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Новини Атака безпілотників
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Росіяни запустили по Україні ударні БпЛА, - Повітряні Сили

шахеди

Ввечері 15 липня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • Сумщина: БплА повз Конотоп, Буринь.
  • Більшість БплА повз Ромни у напрямку Полтавщини.
  • Нові групи БплА через Запоріжжя в напрямку Дніпропетровщини.
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Повітряні сили (2858) Шахед (1301) війна в Україні (5247)


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А де наші БПЛ? Дружбан Зеленого Кирющенко гроші освоїв , а вони не літають?
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15.07.2025 21:49 Відповісти
хорошо, что не по Москве, а то Трамп бы обеспокоился.
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15.07.2025 21:51 Відповісти
 
 