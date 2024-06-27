Український МіГ-29 скидає французькі авіабомби AASM-250 "Hammer" на позиції росіян у Бєлгородській області. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому літак скидає дві авіабомби по цілям на землі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації стверджує, що йдеться про український МіГ-29, який скидає авіабомби AASM-250 "Hammer" на позиції росіян у Бєлгородській області РФ.

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Для довідки:

AASM, A2SM або HAMMER - родина французьких високоточних боєприпасів, розроблених Safran Electronics & Defense. AASM є комплектом, що приєднується до некерованої бомби та перетворює її на керовану з дальністю понад 70 км. Модульність передбачає можливість інтеграції різних блоків наведення та різних бомб.

Базова версія складається із носового модуля з системою наведення та хвостового модуля з оперенням і ракетним прискорювачем, якими оснащують 250-кілограмову бомбу. Система наведення складається з інерційної системи та GPS. Інші варіанти можуть мати інфрачервоне або лазерне наведення для підвищення точності. Існують також версії зі 125, 500 і 1000-кілограмовими боєголовками. AASM надійшли на озброєння французьких ПКС та ВМС у 2007 році, оснащуючи Dassault Rafale і Mirage 2000. Про перше бойове застосування українськими силами оборони стало відомо 3 березня 2024 року. Повітряні сили ЗСУ застосували AASM-250 проти російських військових на Авдіївському коксохімічному заводі.

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