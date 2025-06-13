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Новини Відео Бойові дії на Курщині Розвиток авіації ЗСУ
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Знищення авіабомбами GBU-39 місця дислокації російських військових у селі Кульбаки на Курщині. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований фрагмент бойової роботи українських пілотів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни американськими авіабомбами знищують місце дислокації російського підрозділу на Курщині.

"Розташування російських окупантів у селі Кульбаки Курської області зазнало тотального демонтажу за допомогою авіабомб GBU-39. Українська авіація відпрацювала з точністю до метра!", - зазначає у коментар автор публікації.

Дивіться: Літак F-16 ПС ЗСУ завдає ударів високоточними авіабомбами GBU-39 по позиціях російських військових в Курській області. ВIДЕО

Також дивіться: Пілот українського МіГ-29 уразив двома бомбами GBU-62 командний пункт армії РФ поблизу окупованих Олешків на Херсонщині. ВIДЕО

GBU-39 - це американська високоточна керована авіабомба малого діаметру (SDB), розроблена для ураження важливих та укріплених об'єктів з високою точністю, мінімізуючи побічні пошкодження.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український МіГ-29 скидає французькі авіабомби AASM-250 "Hammer" на позиції росіян у Бєлгородській області. ВIДЕО

Автор: 

авіація (4178) армія рф (17889) знищення (7608) бомбардування (339) Курськ (1165)


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Топ коментарі
+7
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13.06.2025 12:00 Відповісти
+6
+++
Ок.
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13.06.2025 12:00 Відповісти
+5
Філігрань!
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13.06.2025 12:00 Відповісти
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13.06.2025 12:00 Відповісти
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13.06.2025 12:00 Відповісти
+++
Ок.
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13.06.2025 12:00 Відповісти
++++ (якщо бути точним)
Ох@уїтітєльно ! Разів п'ять передивився.
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13.06.2025 12:57 Відповісти
Оркам пора йти до пекла і передайте привіт кремлівському
вибл@дку , щоби зберався в гості до кабиздоха
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13.06.2025 12:02 Відповісти
А можна ось так розносити будинки мешканців курська у відповідь на обстріли наши міст. Війна тоді дуже швидко скінчится.
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13.06.2025 12:06 Відповісти
Нє, це не буде мати ніякого ефекту. Може якшо будинки в Мацкві. І то це не 100%. А на Курськ всім посрати.
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13.06.2025 12:08 Відповісти
Не скінчиться Кролику, там хлебало все у нашій крові. Я теж попив ціх *********....
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13.06.2025 12:12 Відповісти
Скінчится 100%. Я довго жив серед нацистів россії.
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13.06.2025 12:51 Відповісти
І чим ми тоді будемо відрізнятися від кацапів ?
У нас немає достатньо бомб для військових об*єктів, а ти пропонуєш витрачати їх на біосміття !?
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13.06.2025 12:14 Відповісти
Ми відрізняємось від якцапів тим, що захищаємо свою країну. Для захисту своєї країни всі засоби чудові, якщо вони ведуть до перемоги.
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13.06.2025 12:48 Відповісти
Курськ- це наша історична територія, яку разом іще багато якими історичними територіями у нас просто вкрала московія. Фактично, це теж тимчасово окупована наша земля. Саме таким мав бути основний наратив нашого заходу туди. Не на територію московії, а на свою, історичну, зафіксовану у документах навіть царської імперії, територію. Наразі, ми вибиваємо звідти окупантів. Саме так потрібно це позиціонувати.
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13.06.2025 12:58 Відповісти
"Ісконно" расіянська назва села...
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13.06.2025 12:11 Відповісти
Оце точність, чотири шт. в рядок...
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13.06.2025 12:19 Відповісти
https://t.me/ButusovPlus/20507 Американськими авіабомбами знищують GBU-39 місце дислокації російського підрозділу на Курщині.

Для чого той розголос з деталями ?

А якщо Путін подзвонить співчуваючому агресору Трампу, а той заборонить надавати ті авіабомби GBU-39 надані США, напевно, ще при Байдені...?
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13.06.2025 12:23 Відповісти
 
 