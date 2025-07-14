Український екіпаж літака МіГ-29 знищує місце дислокації окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Український екіпаж літака МіГ-29 знищив місце дислокації окупантів на Запорізькому напрямку високоточними американськими авіабомбами GBU-62.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських пілотів опублікований у соцмережах.

"Милосердя в наш час стало рідкісним явищем, але наш екіпаж МіГ-29 демонструє, що воно ще живе. На Запорізькому напрямку штурмові групи ворога зайняли приміщення школи і декілька будівель довкола, авіація один раз зробила попередження, не дійшло… Що ж, милосердям виявилось - добити виживших окупантів, що валялись під руїнами. GBU62", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Екіпаж МіГ-29 влучним скидом авіабомби GBU-62 руйнує переправу в окупованій Василівці на Запоріжжі. ВIДЕО