Украинский МиГ-29 сбрасывает авиабомбы AASM-250 "Hammer" на позиции россиян в Белгородской области. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой самолет сбрасывает две авиабомбы по целям на земле.
Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации утверждает, что речь идет об украинском МиГ-29, который сбрасывает авиабомбы AASM-250 "Hammer" на позиции россиян в Белгородской области РФ.
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показать весь комментарий27.06.2024 14:27 Ссылка
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Бо спочатку літак йшов на надмалій висоті для непомітності РЛС ворога. А потім для зменшення до мінімуму часу реакції систем ворожого ППО зробив своє фірмове "скабрирование" - став різко набирати висоту з максимальним прискоренням із наступним після скиду бомб таким же швидким зниженням до надмалої висоти.
Такі фізичні перевантаження зі збереженням концентрації всіх сил для повного контролю над літаком мало кому даються.
Fortunet songCreedence. "Fortunate son" (так правильно) from CCR. Мой перевод: "Сынок-везунчик" или "Везучий сынок". Антивоенная песня группы Creedence, где поднимается наболевшая во время войны во Вьетнами тема несправедливости, когда мажоры, используя связи своих родителей "косили" от призыва в армию и.... им не приходилось переплывать Тису.
Вдачі тобі Птах! Дочекайся F16!!!!
інерція-с
Хотя, наверно, так и должно быть - с одной точки сошли одновременно, и в одну точку пришли.