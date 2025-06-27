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Новини
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У Північній Кореї відкрили курорт для росіян поряд із колишнім ракетним полігоном. ФОТО

У Північній Кореї відкрили курорт для росіян поряд із колишнім випробувальним полігоном ракет

Північна Корея відкрила курорт Вонсан на східному узбережжі країни. Він був побудований через шість років після запланованого терміну через пандемію. Курорт може прийняти до 20 тис. осіб, займає чотирикілометрову ділянку узбережжя та включає готелі, ресторани, торгові центри та аквапарк.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на The Korea Herald.

Як повідомляється, поряд із невеликими бюджетними корпусами є VIP-котеджі та готелі з білими роялями у холах, басейнами та ставками. "Мінусом" курорту є наявність ракетного полігону неподалік, на якому раніше випробовували зброю

Спочатку Північна Корея поставила за мету завершити будівництво туристичної зони до 15 квітня 2019 року, щоб відзначити річницю народження покійного засновника країни Кім Ір Сена, однак проєкт неодноразово відкладався через труднощі із забезпеченням будівельними матеріалами через міжнародні санкції. Будівництво було зупинено після спалаху пандемії COVID-19 і залишалося призупиненим до 2024 року.

Водночас не виключено, що будівництво відновилося за матеріальної підтримки Росії.

Кім Чен Ин провів церемонію відкриття та назвав проєкт "одним із найбільших успіхів цього року". Він охарактеризував його як перший крок у розвитку туризму. Керівника КНДР супроводжували його дочка Кім Чжу Е та дружина Лі Соль Чжу.

Як почесний гість церемонії був присутній російський посол Александр Мацегора.

Туроператори припускають, що курорт насамперед відкриють для російських туристів, які залишаються рідкісними іноземцями, що були допущені в окремі регіони країни. До того ж відкриття співпало з посиленням партнерства між КНДР та Росією – цього тижня країни відновили пряме авіа- та залізничне сполучення між своїми столицями, яке було перервано п'ять років тому через пандемію коронавірусу.

Курорт почне приймати гостей із 1 липня.

У Північній Кореї відкрили курорт для росіян поряд із колишнім випробувальним полігоном ракет
У Північній Кореї відкрили курорт для росіян поряд із колишнім випробувальним полігоном ракет
У Північній Кореї відкрили курорт для росіян поряд із колишнім випробувальним полігоном ракет
У Північній Кореї відкрили курорт для росіян поряд із колишнім випробувальним полігоном ракет

Раніше стало відомо, що між столицями Росії та Північної Кореї – між Москвою та Пхеньяном – можуть з'явитися прямі авіарейси: про дозвіл відкрити такий маршрут Росавіацію попросила російська авіакомпанія Nordwind.

До того компанія РЖД ("Российские железные дороги", залізничний оператор Росії) оголосила про відновлення прямого сполучення між столицями Північної Кореї та Росії після п'ятирічної перерви. Це найдовший безпересадковий залізничний маршрут у світі: відстань між містами складає понад 10 тис. кілометрів, а час у дорозі – вісім діб.

У квітні стало відомо, що Росія почала будувати автомобільний міст через річку Туманну в Приморському краї, що з'єднає РФ із Північної Кореєю.

У вересні минулого року російська залізниця оголосила про запуск пасажирських поїздів у КНДР.

У лютому 2024 року повідомлялося, що для росіян готують новий курорт у Північній Кореї. Вонсан-Кальмаська туристична зона площею 2,8 кв. км включатиме 54 готелі, 29 магазинів, чотирикілометровий пляж та іншу інфраструктуру. Відкриття відбудеться найближчими роками.

Автор: 

КНДР (120) росія (14573) туризм (793)


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Топ коментарі
+12
Будуть організовано ходити строєм на сніданок, обід і вечерю з прапорами, горнами і барабанами.
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27.06.2025 09:17 Відповісти
+11
Кім позбавив світові курорти від одічалих.
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27.06.2025 09:29 Відповісти
+8
Там їм і місце!
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27.06.2025 09:09 Відповісти
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Тампон, здохни від заздрощів
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27.06.2025 09:08 Відповісти
Він здохне якщо угоду не укладе хоч про що-небудь.
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27.06.2025 09:24 Відповісти
нєнє.
виключно, мєдалька від нобеля. навіть, дві.
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27.06.2025 09:28 Відповісти
Там їм і місце!
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27.06.2025 09:09 Відповісти
Шкода в талібів моря нема...
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27.06.2025 09:12 Відповісти
чудові горні курорти.
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27.06.2025 09:30 Відповісти
Із маком, можна другий Амстердам робити))
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27.06.2025 09:33 Відповісти
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27.06.2025 09:13 Відповісти
Вождь починає носити менш широкі костюми. Ше й ця ігрива краватка. Взагалі якісь глобальні зміни з костюмами відбуваються.
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27.06.2025 09:15 Відповісти
И все остальные в его окружении тоже
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27.06.2025 10:48 Відповісти
Будуть організовано ходити строєм на сніданок, обід і вечерю з прапорами, горнами і барабанами.
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27.06.2025 09:17 Відповісти
И балалайкой
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27.06.2025 09:22 Відповісти
КНДР наверное единственная страна в мире, где население живет еще хуже, сем в Кацапстане.
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27.06.2025 09:21 Відповісти
у капаца мінімальна зарплата 240 євро, в українця 160 євро
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27.06.2025 09:30 Відповісти
За паритетом купівельної спроможності:
ціна сала у Києві 244,67 грн./кг - 5,03 євро/кг,
ціна сала на масквє 700 р./кг - 7,62 євро/кг
У Києві за мінімальну зарплату можна купити 31,8 кг сала,
а на москві 31,5 кг сала.
І який можеш зробити висновок?
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27.06.2025 09:56 Відповісти
Причому, за 244 грн - це ще дуже хороше сало, дешевшого повно))
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27.06.2025 10:18 Відповісти
Ви серйозно????, ви в Україні ???
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27.06.2025 09:43 Відповісти
близько 2 млн осіб в Україні отримують мінімальну (або навіть меншу) заробітну плату
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27.06.2025 09:48 Відповісти
А скільки з них до мінімальної отримують ще щось у конверті? Ну от я не знаю нікого, хто живе саме на мінімалку. Як правило, на мінімалку оформлюють тих, хто решту зарплати отримує кешем у конверті...
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27.06.2025 10:20 Відповісти
в Україні на мінімальній зарплаті сидить 19% працівників, а на болотах лише 9% від загальної кількості працюючих.
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27.06.2025 09:52 Відповісти
Хочеш на болотах жити? Якщо ні, то чому.
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27.06.2025 10:29 Відповісти
А атракціони з розстрілом з гранатомета будуть?
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27.06.2025 09:26 Відповісти
тащаться як охоронці у воду стрибають з дитячої гірки. маразм
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27.06.2025 09:26 Відповісти
тільки спробуй не так стрибнути! швидко опинишся у трудовому таборі. і вся твоя сім'я.
а, сподобаєшся, нагородять додатковою жменею рису.
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27.06.2025 09:31 Відповісти
хорошим охоронцям..
воду в басейн напускають..
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27.06.2025 12:09 Відповісти
Кім позбавив світові курорти від одічалих.
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27.06.2025 09:29 Відповісти
Жаль що південа Корея навіть не намагаєтся звільнити свою територію від режиму кіма,два найогидніші тоталітарні режими путіна і кіма, гулаг на двох.
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27.06.2025 09:30 Відповісти
вони, вже генетично різні. я, не кажу про розумовий розвиток.
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27.06.2025 09:38 Відповісти
А нахрін їм той тягар? От між ФРН і НДР різниця у рівні розвитку була значно менша, ніж між двома Кореями і об'єдналися вони мирно, але і досі для Берліна східні землі є тягарем...
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27.06.2025 10:23 Відповісти
На третьому фото прапор України - щось пішло не так
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27.06.2025 09:33 Відповісти
Судячи з того, як на пляжі розташовані "парасольки" (чи що там), то від ресторана на пляж можна пересуватися тільки стройовим кроком. В ресторані випити чарку можна тільки по команді, занюхувати та запивати - заборонено. Похід від ресторану до готелю - тільки "парадною" коробкою під патріотичну музику
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27.06.2025 09:37 Відповісти
Ви в Болгарії в Албені не були. Це колишній партійний курорт. Там також лежаки і парасольки отак в рядочок стоять.
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27.06.2025 10:19 Відповісти
Так, не був. Дякую, буду знати
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27.06.2025 11:16 Відповісти
Особливо мені останнє фото сподобалося - випробування водного атракціону на справжньому московиті (судячи з фігури)
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27.06.2025 09:37 Відповісти
Ні, то південнокорейський льотчик-іспытатєль.
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27.06.2025 11:51 Відповісти
потьомкінская дєрєвня, жутковате видовище, декорації, як у комп'ютерній грі, без людей-Акторів..
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27.06.2025 09:39 Відповісти
Bednaja strana jest koreja,sredniaja zarplata gde to 10 dolarov mesiac i tex mnogyje nepolucajet, ceni kak u kacapov jesli vziat import.Kacapi turisti tam mozet pocustvovat ciut luce cem zyvia u sebia doma
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27.06.2025 09:39 Відповісти
"Мінусом" курорту є наявність ракетного полігону неподалік."

Яка х..ня той ваш ракетний полігон! Головне, щоб був Ultra All Inclusive (тобто "бухло 24/7") та корейські проститутки! Думаю, що товарісч Ын все організує для руських братів. )
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27.06.2025 09:45 Відповісти
Якщо чесно, то виходячи з фото це ******* гарна забудова. І не думаю, що будували привезені турки. А корейці виключно тільки на лопаті. Не беремо і розташування курорту також. Просто про спроможність до подібної забудови. А тепер порівняйте з Затокою.
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27.06.2025 09:59 Відповісти
Таґііілл ! Ей ускАглазий вОдкі нам ! Так почнуть московіти засирати море…у себе вже засрали… корейці будуть папірці і баночки від пива як сувеніри збирати узбережжям….
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27.06.2025 10:01 Відповісти
відпочиваючі будуть доставлятися по етапу
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27.06.2025 10:27 Відповісти
прикольно
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27.06.2025 10:39 Відповісти
Хоч обслуговуючий персонал відгодується трохи на об'їдках.
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27.06.2025 11:48 Відповісти
МІЖНАРОДНІ САНКЦІЇ В ДІЇ
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27.06.2025 12:24 Відповісти

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