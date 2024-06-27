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Український МіГ-29 скидає французькі авіабомби AASM-250 "Hammer" на позиції росіян у Бєлгородській області. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому літак скидає дві авіабомби по цілям на землі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації стверджує, що йдеться про український МіГ-29, який скидає авіабомби AASM-250 "Hammer" на позиції росіян у Бєлгородській області РФ.

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Для довідки:

AASM, A2SM або HAMMER - родина французьких високоточних боєприпасів, розроблених Safran Electronics & Defense. AASM є комплектом, що приєднується до некерованої бомби та перетворює її на керовану з дальністю понад 70 км. Модульність передбачає можливість інтеграції різних блоків наведення та різних бомб.

Базова версія складається із носового модуля з системою наведення та хвостового модуля з оперенням і ракетним прискорювачем, якими оснащують 250-кілограмову бомбу. Система наведення складається з інерційної системи та GPS. Інші варіанти можуть мати інфрачервоне або лазерне наведення для підвищення точності. Існують також версії зі 125, 500 і 1000-кілограмовими боєголовками. AASM надійшли на озброєння французьких ПКС та ВМС у 2007 році, оснащуючи Dassault Rafale і Mirage 2000. Про перше бойове застосування українськими силами оборони стало відомо 3 березня 2024 року. Повітряні сили ЗСУ застосували AASM-250 проти російських військових на Авдіївському коксохімічному заводі.

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Автор: 

авіація (4148) армія рф (17713) Франція (3097) бомбардування (338) Бєлгород (512)


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Топ коментарі
+42
Такий маневр літака - майстерність пілота - справжнього Аса.
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27.06.2024 14:08
+42
Не зовсім "обьічное".
Бо спочатку літак йшов на надмалій висоті для непомітності РЛС ворога. А потім для зменшення до мінімуму часу реакції систем ворожого ППО зробив своє фірмове "скабрирование" - став різко набирати висоту з максимальним прискоренням із наступним після скиду бомб таким же швидким зниженням до надмалої висоти.
Такі фізичні перевантаження зі збереженням концентрації всіх сил для повного контролю над літаком мало кому даються.
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27.06.2024 14:47
+30
Браво, пілоту! Слава ЗСУ!
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27.06.2024 14:27
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Такий маневр літака - майстерність пілота - справжнього Аса.
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27.06.2024 14:08 Відповісти
Обычное бомбометание с кабрирования.
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27.06.2024 14:11 Відповісти
Тобі подобається як кацапів іпашать?
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27.06.2024 14:28 Відповісти
Странный вопрос! А кому может такое не нравиться?
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27.06.2024 17:11 Відповісти
Ну, кацапам наприклад...
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27.06.2024 18:01 Відповісти
Ой, ну Ви ще скажіть, що Вас цікавить їхня думка!
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27.06.2024 19:13 Відповісти
https://images.app.goo.gl/hokWhtT5dZ41ks3E6
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28.06.2024 08:05 Відповісти
Не зовсім "обьічное".
Бо спочатку літак йшов на надмалій висоті для непомітності РЛС ворога. А потім для зменшення до мінімуму часу реакції систем ворожого ППО зробив своє фірмове "скабрирование" - став різко набирати висоту з максимальним прискоренням із наступним після скиду бомб таким же швидким зниженням до надмалої висоти.
Такі фізичні перевантаження зі збереженням концентрації всіх сил для повного контролю над літаком мало кому даються.
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27.06.2024 14:47 Відповісти
Обічное бомбометаніє - це коли ви срати ходите а тут майстерна робота
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27.06.2024 15:45 Відповісти
Чудовий саундтрек.
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27.06.2024 14:09 Відповісти
Кріденс якщо не помиляюсь...класна група.
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27.06.2024 14:14 Відповісти
Саме так, це Creedence Clearwater Revival - Fortunate Son
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27.06.2024 15:08 Відповісти
Fortunet song Creedence
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27.06.2024 15:07 Відповісти
Так точно.
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27.06.2024 15:50 Відповісти
Fortunet song Creedence. "Fortunate son" (так правильно) from CCR. Мой перевод: "Сынок-везунчик" или "Везучий сынок". Антивоенная песня группы Creedence, где поднимается наболевшая во время войны во Вьетнами тема несправедливости, когда мажоры, используя связи своих родителей "косили" от призыва в армию и.... им не приходилось переплывать Тису.
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28.06.2024 03:41 Відповісти
ОРда которая за два с половиной года не смогла победить старенькую авиацию ВСУ еще пытается грозить НАТО.
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27.06.2024 14:12 Відповісти
Це добре, але ж потрібні Фантоми, і щоб вони працювали над територією ворога!
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27.06.2024 14:17 Відповісти
"Спітфаєри"....
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27.06.2024 14:22 Відповісти
treba počekati koli rusņa T34 kinut v boi - osj togda nužno bude britancev ulamati
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27.06.2024 14:28 Відповісти
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27.06.2024 14:32 Відповісти
B-2 Spirit.....
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27.06.2024 14:29 Відповісти
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27.06.2024 14:37 Відповісти
Need to send this one over Moscow 😁
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27.06.2024 14:40 Відповісти
make it a few of these
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27.06.2024 14:41 Відповісти
One dozen. On daily basis. For a few weeks
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27.06.2024 17:14 Відповісти
russia 2025

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27.06.2024 23:52 Відповісти
And where the actual bombing, just like on this video, is a never-ending loop
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28.06.2024 03:48 Відповісти
Браво, пілоту! Слава ЗСУ!
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27.06.2024 14:27 Відповісти
**** - краса!!
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27.06.2024 14:29 Відповісти
Красавчик, питань нема!
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27.06.2024 14:32 Відповісти
Смерть кацапам! Путлер капут!
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27.06.2024 14:32 Відповісти
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27.06.2024 14:57 Відповісти
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27.06.2024 15:00 Відповісти
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27.06.2024 15:22 Відповісти
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27.06.2024 15:27 Відповісти
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27.06.2024 15:32 Відповісти
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27.06.2024 15:33 Відповісти
складно якось
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27.06.2024 14:54 Відповісти
Протиракетний маневр...
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27.06.2024 14:56 Відповісти
На жаль двигуни вже на ладан дишать. Один чадить як паровоз.
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27.06.2024 15:22 Відповісти
жере мастило, тре капремонт поршневій
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27.06.2024 16:26 Відповісти
де ти в двигунах МіГа поршень знайшов??
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27.06.2024 17:50 Відповісти
То був жарт
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27.06.2024 21:16 Відповісти
Good morning Vietnam. Так тримати!
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27.06.2024 14:58 Відповісти
ВАВ! Жріть, суки! Подяка пілоту!
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27.06.2024 14:59 Відповісти
Блискуча робота
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27.06.2024 15:00 Відповісти
Дуже класний музичний підпор для кліпу C.C.R
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27.06.2024 15:20 Відповісти
Раньше думал что бомбы кидают только с многокилометровой высоты.
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27.06.2024 15:30 Відповісти
Бомбы свободного падения так и кидают. Но необязательно с многокилометровой, главное чтобы бомбер успел отойти на безопасное для себя расстояние, от осколков и взрывной волны. Чем меньше высота, тем меньше вероятность быть захваченным ЗРК или ПЗРК.
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27.06.2024 15:40 Відповісти
це було у ВВ2 щоб зенітки не дострелювали
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28.06.2024 06:45 Відповісти
Против всех законов физики, на взлете!)))
Вдачі тобі Птах! Дочекайся F16!!!!
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27.06.2024 15:57 Відповісти
не проти а за законами
інерція-с
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27.06.2024 16:07 Відповісти
Против законов физики только у ***** все выходит, а здесь все точно как положено
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27.06.2024 17:16 Відповісти
Все ПВО ушло на Крым. Как бы не старались враги доказать что ПВО у них неисчерпаемо. Пусть хоть спят у станков а оно закончится и тогда начнется самое интересное. Они взвоют!
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27.06.2024 16:08 Відповісти
"В бой идут одни "старики". " Кузнечик". Классика.
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27.06.2024 17:47 Відповісти
Кучно упали, я думал, что будет больший разлёт.
Хотя, наверно, так и должно быть - с одной точки сошли одновременно, и в одну точку пришли.
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27.06.2024 16:42 Відповісти
вони керовані мабуть, з наведенням
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27.06.2024 19:21 Відповісти
Ну ето намного лучше чем нурсами стрелять вникуда. Только зазря сколько самолетов потеряли. Теперь бы они ой как пригодились для сбрасывания высокоточных КАБов
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27.06.2024 17:42 Відповісти
Пісня до речі про те, що на війну йдуть тільки бідні, багаті і сини політиків на війну не йдуть. Пісня була написана під час війни у В'єтнамі.
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27.06.2024 19:52 Відповісти
Я про пісню в відео.
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27.06.2024 19:53 Відповісти
її у кожний фільм пхають
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28.06.2024 06:43 Відповісти
Картина маслом.
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27.06.2024 22:13 Відповісти
цьому пілоту треба памятник поставити
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27.06.2024 23:23 Відповісти
 
 