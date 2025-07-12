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Новини Відео Авіація ЗСУ
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Екіпаж МіГ-29 влучним скидом авіабомби GBU-62 руйнує переправу в окупованій Василівці на Запоріжжі. ВIДЕО

Український екіпаж МіГ-29 влучним скидом авіабомби GBU-62 знищив переправу в окупованій Василівці на Запоріжжі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Авіація продовжує працювати на всіх напрямках. Ну ось це і сталось, екіпаж МіГ-29 влучним скидом GBU62 руйнує переправу у Василівці на Запоріжжі. Як можна побачити на відео, спроби ворога перетнути даний участок уже були, проте наші козаки #башать цю нечисть всіма силами. Прорідили трішки тут Буки тож ударів стане більше, а уже є дуже і дуже смачні удари по КП, ПУ, БпЛА і бк, підтверджені знищені офіцери і сотні жмурів болотяних", - пише у коментарі автор публікації.

Дивіться: Український МіГ-29 скидає чотири високоточні авіабомби GBU-39 на позиції окупантів. ВIДЕО

Автор: 

авіація (4212) Запорізька область (3833) бомбардування (344) Василівський район (65) Василівка (2)


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Небесний вогонь на кацапські сраки - це завжди красиво і зворушливо!
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12.07.2025 15:56 Відповісти
Точнісенько!
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12.07.2025 15:59 Відповісти
пілот ювелір
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12.07.2025 16:03 Відповісти
гарна робота!!!
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12.07.2025 16:04 Відповісти
Переправа, переправа, берег левый, берег правый, нет теперь тут переправы берег левый-берег правый..
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12.07.2025 16:18 Відповісти
"НЛО" біля автовокзалу на брухт порізали?
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12.07.2025 16:35 Відповісти
Та ні, стоїть. Як видно на цьому відео. Цей міст, підірвали на початку війни. Хто і як, зліпив його знову?
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12.07.2025 17:03 Відповісти
Бомбезно!!))
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12.07.2025 17:03 Відповісти
Що значить, "спроби були"? Кам'янське, яке починається біля цього мосту, майже повнітю захоплене
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12.07.2025 17:08 Відповісти
Московити будуть вмирати, поки не закінчаться.
Ціль есвео для України: 90 млн трупів кацапів.
1 МЛН вже утилізовано.
Треба ї6ашити також по т.зв. "мірняку".
По кордонах України зразка 1991 року має бути з підарського боку 800--1000 км кіл-зона, де українські дрони будуть автоматично винищувати все без винятку живе, що має ознаки прямоходіння.
Слава Україні!
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12.07.2025 17:09 Відповісти
 
 