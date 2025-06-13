Знищення авіабомбами GBU-39 місця дислокації російських військових у селі Кульбаки на Курщині. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований фрагмент бойової роботи українських пілотів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни американськими авіабомбами знищують місце дислокації російського підрозділу на Курщині.

"Розташування російських окупантів у селі Кульбаки Курської області зазнало тотального демонтажу за допомогою авіабомб GBU-39. Українська авіація відпрацювала з точністю до метра!", - зазначає у коментар автор публікації.

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GBU-39 - це американська високоточна керована авіабомба малого діаметру (SDB), розроблена для ураження важливих та укріплених об'єктів з високою точністю, мінімізуючи побічні пошкодження.

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