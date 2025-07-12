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Екіпаж МіГ-29 влучним скидом авіабомби GBU-62 руйнує переправу в окупованій Василівці на Запоріжжі. ВIДЕО
Український екіпаж МіГ-29 влучним скидом авіабомби GBU-62 знищив переправу в окупованій Василівці на Запоріжжі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Авіація продовжує працювати на всіх напрямках. Ну ось це і сталось, екіпаж МіГ-29 влучним скидом GBU62 руйнує переправу у Василівці на Запоріжжі. Як можна побачити на відео, спроби ворога перетнути даний участок уже були, проте наші козаки #башать цю нечисть всіма силами. Прорідили трішки тут Буки тож ударів стане більше, а уже є дуже і дуже смачні удари по КП, ПУ, БпЛА і бк, підтверджені знищені офіцери і сотні жмурів болотяних", - пише у коментарі автор публікації.
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Ціль есвео для України: 90 млн трупів кацапів.
1 МЛН вже утилізовано.
Треба ї6ашити також по т.зв. "мірняку".
По кордонах України зразка 1991 року має бути з підарського боку 800--1000 км кіл-зона, де українські дрони будуть автоматично винищувати все без винятку живе, що має ознаки прямоходіння.
Слава Україні!