УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11699 відвідувачів онлайн
Новини Відео Авіація ЗСУ
2 919 12

Український екіпаж літака МіГ-29 знищує місце дислокації окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Український екіпаж літака МіГ-29 знищив місце дислокації окупантів на Запорізькому напрямку високоточними американськими авіабомбами GBU-62.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських пілотів опублікований у соцмережах.

"Милосердя в наш час стало рідкісним явищем, але наш екіпаж МіГ-29 демонструє, що воно ще живе. На Запорізькому напрямку штурмові групи ворога зайняли приміщення школи і декілька будівель довкола, авіація один раз зробила попередження, не дійшло… Що ж, милосердям виявилось - добити виживших окупантів, що валялись під руїнами. GBU62", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Екіпаж МіГ-29 влучним скидом авіабомби GBU-62 руйнує переправу в окупованій Василівці на Запоріжжі. ВIДЕО

Автор: 

авіація (4215) Запорізька область (3837)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+10
І що тут такого? Чим їх, з руїн, "виколупувать"? Посилать на штурм піхоту? Так ми покладемо втричі більше своїх, ніж уб"єм кацапів... Бо вони з укриттів стрілятимуть... А так : кого не вб"є - того завалить уламками... А хто цілим вискочить - того й пострілять можна...
показати весь коментар
14.07.2025 15:55 Відповісти
+6
А ей что с танками воевать ?Она воюет с противником!
показати весь коментар
14.07.2025 15:53 Відповісти
+4
Нігуя собі - тим хто там шифрувався - мало не показалось
показати весь коментар
14.07.2025 15:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нігуя собі - тим хто там шифрувався - мало не показалось
показати весь коментар
14.07.2025 15:48 Відповісти
З пiхотою воює авiацiя. Мдя...
показати весь коментар
14.07.2025 15:49 Відповісти
А ей что с танками воевать ?Она воюет с противником!
показати весь коментар
14.07.2025 15:53 Відповісти
І що тут такого? Чим їх, з руїн, "виколупувать"? Посилать на штурм піхоту? Так ми покладемо втричі більше своїх, ніж уб"єм кацапів... Бо вони з укриттів стрілятимуть... А так : кого не вб"є - того завалить уламками... А хто цілим вискочить - того й пострілять можна...
показати весь коментар
14.07.2025 15:55 Відповісти
Їхня так само скидає на позиції нашої піхоти каби,тільки у 100 раз більше.Зараз з їхньою піхотою воює все,бо підари воюють переважно піхотою.
показати весь коментар
14.07.2025 16:08 Відповісти
Сама ефективна штука на фронті. З'являється раптово, б'є зразу, без пристрілки. Який удар самі бачите.
показати весь коментар
14.07.2025 15:57 Відповісти
Кілька цеглин тут і там, трохи штукатурки і знову буде як нове 😁
показати весь коментар
14.07.2025 16:06 Відповісти
-Бєлий дым, бєлий дим, я прошу, ти сойді, помогі мнє вєрнуть мойо счастьє.
-А хєр вам,орки, замість щастя!
показати весь коментар
14.07.2025 16:09 Відповісти
GBU-39, шо на видео, высокоточная, скоростная, с БЧ 93 кг. Результат применения хорошо виден.
показати весь коментар
14.07.2025 16:24 Відповісти
GBU-39 по перше дорога, по друге прибункерна. Детонує при значному заглибленні. Та має всього 16 кг вибухівки. На відео певно щось з JDAM.
GBU-32 450 кг, або ще імовірніше GBU-38 230 кг.
показати весь коментар
14.07.2025 16:45 Відповісти
Школа-інтернат в Кам'янському
показати весь коментар
14.07.2025 16:57 Відповісти
Слава ЗСУ! Слава Україні! Віримо у Перемогу над кацапнею!
показати весь коментар
14.07.2025 17:17 Відповісти
 
 