації всіх сил для повного контролю над літаком мало кому даються.
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27.06.2024 14:47
+30
Браво, пілоту! Слава ЗСУ!
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27.06.2024 14:27
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Такий маневр літака - майстерність пілота - справжнього Аса.
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27.06.2024 14:08 Ответить
Обычное бомбометание с кабрирования.
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27.06.2024 14:11 Ответить
Тобі подобається як кацапів іпашать?
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27.06.2024 14:28 Ответить
Странный вопрос! А кому может такое не нравиться?
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27.06.2024 17:11 Ответить
Ну, кацапам наприклад...
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27.06.2024 18:01 Ответить
Ой, ну Ви ще скажіть, що Вас цікавить їхня думка!
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27.06.2024 19:13 Ответить
https://images.app.goo.gl/hokWhtT5dZ41ks3E6
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28.06.2024 08:05 Ответить
Не зовсім "обьічное".
Бо спочатку літак йшов на надмалій висоті для непомітності РЛС ворога. А потім для зменшення до мінімуму часу реакції систем ворожого ППО зробив своє фірмове "скабрирование" - став різко набирати висоту з максимальним прискоренням із наступним після скиду бомб таким же швидким зниженням до надмалої висоти.
Такі фізичні перевантаження зі збереженням концентрації всіх сил для повного контролю над літаком мало кому даються.
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27.06.2024 14:47 Ответить
Обічное бомбометаніє - це коли ви срати ходите а тут майстерна робота
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27.06.2024 15:45 Ответить
Чудовий саундтрек.
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27.06.2024 14:09 Ответить
Кріденс якщо не помиляюсь...класна група.
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27.06.2024 14:14 Ответить
Саме так, це Creedence Clearwater Revival - Fortunate Son
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27.06.2024 15:08 Ответить
Fortunet song Creedence
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27.06.2024 15:07 Ответить
Так точно.
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27.06.2024 15:50 Ответить
Fortunet song Creedence. "Fortunate son" (так правильно) from CCR. Мой перевод: "Сынок-везунчик" или "Везучий сынок". Антивоенная песня группы Creedence, где поднимается наболевшая во время войны во Вьетнами тема несправедливости, когда мажоры, используя связи своих родителей "косили" от призыва в армию и.... им не приходилось переплывать Тису.
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28.06.2024 03:41 Ответить
ОРда которая за два с половиной года не смогла победить старенькую авиацию ВСУ еще пытается грозить НАТО.
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27.06.2024 14:12 Ответить
Це добре, але ж потрібні Фантоми, і щоб вони працювали над територією ворога!
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27.06.2024 14:17 Ответить
"Спітфаєри"....
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27.06.2024 14:22 Ответить
treba počekati koli rusņa T34 kinut v boi - osj togda nužno bude britancev ulamati
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27.06.2024 14:28 Ответить
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27.06.2024 14:32 Ответить
B-2 Spirit.....
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27.06.2024 14:29 Ответить
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27.06.2024 14:37 Ответить
Need to send this one over Moscow 😁
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27.06.2024 14:40 Ответить
make it a few of these
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27.06.2024 14:41 Ответить
One dozen. On daily basis. For a few weeks
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27.06.2024 17:14 Ответить
russia 2025

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27.06.2024 23:52 Ответить
And where the actual bombing, just like on this video, is a never-ending loop
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28.06.2024 03:48 Ответить
Браво, пілоту! Слава ЗСУ!
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27.06.2024 14:27 Ответить
**** - краса!!
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27.06.2024 14:29 Ответить
Красавчик, питань нема!
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27.06.2024 14:32 Ответить
Смерть кацапам! Путлер капут!
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27.06.2024 14:32 Ответить
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27.06.2024 14:57 Ответить
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27.06.2024 15:00 Ответить
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27.06.2024 15:22 Ответить
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27.06.2024 15:27 Ответить
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27.06.2024 15:32 Ответить
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27.06.2024 15:33 Ответить
складно якось
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27.06.2024 14:54 Ответить
Протиракетний маневр...
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27.06.2024 14:56 Ответить
На жаль двигуни вже на ладан дишать. Один чадить як паровоз.
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27.06.2024 15:22 Ответить
жере мастило, тре капремонт поршневій
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27.06.2024 16:26 Ответить
де ти в двигунах МіГа поршень знайшов??
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27.06.2024 17:50 Ответить
То був жарт
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27.06.2024 21:16 Ответить
Good morning Vietnam. Так тримати!
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27.06.2024 14:58 Ответить
ВАВ! Жріть, суки! Подяка пілоту!
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27.06.2024 14:59 Ответить
Блискуча робота
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27.06.2024 15:00 Ответить
Дуже класний музичний підпор для кліпу C.C.R
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27.06.2024 15:20 Ответить
Раньше думал что бомбы кидают только с многокилометровой высоты.
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27.06.2024 15:30 Ответить
Бомбы свободного падения так и кидают. Но необязательно с многокилометровой, главное чтобы бомбер успел отойти на безопасное для себя расстояние, от осколков и взрывной волны. Чем меньше высота, тем меньше вероятность быть захваченным ЗРК или ПЗРК.
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27.06.2024 15:40 Ответить
це було у ВВ2 щоб зенітки не дострелювали
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28.06.2024 06:45 Ответить
Против всех законов физики, на взлете!)))
Вдачі тобі Птах! Дочекайся F16!!!!
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27.06.2024 15:57 Ответить
не проти а за законами
інерція-с
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27.06.2024 16:07 Ответить
Против законов физики только у ***** все выходит, а здесь все точно как положено
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27.06.2024 17:16 Ответить
Все ПВО ушло на Крым. Как бы не старались враги доказать что ПВО у них неисчерпаемо. Пусть хоть спят у станков а оно закончится и тогда начнется самое интересное. Они взвоют!
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27.06.2024 16:08 Ответить
"В бой идут одни "старики". " Кузнечик". Классика.
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27.06.2024 17:47 Ответить
Кучно упали, я думал, что будет больший разлёт.
Хотя, наверно, так и должно быть - с одной точки сошли одновременно, и в одну точку пришли.
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27.06.2024 16:42 Ответить
вони керовані мабуть, з наведенням
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27.06.2024 19:21 Ответить
Ну ето намного лучше чем нурсами стрелять вникуда. Только зазря сколько самолетов потеряли. Теперь бы они ой как пригодились для сбрасывания высокоточных КАБов
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27.06.2024 17:42 Ответить
Пісня до речі про те, що на війну йдуть тільки бідні, багаті і сини політиків на війну не йдуть. Пісня була написана під час війни у В'єтнамі.
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27.06.2024 19:52 Ответить
Я про пісню в відео.
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27.06.2024 19:53 Ответить
її у кожний фільм пхають
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28.06.2024 06:43 Ответить
Картина маслом.
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27.06.2024 22:13 Ответить
цьому пілоту треба памятник поставити
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27.06.2024 23:23 Ответить
 
 