РФ посилено укріплює авіабазу в Приморсько-Ахтарську: звідти запускаються "Шахеди", - ЗМІ. СУПУТНИКОВЕ ФОТО

Росія посилено зводить укріплення на аеродромі у Приморсько-Ахтарську (Краснодарський край РФ), що використовується для запусків "Шахедів" по території Україні, зокрема, по південних областях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV, яке проаналізувало супутникові знімки авіабази.

Супутникові фото свідчать, що там відбулися значні зміни порівняно з 2022 роком.

На місцях стоянки літаків також побудовані захисні споруди — щонайменше п’ять укріплених ангарів. Ще три невідомих об'єкти розташовані впритул до злітної смуги — імовірно, це також захисні споруди, можливо, менш захищені, ніж бетонні бункери.

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На західній частині аеродрому також йдуть будівельні роботи ще однієї стоянки авіації.

Ймовірно, база слугує місцем для накопичення ударних дронів.

У 2022 році навколо авіабази не спостерігалися точки об'єктового ППО, в той час, як знімки за липень 2025 року вказують на обладнання щонайменше двох позицій, де, імовірно, розташовані ППО РФ для захисту аеродрому.

Судячи із супутникових знімків із Приморсько-Ахтарську, щонайменше з 2024 року росіяни почали значно активніше посилювати захист своїх авіабаз, особливо тих, що розташовані у прикордонних до України областях.

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