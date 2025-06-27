У Північній Кореї відкрили курорт для росіян поряд із колишнім ракетним полігоном. ФОТО

Північна Корея відкрила курорт Вонсан на східному узбережжі країни. Він був побудований через шість років після запланованого терміну через пандемію. Курорт може прийняти до 20 тис. осіб, займає чотирикілометрову ділянку узбережжя та включає готелі, ресторани, торгові центри та аквапарк.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на The Korea Herald.

Як повідомляється, поряд із невеликими бюджетними корпусами є VIP-котеджі та готелі з білими роялями у холах, басейнами та ставками. "Мінусом" курорту є наявність ракетного полігону неподалік, на якому раніше випробовували зброю.

Спочатку Північна Корея поставила за мету завершити будівництво туристичної зони до 15 квітня 2019 року, щоб відзначити річницю народження покійного засновника країни Кім Ір Сена, однак проєкт неодноразово відкладався через труднощі із забезпеченням будівельними матеріалами через міжнародні санкції. Будівництво було зупинено після спалаху пандемії COVID-19 і залишалося призупиненим до 2024 року.

Водночас не виключено, що будівництво відновилося за матеріальної підтримки Росії.

Кім Чен Ин провів церемонію відкриття та назвав проєкт "одним із найбільших успіхів цього року". Він охарактеризував його як перший крок у розвитку туризму. Керівника КНДР супроводжували його дочка Кім Чжу Е та дружина Лі Соль Чжу.

Як почесний гість церемонії був присутній російський посол Александр Мацегора.

Туроператори припускають, що курорт насамперед відкриють для російських туристів, які залишаються рідкісними іноземцями, що були допущені в окремі регіони країни. До того ж відкриття співпало з посиленням партнерства між КНДР та Росією – цього тижня країни відновили пряме авіа- та залізничне сполучення між своїми столицями, яке було перервано п'ять років тому через пандемію коронавірусу.

Курорт почне приймати гостей із 1 липня.









Раніше стало відомо, що між столицями Росії та Північної Кореї – між Москвою та Пхеньяном – можуть з'явитися прямі авіарейси: про дозвіл відкрити такий маршрут Росавіацію попросила російська авіакомпанія Nordwind.

До того компанія РЖД ("Российские железные дороги", залізничний оператор Росії) оголосила про відновлення прямого сполучення між столицями Північної Кореї та Росії після п'ятирічної перерви. Це найдовший безпересадковий залізничний маршрут у світі: відстань між містами складає понад 10 тис. кілометрів, а час у дорозі – вісім діб.

У квітні стало відомо, що Росія почала будувати автомобільний міст через річку Туманну в Приморському краї, що з'єднає РФ із Північної Кореєю.

У вересні минулого року російська залізниця оголосила про запуск пасажирських поїздів у КНДР.

У лютому 2024 року повідомлялося, що для росіян готують новий курорт у Північній Кореї. Вонсан-Кальмаська туристична зона площею 2,8 кв. км включатиме 54 готелі, 29 магазинів, чотирикілометровий пляж та іншу інфраструктуру. Відкриття відбудеться найближчими роками.