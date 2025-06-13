Знищення авіабомбами GBU-39 місця дислокації російських військових у селі Кульбаки на Курщині. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований фрагмент бойової роботи українських пілотів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни американськими авіабомбами знищують місце дислокації російського підрозділу на Курщині.
"Розташування російських окупантів у селі Кульбаки Курської області зазнало тотального демонтажу за допомогою авіабомб GBU-39. Українська авіація відпрацювала з точністю до метра!", - зазначає у коментар автор публікації.
GBU-39 - це американська високоточна керована авіабомба малого діаметру (SDB), розроблена для ураження важливих та укріплених об'єктів з високою точністю, мінімізуючи побічні пошкодження.
Топ коментарі
+7 Зэлэный_Змий
показати весь коментар13.06.2025 12:00 Відповісти Посилання
+6 Lax Klyaks
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+5 Angelina
показати весь коментар13.06.2025 12:00 Відповісти Посилання
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Ок.
Ох@уїтітєльно ! Разів п'ять передивився.
вибл@дку , щоби зберався в гості до кабиздоха
У нас немає достатньо бомб для військових об*єктів, а ти пропонуєш витрачати їх на біосміття !?
Для чого той розголос з деталями ?
А якщо Путін подзвонить співчуваючому агресору Трампу, а той заборонить надавати ті авіабомби GBU-39 надані США, напевно, ще при Байдені...?