Пилот украинского МиГ-29 авиабомбами GBU-39 уничтожает полевой пункт управления оккупантов на юге Украины. ВИДЕО
Пилот украинского МиГ-29 высокоточными американскими авиабомбами GBU-39 уничтожил полевой пункт управления армии оккупантов на юге Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.
"Демилитаризация вражеских фортификаций продолжается, МиГ-29 бомбами #GBU39 накрывает позиции оккупантов на Юге. Общий результат: полевой ПУ уничтожен, офицеры ПУ и штурмовики закобзонились, оборудование и БК прикурено", - отмечается в комментарии к видео.
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мене чомусь клинить на тому, що перед отриманням ф16 нам казали вони потрібні щоб використовувати всю номенклатуру *********** з більшої відстані, безпечніше та влучніше
Приклад ? Те як Ізраїль розібрався з Іраном..буквально на 12 днів.