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Новости Видео Бои на Курщине и Сумщине F-16 для Украины
12 045 26

Самолет F-16 ВС ВСУ наносит удары высокоточными авиабомбами GBU-39 по позициям российских военных в Курской области. ВИДЕО

Украинский пилот самолет F-16 нанес удар высокоточными авиабомбами GBU-39 по позициям российских военных в Курской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки пилота ВС ВСУ опубликована в соцсетях.

Также смотрите: Пилот украинского МиГ-29 уничтожает место дислокации российских операторов FPV-дронов. ВИДЕО

Читайте: Последняя партия истребителей F-16 для Украины отправилась из Нидерландов

Автор: 

авиация (2839) самолет (3620) бомбардировка (452) Курск (1137)


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Топ комментарии
+24
Яка різниця де кацапів знищувати? Кацапів знищувати потрібно там де в дану хвилину саме ефективніше. А те що кацапи з великими втратами зайдуть на 10 метрів поля Дніпропетровщини що змінить на загальній картині лінії фронту? Буде те саме що і рашисти зараз захопили на Сумщині дві розбиті старі хати і сдохли там же охороняючи купу розбитої цегли.
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28.05.2025 13:02
+17
кацапи не люди
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28.05.2025 12:54
+16
у Кабздона вони будуть
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28.05.2025 12:52
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Не сьогодні-завтра кацапи будуть на Дніпропетровщині, а Потужне курську область "асвабаждаєт"
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28.05.2025 12:49 Ответить
Лише 2.5 км залишилось, а там - і до Кієва рукой подать.
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28.05.2025 12:51 Ответить
До Киева рукой подать - это за 3 дня?
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28.05.2025 13:08 Ответить
а с пригорку вже Лондон видать
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28.05.2025 14:02 Ответить
....в Ла-Манші будуть обгорілі в Україні п'яти мити

.
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28.05.2025 14:56 Ответить
у Кабздона вони будуть
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28.05.2025 12:52 Ответить
люди кажуть що вже просунулися до Полтавської
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28.05.2025 12:53 Ответить
кацапи не люди
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28.05.2025 12:54 Ответить
Ты нормальный?! Карты видел когда-нибудь?
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28.05.2025 13:19 Ответить
До Львовской
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28.05.2025 15:11 Ответить
Яка різниця де кацапів знищувати? Кацапів знищувати потрібно там де в дану хвилину саме ефективніше. А те що кацапи з великими втратами зайдуть на 10 метрів поля Дніпропетровщини що змінить на загальній картині лінії фронту? Буде те саме що і рашисти зараз захопили на Сумщині дві розбиті старі хати і сдохли там же охороняючи купу розбитої цегли.
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28.05.2025 13:02 Ответить
у 2022 році Київ за три дня....... у 2025 році кацапи УРЯ звільнили расейскую суджу ...
уря Sasha ???
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28.05.2025 17:01 Ответить
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28.05.2025 12:49 Ответить
мы защищаем украиноязычных курской области
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28.05.2025 12:51 Ответить
Дайте ракети JASSM на 1000 км, хоч штук 500. Жмоти.
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28.05.2025 12:54 Ответить
ах, який красень...
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28.05.2025 12:56 Ответить
тфу тфу тфу ,не зглазь
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28.05.2025 13:00 Ответить
БЧ как у шахеда(93кг), при точном попадании мало не покажется.
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28.05.2025 13:04 Ответить
мда.. а наші хлопці на Сході та Півдні як же ?..їм би таке прикриття не завадило б

але ніт - "Суджа наш" улюблена цяцька Оманської Гниди
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28.05.2025 13:11 Ответить
Туди теж накидують.
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28.05.2025 14:03 Ответить
подивіться Армія ТВ і побачите як працює авіація ,в тому числі по курщині . вам би ,хіба щось скиздіти про Зеленського.
не важливо що ...ви ж на похльобці з барського кремлівського стола
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28.05.2025 15:08 Ответить
Ти ще порадь телемарахфон подивитись. Про борщовий набір...Кловуни пля***ь...
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28.05.2025 16:17 Ответить
Це вже архівні записи. Вже все змінилось з того часу.
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28.05.2025 13:25 Ответить
Невже вбиті кацапи ожили?
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28.05.2025 17:44 Ответить
Не повіриш. Вони стали зомбі. Бачив в кіні? Ото там таке вийшло.
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28.05.2025 18:21 Ответить
Згадалися часи, коли ми молилися про постачання F-16 в Україну)

Приємно спостерігати відео з українським F-16
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28.05.2025 17:50 Ответить
 
 