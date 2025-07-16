Рашисты из артиллерии ударили по Никополю: погибла женщина, 5 травмированных. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты утром нанесли артиллерийский удар по Никополю на Днепропетровщине, в результате чего погибла женщина.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

5 человек были травмированы.

"Пострадавшим оказали домедицинскую помощь и транспортировали в больницу. Повреждена гражданская инфраструктура и жилые многоквартирные дома", - говорится в сообщении.

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