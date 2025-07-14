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Український екіпаж літака МіГ-29 знищує місце дислокації окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
Український екіпаж літака МіГ-29 знищив місце дислокації окупантів на Запорізькому напрямку високоточними американськими авіабомбами GBU-62.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських пілотів опублікований у соцмережах.
"Милосердя в наш час стало рідкісним явищем, але наш екіпаж МіГ-29 демонструє, що воно ще живе. На Запорізькому напрямку штурмові групи ворога зайняли приміщення школи і декілька будівель довкола, авіація один раз зробила попередження, не дійшло… Що ж, милосердям виявилось - добити виживших окупантів, що валялись під руїнами. GBU62", - зазначається у коментарі до відео.
Топ коментарі
+10 Яр Холодний
показати весь коментар14.07.2025 15:55 Відповісти Посилання
+6 Karl Weber
показати весь коментар14.07.2025 15:53 Відповісти Посилання
+4 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар14.07.2025 15:48 Відповісти Посилання
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-А хєр вам,орки, замість щастя!
GBU-32 450 кг, або ще імовірніше GBU-38 230 кг.