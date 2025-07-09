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Новости Авиация ВСУ
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Украинский СУ-27 нанес удар по месту сбора вражеских БПЛА и живой силе оккупанта в Луганской области. ВИДЕО

Пилот украинского СУ-27 уничтожил пункт дислокации оккупантов на Луганщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагмента успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

"Эксклюзивчик, наш Су-27 ВС ВСУ нанес удар по месту сбора вражеских БпЛА и живой силе оккупанта на Луганщине. Несмотря на почти полную оккупацию территории Луганской области наши силы до сих пор держатся и нуждаются в поддержке, поэтому авиация будет #башить дальше на всех направлениях", - отмечает в комментарии автор публикации.

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Автор: 

авиация (2879) армия РФ (19985) уничтожение (7450) Луганская область (6522)


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Бомба/ракета,пушка/граната.Може наші зможуть таки хоч пару сот каб у місяць вироблять.Імпортні бомби дорогі і їх мало.
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09.07.2025 11:28 Ответить
 
 