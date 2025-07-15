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Росіяни запустили по Україні ударні БпЛА, - Повітряні Сили
Ввечері 15 липня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- Сумщина: БплА повз Конотоп, Буринь.
- Більшість БплА повз Ромни у напрямку Полтавщини.
- Нові групи БплА через Запоріжжя в напрямку Дніпропетровщини.
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Виктор Ле #550890
показати весь коментар15.07.2025 21:49 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
annaera
показати весь коментар15.07.2025 21:51 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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