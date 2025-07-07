На курорті для росіян у КНДР дві третини готелів виявилися недобудованими

Більшість готелів на новому пляжному курорті Вонсан у Північній Кореї залишаються недобудованими, незважаючи на офіційне відкриття 26 червня.Так, із 17 готелів, заявлених у туристичному проєкті, повністю готові лише шість.

Про це свідчить аналіз NK News, що базується на новій офіційній карті курорту, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, 11 найбільших готелів досі не мають назв, ймовірно, вони не введені в експлуатацію. На кадрах із церемонії відкриття будівлі виглядають завершеними зовні, але на них відсутня навігація або вивіски.

Курорт Вонсан, розташований на східному узбережжі КНДР, будувався із шестирічним запізненням від початкового плану, зокрема через пандемію коронавірусу. Курорт розрахований на прийом до 20 тис. гостей, займає 4 км узбережжя та включає готелі, ресторани, торгові центри та аквапарк. У цьому районі традиційно мешкає північнокорейська еліта.

"Мінусом" курорту є наявність ракетного полігону неподалік, на якому раніше випробовували зброю.

Туроператори припускали, що курорт насамперед відкриють для російських туристів, які залишаються рідкісними іноземцями, що були допущені в окремі регіони країни.

Раніше стало відомо, що між столицями Росії та Північної Кореї – між Москвою та Пхеньяном – можуть з'явитися прямі авіарейси: про дозвіл відкрити такий маршрут Росавіацію попросила російська авіакомпанія Nordwind.

До того компанія РЖД ("Российские железные дороги", залізничний оператор Росії) оголосила про відновлення прямого сполучення між столицями Північної Кореї та Росії після п'ятирічної перерви. Це найдовший безпересадковий залізничний маршрут у світі: відстань між містами складає понад 10 тис. кілометрів, а час у дорозі – вісім діб.

У квітні стало відомо, що Росія почала будувати автомобільний міст через річку Туманну в Приморському краї, що з'єднає РФ із Північної Кореєю.