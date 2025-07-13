Росіянам запустили прямі авіарейси з Москви до столиці КНДР

Федеральне агентство повітряного транспорту РФ (Росавіація) дозволило російській авіакомпанії Nordwind виконувати рейси до Північної Кореї.

Про це йдеться в наказі російського відомства, передає The Moscow Times.

Перельоти здійснюватимуться між Москвою та Пхеньяном двічі на тиждень. Перший авіарейс до столиці КНДР має відбутися в неділю, 27 липня.

Наразі громадяни РФ можуть дістатися КНДР з Владивостока на спецрейсах північнокорейської державіакомпанії Air Koryo або поїздом у складі тургистичнх груп. При цьому необхідно оформити візу через акредитоване Міністерством закордонних справ КНДР турагентство в Росії.

При цьому, на думку віцепрезидента Російського союзу туріндустрії Дмітрія Горіна, Північна Корея, швидше за все, не стане популярним напрямом для туристів із Росії після відкриття нового авіамаршруту – попит на строго організовані тури в КНДР буде у тих росіян, кому цікавий колорит і специфіка закритої країни.

Раніше повідомлялося, що компанія РЖД ("Российские железные дороги", залізничний оператор Росії) оголосила про відновлення прямого сполучення між столицями Північної Кореї та Росії після п'ятирічної перерви. Це найдовший безпересадковий залізничний маршрут у світі: відстань між містами складає понад 10 тис. кілометрів, а час у дорозі – вісім діб.

У квітні стало відомо, що Росія почала будувати автомобільний міст через річку Туманну в Приморському краї, що з'єднає РФ із Північної Кореєю.

У вересні минулого року російська залізниця оголосила про запуск пасажирських поїздів у КНДР.

Наприкінці червня цьогоріч у Північній Кореї відкрили курорт для росіян поряд із колишнім ракетним полігоном. Проте більшість готелів на новому пляжному курорті Вонсан у Північній Кореї залишаються недобудованими, незважаючи на офіційне відкриття.