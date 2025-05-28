Літак F-16 ПС ЗСУ завдає ударів високоточними авіабомбами GBU-39 по позиціях російських військових в Курській області. ВIДЕО
Український пілот літак F-16 завдав удару високоточними авіабомбами GBU-39 по позиціях російських військових в Курській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки пілота ПС ЗСУ опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+21 ALEX SUROVV #593022
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+13 Fox Fox #573921
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+13 Fox Fox #573921
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уря Sasha ???
але ніт - "Суджа наш" улюблена цяцька Оманської Гниди
не важливо що ...ви ж на похльобці з барського кремлівського стола
Приємно спостерігати відео з українським F-16