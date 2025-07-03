Пилот украинского МиГ-29 авиабомбами GBU-39 уничтожает полевой пункт управления оккупантов на юге Украины. ВИДЕО

Пилот украинского МиГ-29 высокоточными американскими авиабомбами GBU-39 уничтожил полевой пункт управления армии оккупантов на юге Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

"Демилитаризация вражеских фортификаций продолжается, МиГ-29 бомбами #GBU39 накрывает позиции оккупантов на Юге. Общий результат: полевой ПУ уничтожен, офицеры ПУ и штурмовики закобзонились, оборудование и БК прикурено", - отмечается в комментарии к видео.

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