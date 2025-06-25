Для росіян запустять прямі авіарейси з Москви до КНДР

Між столицями Росії та Північної Кореї – між Москвою та Пхеньяном – можуть з'явитися прямі авіарейси: про дозвіл відкрити такий маршрут Росавіацію попросила російська авіакомпанія Nordwind.

Про це пише The Moscow Times.

Перевізник хоче організувати виконання двох регулярних рейсів на тиждень із Москви до Пхеньяну.

Зараз росіяни зараз можуть потрапити на територію КНДР спецрейсами північнокорейської державіакомпанії Air Koryo (із Владивостока) або поїздом у складі організованих туроператором груп. При цьому необхідно оформити візу.

Переговори російського Мінтрансу з представниками авіаційних властей КНДР щодо потенційного розширення авіасполучення розпочалися наприкінці 2023 року. З лютого 2020 по серпень 2023 року перельоти з Владивостока до Пхеньяну не проводилися на тлі обмежень унаслідок пандемії коронавірусу.

На думку учасників туристичного бінесу Росії, Північна Корея навряд чи стане масовим напрямком для російських туристів у разі відкриття нового авіамаршруту – на строго організовані тури в КНДР буде попит із боку тих, кого приваблює колорит і специфіка закритої країни, вважає він.

Іншою складністю для поїздок до КНДР будуть проблеми з доступом до інтернету, дорожнеча роумінгу, а також необхідність спростити процедуру оформлення документів та грошових розрахунків (у Північній Кореї вони проводяться лише готівкою).

Раніше повідомлялося, що компанія РЖД ("Российские железные дороги", залізничний оператор Росії) оголосила про відновлення прямого сполучення між столицями Північної Кореї та Росії після п'ятирічної перерви. Це найдовший безпересадковий залізничний маршрут у світі: відстань між містами складає понад 10 тис. кілометрів, а час у дорозі – вісім діб.

У квітні стало відомо, що Росія почала будувати автомобільний міст через річку Туманну в Приморському краї, що з'єднає РФ із Північної Кореєю.

У вересні минулого року російська залізниця оголосила про запуск пасажирських поїздів у КНДР.

У лютому 2024 року повідомлялося, що для росіян готують новий курорт у Північній Кореї. Вонсан-Кальмаська туристична зона площею 2,8 кв. км включатиме 54 готелі, 29 магазинів, чотирикілометровий пляж та іншу інфраструктуру. Відкриття відбудеться найближчими роками.

Пізніше стало відомо, що Росія та Північна Корея домовилися відновити авіасполучення для відправки російських туристів до КНДР.