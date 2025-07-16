РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10040 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Никопольщины Обстрелы Днепропетровщины
326 0

Рашисты из артиллерии ударили по Никополю: погибла женщина, 5 травмированных. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты утром нанесли артиллерийский удар по Никополю на Днепропетровщине, в результате чего погибла женщина.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

5 человек были травмированы.

"Пострадавшим оказали домедицинскую помощь и транспортировали в больницу. Повреждена гражданская инфраструктура и жилые многоквартирные дома", - говорится в сообщении.

Читайте: Враг ударил дронами по Краматорску: повреждены многоэтажки и садик. ФОТО

Обстрел Никополя 16 июля 2025 года Что известно о последствиях
Обстрел Никополя 16 июля 2025 года Что известно о последствиях
Обстрел Никополя 16 июля 2025 года Что известно о последствиях

Автор: 

обстрел (28552) Никополь (1107) Днепропетровская область (4230) Никопольский район (325)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 