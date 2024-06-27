Украинский МиГ-29 сбрасывает авиабомбы AASM-250 "Hammer" на позиции россиян в Белгородской области. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой самолет сбрасывает две авиабомбы по целям на земле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации утверждает, что речь идет об украинском МиГ-29, который сбрасывает авиабомбы AASM-250 "Hammer" на позиции россиян в Белгородской области РФ.

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