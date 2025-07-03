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Пилот украинского МиГ-29 авиабомбами GBU-39 уничтожает полевой пункт управления оккупантов на юге Украины. ВИДЕО

Пилот украинского МиГ-29 высокоточными американскими авиабомбами GBU-39 уничтожил полевой пункт управления армии оккупантов на юге Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

"Демилитаризация вражеских фортификаций продолжается, МиГ-29 бомбами #GBU39 накрывает позиции оккупантов на Юге. Общий результат: полевой ПУ уничтожен, офицеры ПУ и штурмовики закобзонились, оборудование и БК прикурено", - отмечается в комментарии к видео.

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авиация (2876) армия РФ (19934) оружие (10294) уничтожение (7420)


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Влучний чавуній.
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03.07.2025 11:27 Ответить
Красень!
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03.07.2025 11:44 Ответить
Птахам України - успіхів і вдачі й надалі!!!!
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03.07.2025 11:46 Ответить
і знов бомбами працюють міги
мене чомусь клинить на тому, що перед отриманням ф16 нам казали вони потрібні щоб використовувати всю номенклатуру *********** з більшої відстані, безпечніше та влучніше
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03.07.2025 11:52 Ответить
Наскільки пам'ятаю F-16 має слабкий двигун і він невзмозі швидко і на короткій відстані підняти важкі бомби на велику висоту і скинувши їх втекти від ворожого ПВО
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03.07.2025 12:07 Ответить
Ну, не то щоб слабкий... Але thrust-to-weight ratio у МіГ-29 (якщо двигуни у доброму стані, звісно!) вважається вищим за такий у F-16.
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03.07.2025 12:13 Ответить
Ось що потрібно для перемоги...повне домінування літаків у повітрі.
Приклад ? Те як Ізраїль розібрався з Іраном..буквально на 12 днів.
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03.07.2025 12:28 Ответить
 
 