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Новини Відео Бої на Курщині та Сумщині F-16 для України
11 543 26

Літак F-16 ПС ЗСУ завдає ударів високоточними авіабомбами GBU-39 по позиціях російських військових в Курській області. ВIДЕО

Український пілот літак F-16 завдав удару високоточними авіабомбами GBU-39 по позиціях російських військових в Курській області. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки пілота ПС ЗСУ опублікований у соцмережах.

Також дивіться: Пілот українського МіГ-29 знищує місце дислокації російських операторів FPV-дронів. ВIДЕО

Читайте: Остання партія винищувачів F-16 для України відправилася з Нідерландів

Автор: 

авіація (4149) літак (2936) бомбардування (339) Курськ (1148)


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Топ коментарі
+21
Яка різниця де кацапів знищувати? Кацапів знищувати потрібно там де в дану хвилину саме ефективніше. А те що кацапи з великими втратами зайдуть на 10 метрів поля Дніпропетровщини що змінить на загальній картині лінії фронту? Буде те саме що і рашисти зараз захопили на Сумщині дві розбиті старі хати і сдохли там же охороняючи купу розбитої цегли.
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28.05.2025 13:02
+13
у Кабздона вони будуть
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28.05.2025 12:52
+13
кацапи не люди
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28.05.2025 12:54
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Не сьогодні-завтра кацапи будуть на Дніпропетровщині, а Потужне курську область "асвабаждаєт"
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28.05.2025 12:49 Відповісти
Лише 2.5 км залишилось, а там - і до Кієва рукой подать.
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28.05.2025 12:51 Відповісти
До Киева рукой подать - это за 3 дня?
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28.05.2025 13:08 Відповісти
а с пригорку вже Лондон видать
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28.05.2025 14:02 Відповісти
....в Ла-Манші будуть обгорілі в Україні п'яти мити

.
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28.05.2025 14:56 Відповісти
у Кабздона вони будуть
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28.05.2025 12:52 Відповісти
люди кажуть що вже просунулися до Полтавської
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28.05.2025 12:53 Відповісти
кацапи не люди
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28.05.2025 12:54 Відповісти
Ты нормальный?! Карты видел когда-нибудь?
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28.05.2025 13:19 Відповісти
До Львовской
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28.05.2025 15:11 Відповісти
Яка різниця де кацапів знищувати? Кацапів знищувати потрібно там де в дану хвилину саме ефективніше. А те що кацапи з великими втратами зайдуть на 10 метрів поля Дніпропетровщини що змінить на загальній картині лінії фронту? Буде те саме що і рашисти зараз захопили на Сумщині дві розбиті старі хати і сдохли там же охороняючи купу розбитої цегли.
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28.05.2025 13:02 Відповісти
у 2022 році Київ за три дня....... у 2025 році кацапи УРЯ звільнили расейскую суджу ...
уря Sasha ???
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28.05.2025 17:01 Відповісти
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28.05.2025 12:49 Відповісти
мы защищаем украиноязычных курской области
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28.05.2025 12:51 Відповісти
Дайте ракети JASSM на 1000 км, хоч штук 500. Жмоти.
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28.05.2025 12:54 Відповісти
ах, який красень...
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28.05.2025 12:56 Відповісти
тфу тфу тфу ,не зглазь
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28.05.2025 13:00 Відповісти
БЧ как у шахеда(93кг), при точном попадании мало не покажется.
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28.05.2025 13:04 Відповісти
мда.. а наші хлопці на Сході та Півдні як же ?..їм би таке прикриття не завадило б

але ніт - "Суджа наш" улюблена цяцька Оманської Гниди
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28.05.2025 13:11 Відповісти
Туди теж накидують.
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28.05.2025 14:03 Відповісти
подивіться Армія ТВ і побачите як працює авіація ,в тому числі по курщині . вам би ,хіба щось скиздіти про Зеленського.
не важливо що ...ви ж на похльобці з барського кремлівського стола
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28.05.2025 15:08 Відповісти
Ти ще порадь телемарахфон подивитись. Про борщовий набір...Кловуни пля***ь...
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28.05.2025 16:17 Відповісти
Це вже архівні записи. Вже все змінилось з того часу.
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28.05.2025 13:25 Відповісти
Невже вбиті кацапи ожили?
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28.05.2025 17:44 Відповісти
Не повіриш. Вони стали зомбі. Бачив в кіні? Ото там таке вийшло.
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28.05.2025 18:21 Відповісти
Згадалися часи, коли ми молилися про постачання F-16 в Україну)

Приємно спостерігати відео з українським F-16
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28.05.2025 17:50 Відповісти
 
 