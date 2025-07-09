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Украинский СУ-27 нанес удар по месту сбора вражеских БПЛА и живой силе оккупанта в Луганской области. ВИДЕО
Пилот украинского СУ-27 уничтожил пункт дислокации оккупантов на Луганщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагмента успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.
"Эксклюзивчик, наш Су-27 ВС ВСУ нанес удар по месту сбора вражеских БпЛА и живой силе оккупанта на Луганщине. Несмотря на почти полную оккупацию территории Луганской области наши силы до сих пор держатся и нуждаются в поддержке, поэтому авиация будет #башить дальше на всех направлениях", - отмечает в комментарии автор публикации.
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Андрій Собченко #592866
показать весь комментарий09.07.2025 11:28 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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