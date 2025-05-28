Самолет F-16 ВС ВСУ наносит удары высокоточными авиабомбами GBU-39 по позициям российских военных в Курской области. ВИДЕО
Украинский пилот самолет F-16 нанес удар высокоточными авиабомбами GBU-39 по позициям российских военных в Курской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки пилота ВС ВСУ опубликована в соцсетях.
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+24 ALEX SUROVV #593022
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+17 Fox Fox #573921
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уря Sasha ???
але ніт - "Суджа наш" улюблена цяцька Оманської Гниди
не важливо що ...ви ж на похльобці з барського кремлівського стола
Приємно спостерігати відео з українським F-16