Український МіГ-29 скидає французькі авіабомби AASM-250 "Hammer" на позиції росіян у Бєлгородській області. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому літак скидає дві авіабомби по цілям на землі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації стверджує, що йдеться про український МіГ-29, який скидає авіабомби AASM-250 "Hammer" на позиції росіян у Бєлгородській області РФ.
Для довідки:
AASM, A2SM або HAMMER - родина французьких високоточних боєприпасів, розроблених Safran Electronics & Defense. AASM є комплектом, що приєднується до некерованої бомби та перетворює її на керовану з дальністю понад 70 км. Модульність передбачає можливість інтеграції різних блоків наведення та різних бомб.
Базова версія складається із носового модуля з системою наведення та хвостового модуля з оперенням і ракетним прискорювачем, якими оснащують 250-кілограмову бомбу. Система наведення складається з інерційної системи та GPS. Інші варіанти можуть мати інфрачервоне або лазерне наведення для підвищення точності. Існують також версії зі 125, 500 і 1000-кілограмовими боєголовками. AASM надійшли на озброєння французьких ПКС та ВМС у 2007 році, оснащуючи Dassault Rafale і Mirage 2000. Про перше бойове застосування українськими силами оборони стало відомо 3 березня 2024 року. Повітряні сили ЗСУ застосували AASM-250 проти російських військових на Авдіївському коксохімічному заводі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бо спочатку літак йшов на надмалій висоті для непомітності РЛС ворога. А потім для зменшення до мінімуму часу реакції систем ворожого ППО зробив своє фірмове "скабрирование" - став різко набирати висоту з максимальним прискоренням із наступним після скиду бомб таким же швидким зниженням до надмалої висоти.
Такі фізичні перевантаження зі збереженням концентрації всіх сил для повного контролю над літаком мало кому даються.
Fortunet songCreedence. "Fortunate son" (так правильно) from CCR. Мой перевод: "Сынок-везунчик" или "Везучий сынок". Антивоенная песня группы Creedence, где поднимается наболевшая во время войны во Вьетнами тема несправедливости, когда мажоры, используя связи своих родителей "косили" от призыва в армию и.... им не приходилось переплывать Тису.
Вдачі тобі Птах! Дочекайся F16!!!!
інерція-с
Хотя, наверно, так и должно быть - с одной точки сошли одновременно, и в одну точку пришли.