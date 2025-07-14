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Новини Фото Військові бази РФ Росія укріплює авіабази
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РФ посилено укріплює авіабазу в Приморсько-Ахтарську: звідти запускаються "Шахеди", - ЗМІ. СУПУТНИКОВЕ ФОТО

Росія посилено зводить укріплення на аеродромі у Приморсько-Ахтарську (Краснодарський край РФ), що використовується для запусків "Шахедів" по території Україні, зокрема, по південних областях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV, яке проаналізувало супутникові знімки авіабази.

Супутникові фото свідчать, що там відбулися значні зміни порівняно з 2022 роком.

На місцях стоянки літаків також побудовані захисні споруди — щонайменше п’ять укріплених ангарів. Ще три невідомих об'єкти розташовані впритул до злітної смуги — імовірно, це також захисні споруди, можливо, менш захищені, ніж бетонні бункери.

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Приморсько-Ахтарськ

На західній частині аеродрому також йдуть будівельні роботи ще однієї стоянки авіації. 

Ймовірно, база слугує місцем для накопичення ударних дронів.

У 2022 році навколо авіабази не спостерігалися точки об'єктового ППО, в той час, як знімки за липень 2025 року вказують на обладнання щонайменше двох позицій, де, імовірно, розташовані ППО РФ для захисту аеродрому.

Судячи із супутникових знімків із Приморсько-Ахтарську, щонайменше з 2024 року росіяни почали значно активніше посилювати захист своїх авіабаз, особливо тих, що розташовані у прикордонних до України областях.

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Автор: 

авіація (4215) росія (66670) аеродром (318) Шахед (1298)


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14.07.2025 17:58 Відповісти
особовий склад і дрони особливо вразливі у момент підготовки до запуску, коли вони розгорнуті, а час підльоту ракетодрона до АБ 20 хвилин, і запхати дрони назад в укриття за такий короткий час буде проблематично. Тому треба не констатувати будівництво нових ангарів\будівель, а хєрачити по АБ хоча би раз на місяць.
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14.07.2025 18:28 Відповісти
Від 3000 балістичних ракет не врятує. Умєров зуб дає.
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14.07.2025 18:06 Відповісти
Та у нього давно вже зубів немає!
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14.07.2025 18:39 Відповісти
останній раз я АБ була атакована на початку лютого. Теоретично туди повинно долітати все - і скальпи, і паляниці, і барси... Від Гуляйполя по прямій там всього 230 км.
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14.07.2025 18:18 Відповісти
У вечірньому гундосінні буде потужна заява про те, що Зеля дасть доручення в побудові чергових тисяч ракет, яка вже точно має налякати кацапів.
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14.07.2025 18:25 Відповісти
 
 